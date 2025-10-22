Thứ Năm, 23/10/2025

Hướng tới miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại TP. Hồ Chí Minh

Hồng Vinh

22/10/2025, 14:01

Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh vừa thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố…

Hướng tới miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh minh họa.
Hướng tới miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh minh họa.

TP. Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, đang tiến hành những bước đi quan trọng nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Theo đó, Phó chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường đã chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu và đề xuất phương án miễn giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ trên địa bàn. Đây là một động thái nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy sự phát triển đô thị bền vững.

Trong bối cảnh hiện tại, việc cấp giấy phép xây dựng thường gặp nhiều khó khăn và phức tạp, gây ra không ít phiền toái cho người dân và doanh nghiệp. Để giải quyết vấn đề này, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

Một trong những giải pháp được đề xuất là miễn giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng, thuộc khu vực có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được phê duyệt.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng cũng đã công bố hai lần các khu vực được miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ. Điều này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng hành chính mà còn tạo điều kiện cho người dân tự do hơn trong việc xây dựng và cải tạo nhà ở của mình.

Tuy nhiên, việc miễn giấy phép xây dựng cũng đặt ra những thách thức nhất định, đặc biệt là trong việc đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan và duy trì trật tự xây dựng đô thị.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy đã từng nhấn mạnh quan điểm của Đảng và Chính phủ là tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Bộ Xây dựng đang tiến hành rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đồng thời, đánh giá tác động của việc miễn giấy phép xây dựng để đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Việc miễn giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ tại TP. Hồ Chí Minh là một bước đi quan trọng trong việc cải cách hành chính, hướng tới một môi trường xây dựng minh bạch và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để đảm bảo sự thành công của chính sách này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và sự đồng thuận từ phía người dân.

Trong tương lai, nếu được triển khai hiệu quả, chính sách này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng hành chính mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đô thị.

Từ khóa:

cải cách hành chính giấy phép xây dựng miễn giấy phép nhà ở riêng lẻ quy hoạch đô thị Sở Xây dựng Thủ tục hành chính TP. Hồ Chí Minh Vneconomy

