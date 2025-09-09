Sự kiện Kickoff AVA Center: Hành trình kiến tạo không gian sống toàn diện
Khánh Huyền
09/09/2025, 10:14
AVA Center chính thức khởi động: Hành trình kiến tạo “All-round City” mở ra kỷ nguyên sống mới.
Chiều ngày 8/9, tại White Palace (TP.HCM), Tập đoàn AVA tổ chức lễ Kickoff dự án AVA Center, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dòng sản phẩm “Touchable Home”. Sự kiện quy tụ hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh cùng hơn 30 đại lý phân phối chiến lược, tạo nên không khí sôi động, hứng khởi và đầy cảm xúc.
Trong chương trình, AVA Center được công bố là dự án tiên phong của dòng sản phẩm “Touchable Home”, với ba định hướng trọng tâm: bàn giao nội thất hoàn thiện nhưng linh hoạt để cá nhân hóa, kiến tạo không gian sống đẳng cấp với chi phí hợp lý và mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhờ hệ tiện ích toàn diện.
Dự án được định vị như một “All-round City” - thành phố toàn mỹ với sự đầu tư chỉn chu về hệ tiện ích đa dạng trải nghiệm cho cư dân. Đặc biệt tại AVA Center, nội thất bàn giao hoàn thiện nhưng vẫn cho phép tùy chỉnh theo gu thẩm mỹ và cá tính riêng, biến căn hộ thành một tổ ấm “chuẩn gu”.
Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn thực cảnh “New Vibe City”, dẫn dắt khán giả qua hành trình từ những ước mơ chưa thể chạm tới, đến khoảnh khắc chạm tay vào “Touchable Home” - ngôi nhà cá nhân hóa theo đúng gu và chuẩn sống, để rồi khép lại bằng tầm nhìn về một thành phố độc bản, nơi cộng đồng cư dân có thể tự do khẳng định phong cách sống của riêng mình.
Khoảnh khắc bùng nổ của lễ ra quân là màn ra mắt chính thức mang tên “AVA Center Kickoff - A New Era Begins”. Trong tiếng nhạc và ánh sáng sôi động, những lá cờ của đơn vị phân phối chiến lược đã tung bay rực rỡ như một lời khẳng định cam kết cùng đồng hành cho sự thành công của AVA Center, chính thức khởi động hành trình mới, mở ra nhiều kỳ vọng cho đối tác và khách hàng.
Tại sự kiện, Nest Realty - Đơn vị phát triển dự án đã trực tiếp trao bằng chứng nhận đơn vị phân phối F1 cho các đại lý phân phối chiến lược uy tín như: BamLand, QS Land, Send Land, Đông Á Housing, Rio 5S,... Sự góp mặt của 1.000 chuyên viên kinh doanh cùng hơn 30 đại lý phân phối chiến lược đã khẳng định niềm tin vào giá trị AVA Center, tạo nền tảng cho mạng lưới phân phối vững mạnh, sẵn sàng lan tỏa dự án rộng khắp thị trường.
Đại diện Tập đoàn AVA chia sẻ: “Ở AVA, chúng tôi tin rằng giá trị đích thực của một công trình không chỉ nằm ở những bức tường, mái nhà, mà chính là sự an tâm, niềm tin và hạnh phúc của khách hàng. Và AVA Center chính là minh chứng rõ rệt nhất cho tầm nhìn đó.”
Với vị trí tại mặt tiền đường Thủ Khoa Huân, ngay ngã tư Hoà Lân (phường Thuận Giao, TP.HCM) chỉ cách AEON Mall Canary 5 phút, AVA Center sở hữu lợi thế hạ tầng kết nối và tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị hiện đại, tích hợp hệ thống tiện ích toàn diện từ khu sinh hoạt cộng đồng, không gian thể thao, mảng xanh cho đến dịch vụ chăm sóc cư dân.
Kết thúc sự kiện, dư âm vẫn còn lan tỏa khi AVA Center được giới thiệu như một biểu tượng mới trên thị trường bất động sản TP.HCM. Với định vị tiên phong, tầm nhìn dài hạn và sự chuẩn bị bài bản, dự án hứa hẹn trở thành lựa chọn hàng đầu của thế hệ khách hàng hiện đại, đồng thời mở ra hành trình mới cho Tập đoàn AVA trên con đường kiến tạo dòng sản phẩm “Touchable Home” độc bản.
