Ava Center: Tọa độ vàng trong hành trình khẳng định phong cách sống

Thị trường bất động sản khu Đông Bắc TP.HCM đang vào giai đoạn sôi động nhất trong nhiều năm qua nhờ sự phát triển và kết nối hạ tầng đồng bộ.

Đường Vành đai 3 và Quốc lộ 13 đang được mở rộng, cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn tạo kết nối liên vùng. AVA Center xuất hiện tại tọa độ vàng trên trục Quốc lộ 13, dự án không chỉ sở hữu vị trí hiếm hoi kết nối bốn trung tâm kinh tế trọng điểm, mà còn mang tầm nhìn tiên phong kiến tạo chuẩn sống theo phong cách cá nhân hóa.

TRUNG TÂM CỦA 3 TUYẾN ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH

AVA Center nằm ở giữa 3 trục giao thông trọng yếu là Quốc lộ 13, đường Vành đai 3 và cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn. Đây không chỉ là lợi thế di chuyển nhanh chóng và vượt trội mà còn là trục tâm điểm phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng. Sự bứt phá mạnh mẽ của hạ tầng là cú hích quan trọng để thị trường bất động sản gia tăng giá trị.

Theo đó, đến năm 2026 Quốc lộ 13 mở rộng lên 8 làn xe, với tổng vốn đầu tư 5.700 tỷ đồng, dài hơn 60km, tạo sự kết nối mạnh mẽ giữa hai trung tâm kinh tế lớn nhất miền Nam là Bình Dương và TP.HCM, tạo hành lang phát triển đô thị - công nghiệp của cả vùng Đông Nam Bộ. Việc nâng cấp không chỉ giải tỏa ùn tắc kéo dài nhiều năm qua, rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị Thuận An - Dĩ An, đưa khu vực này trở thành cửa ngõ mới của TP.HCM.

Với đường Vành đai 3 sẽ dự kiến thông xe từng đoạn trong năm 2025 - 2026, mở ra mạng lưới liên kết liên vùng hiện đại, giúp người dân từ Thuận An, Dĩ An dễ dàng tiếp cận sân bay Long Thành, khu công nghệ cao và các trung tâm đô thị vệ tinh.

Song song đó, cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn dài gần 30 km, được xem như “đại lộ xương sống” của Bình Dương khi kết nối trực tiếp các khu công nghiệp lớn như VSIP, Sóng Thần, Mỹ Phước với cảng và sân bay khu vực, mở ra mạng lưới logistics hiện đại của miền Đông Nam Bộ.

Ở tầm quy hoạch, Bình Dương xác định chiến lược hạ tầng đồng bộ, dẫn dắt sự phát triển. Do đó, AVA Center không chỉ hưởng lợi từ giao thông thuận tiện mà còn nằm trong trục phát triển kinh tế - dịch vụ sôi động bậc nhất vùng Đông Bắc TP.HCM.

KHẲNG ĐỊNH MỘT PHONG CÁCH SỐNG MỚI

Sự hoàn thiện đồng bộ của Vành đai 3, Quốc lộ 13 mở rộng và Mỹ Phước - Tân Vạn không chỉ thay đổi bản đồ giao thông, mà còn định hình lại phong cách sống của cư dân AVA Center. Nếu trước đây, người dân chọn nhà gần trung tâm để tiện di chuyển, thì nay cư dân lựa chọn nơi có môi trường dạ sống trọn vẹn theo phong cách riêng, nhưng vẫn gắn liền với mạch hạ tầng thông minh của vùng.

AVA Center với mật độ xây dựng trung bình 34,5%, đây là mật độ lý tưởng trong xây dựng, vừa đảm bảo không gian cây xanh, tiện ích và các dịch vụ đi kèm. Phần khối đế 6 tầng dành cho tiện ích - thương mại - sinh hoạt cư dân, tạo sự cân đối rất tốt, đúng tiêu chí đô thị nén thông minh mà AVA Center đang thực hiện. Với 36 tiện ích nội khu, kèm với bàn giao nội thất theo gu cá nhân khách hàng, AVA Center không chỉ tạo nên không gian sống đầy đủ tiện nghi bên trong và còn kết nối thuận tiện hệ tiện ích bên ngoài từ siêu thị, bệnh viện, trường học…

Hiện nay, cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM đang chuyển dịch từ vùng đệm sang vùng động lực: Thủ Đức - Thuận An - Dĩ An - Biên Hòa trở thành chuỗi đô thị - công nghệ - dịch vụ liền mạch. Ở chuỗi liên vùng này, người dân có thể làm việc, vui chơi giải trí và di chuyển một cách thuận tiện.

Với tọa độ vàng của AVA Center đang tạo nên giá trị mới cho một dự án bất động sản cao cấp mang đậm dấu ấn cá nhân. Đó là vị trí địa lý tạo nên giá trị kết nối cao, quy hoạch đồng bộ tạo nên sự phát triển đa dạng và phong cách sống tạo ra nhu cầu thật trong an cư và đầu tư dài hạn.

