Sự cố tấn công hệ thống "luồng xanh" vận tải toàn quốc đã được khắc phục

Đến 4 giờ ngày 27/7, hệ thống đăng ký thẻ nhận diện cho phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh vận tải toàn quốc đã hoạt động trở lại bình thường. Hiện nay, các chuyên gia của Tập đoàn Viettel tiếp tục phối hợp Công ty An Vui giám sát hoạt động của hệ thống để kịp thời xử lý khi có sự cố và hỗ trợ các đơn vị cấp thẻ nhận diện.

Đường dây nóng Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Ông Đỗ Công Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải, điện thoại 0795905555 Ông Phùng Văn Trọng Phú, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Giao thông Vận tải), điện thoại 0983227688.

Sau khi hệ thống đăng ký thẻ nhận diện cho phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh vận tải toàn quốc bị tấn công mạng, trong ngày 26/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện việc di chuyển toàn bộ dữ liệu và hệ thống phần mềm trên hệ thống của Công ty An Vui đến cụm Server của Cục Tin học hóa cung cấp để bảo đảm an toàn thông tin và hạn chế các cuộc tấn công tiếp theo vào hệ thống.

Hiện, các chuyên gia an ninh mạng của Công ty An ninh mạng Viettel và Công ty giải pháp Doanh nghiệp Viettel hỗ trợ Công ty An Vui xử lý giải pháp chống tấn công và tối ưu hệ thống.

Ngay hôm qua 26/7, Bộ Giao thông Vận tải vừa gửi văn bản số 7633/BGTVT-TTCNTT tới Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị xử lý nghiêm đối tượng tấn công mạng đăng ký Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode.

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, những ngày qua đã ghi nhận nhiều cuộc tấn công mạng liên tục nhằm vào hệ thống server lưu trữ dữ liệu tại địa chỉ tên miền http://luongxanh.drvn.gov.vn; tấn công từ chối dịch vụ DDOS vào 2 dia chi https://api.anvui.vn/gov/detail-form/ và http://103.160.5.220:8081/detail-form/. Các cuộc tấn công với mục đích phá hoại và làm tê liệt hệ thống được xuất phát từ những giai IP động, chưa xác định được đối tượng tấn công và địa điểm tấn công.

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ghi nhận riêng trong ngày 26/7/2021, hệ thống bị tấn công với tần suất trung bình 500 request giây, tương đương 720.000 request/giờ, làm cho hệ thống thường xuyên bị treo, gián đoạn, hoạt động chập chờn, dẫn đến cán bộ xử lý tại các Sở Giao thông Vận tải không thể phê duyệt hồ sơ, các đơn vị kinh doanh vận tải không thể truy cập hệ thống để đăng ký hồ sơ.