Thứ Ba, 09/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Sự kiện Kickoff AVA Center: Hành trình kiến tạo không gian sống toàn diện

Khánh Huyền

09/09/2025, 10:14

AVA Center chính thức khởi động: Hành trình kiến tạo “All-round City” mở ra kỷ nguyên sống mới.

Chiều ngày 8/9, tại White Palace (TP.HCM), Tập đoàn AVA tổ chức lễ Kickoff dự án AVA Center, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dòng sản phẩm “Touchable Home”. Sự kiện quy tụ hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh cùng hơn 30 đại lý phân phối chiến lược, tạo nên không khí sôi động, hứng khởi và đầy cảm xúc.

Trong chương trình, AVA Center được công bố là dự án tiên phong của dòng sản phẩm “Touchable Home”, với ba định hướng trọng tâm: bàn giao nội thất hoàn thiện nhưng linh hoạt để cá nhân hóa, kiến tạo không gian sống đẳng cấp với chi phí hợp lý và mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhờ hệ tiện ích toàn diện.

Dự án được định vị như một “All-round City” - thành phố toàn mỹ với sự đầu tư chỉn chu về hệ tiện ích đa dạng trải nghiệm cho cư dân. Đặc biệt tại AVA Center, nội thất bàn giao hoàn thiện nhưng vẫn cho phép tùy chỉnh theo gu thẩm mỹ và cá tính riêng, biến căn hộ thành một tổ ấm “chuẩn gu”.

Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn thực cảnh “New Vibe City”, dẫn dắt khán giả qua hành trình từ những ước mơ chưa thể chạm tới, đến khoảnh khắc chạm tay vào “Touchable Home” - ngôi nhà cá nhân hóa theo đúng gu và chuẩn sống, để rồi khép lại bằng tầm nhìn về một thành phố độc bản, nơi cộng đồng cư dân có thể tự do khẳng định phong cách sống của riêng mình.

Sự kiện Kickoff AVA Center ghi dấu với sự hiện diện của đông đảo các đại lý phân phối chiến lược.
Sự kiện Kickoff AVA Center ghi dấu với sự hiện diện của đông đảo các đại lý phân phối chiến lược.

Khoảnh khắc bùng nổ của lễ ra quân là màn ra mắt chính thức mang tên “AVA Center Kickoff - A New Era Begins”. Trong tiếng nhạc và ánh sáng sôi động, những lá cờ của đơn vị phân phối chiến lược đã tung bay rực rỡ như một lời khẳng định cam kết cùng đồng hành cho sự thành công của AVA Center, chính thức khởi động hành trình mới, mở ra nhiều kỳ vọng cho đối tác và khách hàng.

Tại sự kiện, Nest Realty - Đơn vị phát triển dự án đã trực tiếp trao bằng chứng nhận đơn vị phân phối F1 cho các đại lý phân phối chiến lược uy tín như: BamLand, QS Land, Send Land, Đông Á Housing, Rio 5S,... Sự góp mặt của 1.000 chuyên viên kinh doanh cùng hơn 30 đại lý phân phối chiến lược đã khẳng định niềm tin vào giá trị AVA Center, tạo nền tảng cho mạng lưới phân phối vững mạnh, sẵn sàng lan tỏa dự án rộng khắp thị trường.

Hơn 1000 chuyên viên kinh doanh góp mặt tại sự kiện ra quân dự án.
Hơn 1000 chuyên viên kinh doanh góp mặt tại sự kiện ra quân dự án.

Đại diện Tập đoàn AVA chia sẻ: “Ở AVA, chúng tôi tin rằng giá trị đích thực của một công trình không chỉ nằm ở những bức tường, mái nhà, mà chính là sự an tâm, niềm tin và hạnh phúc của khách hàng. Và AVA Center chính là minh chứng rõ rệt nhất cho tầm nhìn đó.”

Với vị trí tại mặt tiền đường Thủ Khoa Huân, ngay ngã tư Hoà Lân (phường Thuận Giao, TP.HCM) chỉ cách AEON Mall Canary 5 phút, AVA Center sở hữu lợi thế hạ tầng kết nối và tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị hiện đại, tích hợp hệ thống tiện ích toàn diện từ khu sinh hoạt cộng đồng, không gian thể thao, mảng xanh cho đến dịch vụ chăm sóc cư dân.

AVA Center sở hữu vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường Thủ Khoa Huân, ngã tư Hoà Lân (TP.HCM).
AVA Center sở hữu vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường Thủ Khoa Huân, ngã tư Hoà Lân (TP.HCM).

Kết thúc sự kiện, dư âm vẫn còn lan tỏa khi AVA Center được giới thiệu như một biểu tượng mới trên thị trường bất động sản TP.HCM. Với định vị tiên phong, tầm nhìn dài hạn và sự chuẩn bị bài bản, dự án hứa hẹn trở thành lựa chọn hàng đầu của thế hệ khách hàng hiện đại, đồng thời mở ra hành trình mới cho Tập đoàn AVA trên con đường kiến tạo dòng sản phẩm “Touchable Home” độc bản.

Từ khóa:

AVA Center Vneconomy

Đọc thêm

The Gió Riverside ra mắt tòa căn hộ cuối cùng, đẹp nhất dự án

The Gió Riverside ra mắt tòa căn hộ cuối cùng, đẹp nhất dự án

Sau thành công của tháp Gió Nam và giai đoạn 1 của tháp Gió Đông, Tập đoàn Bất động sản An Gia (AGG) tiếp tục ra mắt giỏ hàng cuối, gồm những căn hộ đẹp nhất tháp Gió Đông của dự án The Gió Riverside.

MIA HORIZON RESIDENCES - Biệt thự trên không, biểu tượng mới tại trung tâm Khu kinh tế tự do Liên Chiểu

MIA HORIZON RESIDENCES - Biệt thự trên không, biểu tượng mới tại trung tâm Khu kinh tế tự do Liên Chiểu

Thị trường bất động sản cao cấp Đà Nẵng vừa ghi nhận thêm một dấu ấn mới với sự ra mắt của MIA HORIZON RESIDENCES - dòng sản phẩm duplex và penthouse thuộc dự án Mia Center Point.

Thanh Hóa bổ sung 2 mặt bằng đấu giá, dự kiến thu về 425 tỷ đồng

Thanh Hóa bổ sung 2 mặt bằng đấu giá, dự kiến thu về 425 tỷ đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt bổ sung danh mục 2 dự án đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2025 với tổng diện tích gần 19 ha tại thị trấn Triệu Sơn, nay là xã Triệu Sơn.

Ecopark ra mắt Sky Premium - bộ sưu tập căn hộ đặc biệt tại Sky Retreat

Ecopark ra mắt Sky Premium - bộ sưu tập căn hộ đặc biệt tại Sky Retreat

Đây là dòng sản phẩm được thiết kế riêng cho 2 tầng đặc biệt: Căn hộ Garden villa tại tầng tiện ích và căn hộ Sky duplex nằm tại cao độ trung tâm của tòa tháp Sky Retreat.

Điều khiến TT AVIO liên tục gây “sốt” tại thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM

Điều khiến TT AVIO liên tục gây “sốt” tại thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM

Người Nhật thiên về tính mộc mạc, trong khi người Việt ưa thích sự sang trọng, đẳng cấp. Tất cả hội tụ tinh tế và hài hòa tại TT AVIO. Giá trị của dự án nằm ở từng chi tiết nhỏ rất riêng biệt, không “mô phỏng” bất cứ mô hình nào trên thị trường bất động sản.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hoàn thiện, phê duyệt chương trình Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước

Tiêu điểm

2

Thanh Hóa bổ sung 2 mặt bằng đấu giá, dự kiến thu về 425 tỷ đồng

Bất động sản

3

Hình thành các khu công nghệ số tập trung để chuyển giao và sản xuất kinh doanh công nghệ

Kinh tế số

4

Hợp tác FPT và VIMC nâng tầm quản trị tài chính ngành hàng hải Việt Nam

Doanh nghiệp

5

Chi tiêu hạ tầng đám mây toàn cầu vượt 95 tỷ USD trong quý 2/2025

Kinh tế số

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: