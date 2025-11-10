Suzlon sẵn sàng hợp tác cùng các đối tác Việt Nam thúc đẩy phát triển năng lượng gió

Ông Tejjas Parmar, Tổng Giám đốc Kinh doanh Quốc tế, Tập đoàn Suzlon (Ấn Độ), khẳng định Việt Nam là thị trường tiềm năng cho năng lượng tái tạo. Với hơn 30 năm kinh nghiệm toàn cầu, Suzlon mong muốn hợp tác cùng các đối tác Việt Nam phát triển dự án điện gió, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xanh của quốc gia...

Trong chuyến thăm Việt Nam nhân Hội nghị Điện gió Onshore & Offshore lần thứ 8, ông Tejjas Parmar, Tổng Giám đốc Kinh doanh Quốc tế của Tập đoàn Suzlon (Ấn Độ), đã trả lời phỏng vấn Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, xung quanh câu chuyện về tiềm năng phát triển nguồn năng lượng gió cũng như cơ hội và định hướng hợp tác của Tập đoàn ở thị trường Việt Nam.

ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP ĐỂ NGHIÊN CỨU NGHIÊM TÚC CÁC CƠ HỘI HỢP TÁC

Chào mừng ông đến Việt Nam. Cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam. Trước tiên, ông có thể chia sẻ đôi nét tổng quan về Suzlon Group, lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và hoạt động toàn cầu trong ngành năng lượng gió?

Trước hết, tôi xin cảm ơn vì lời mời và rất vui được có mặt tại Việt Nam. Suzlon là một tập đoàn năng lượng tái tạo toàn cầu, có trụ sở chính tại Ấn Độ và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Ấn Độ. Hiện nay, chúng tôi có mặt tại 17 quốc gia trên 6 châu lục gồm châu Âu, châu Mỹ, Úc, châu Phi và châu Á.

Trong suốt hơn 30 năm qua, Suzlon đã đóng góp đáng kể cho sự phát triển năng lượng tái tạo toàn cầu, với tổng công suất lắp đặt đạt hơn 21 GW. Suzlon hoạt động toàn diện trên toàn chuỗi giá trị của ngành năng lượng gió - từ thiết kế, chế tạo, cung cấp, xây dựng, đến vận hành và bảo trì.

Tại Ấn Độ - thị trường nội địa của chúng tôi - Suzlon cung cấp giải pháp trọn gói (end-to-end solutions), đồng thời phát triển các giải pháp tùy chỉnh phù hợp cho từng thị trường quốc tế.

Thưa ông, mục tiêu chính và kỳ vọng của ông và Suzlon trong chuyến thăm Việt Nam lần này là gì? Với thế mạnh và kinh nghiệm hơn 30 năm phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng gió trên toàn cầu, Suzlon có kế hoạch tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại thị trường Việt Nam không, thưa ông?

Chúng tôi đến Việt Nam để tham dự Hội nghị và Triển lãm Điện gió Onshore & Offshore Việt Nam lần thứ 8. Suzlon đã theo dõi thị trường Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á trong một thời gian dài và tin rằng đây là thời điểm thích hợp để nghiên cứu nghiêm túc các cơ hội hợp tác.

Hiện chúng tôi đang khảo sát thị trường để xác định các cơ hội phù hợp, nơi Suzlon có thể mang lại giá trị thông qua sản phẩm, dịch vụ và kinh nghiệm quốc tế tích lũy suốt 30 năm qua.

Đâu là thế mạnh và sự khác biệt nổi trội của Suzlon so với các công ty năng lượng gió lớn khác đến từ các nước châu Âu và Trung Quốc, xét về mặt công nghệ, hiệu quả chi phí hay năng lực triển khai dự án, thưa ông?

Mỗi doanh nghiệp trong ngành đều có thế mạnh riêng, nhưng Suzlon có một lợi thế độc đáo. Đó là kết hợp trình độ công nghệ châu Âu với năng lực sản xuất chi phí thấp tại Ấn Độ

Suzlon có các trung tâm R&D tại Hà Lan, Đức và Đan Mạch, nơi tập trung đội ngũ chuyên gia hàng đầu thiết kế sản phẩm cho từng thị trường cụ thể. Từ đó, các thiết kế này được hiện thực hóa tại các nhà máy sản xuất quy mô lớn ở Ấn Độ, giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất mà vẫn đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu.

Chúng tôi tận dụng cả hai yếu tố này - chất lượng châu Âu và giá thành Ấn Độ - để cung cấp sản phẩm, giải pháp tối ưu cho các thị trường mà Suzlon đang hoạt động và đang mở rộng.

MONG MUỐN TÌM KIẾM CÁC DỰ ÁN PHÙ HỢP, CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỚI VIỆT NAM

Ông có thể chia sẻ tầm nhìn dài hạn của Suzlon đối với thị trường năng lượng gió Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi năng lượng theo Quy hoạch điện VIII (PDP8)?

Theo Quy hoạch điện VIII, Việt Nam dự kiến bổ sung 4–5 GW năng lượng tái tạo mỗi năm đến năm 2030, mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư và nhà cung cấp thiết bị như Suzlon.

Chúng tôi mong muốn tìm kiếm các dự án phù hợp, nơi turbine của Suzlon có thể được các nhà đầu tư và nhà phát triển Việt Nam đón nhận.

Suzlon luôn định hướng phát triển dài hạn, không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời dự án - từ giai đoạn xây dựng, vận hành đến bảo trì, nhằm đảm bảo hiệu suất cao và lợi nhuận tối đa cho nhà đầu tư.

Từ kinh nghiệm toàn cầu của mình, theo ông, Việt Nam có thể học hỏi những thực tiễn tốt nhất nào để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh và bền vững?

Với hơn 30 năm kinh nghiệm hoạt động tại 17 quốc gia, Suzlon đã tích lũy được nhiều bài học quý báu trong chiến lược sản phẩm, dịch vụ và mô hình vận hành địa phương.

Chúng tôi nhận thấy rằng thành công đến từ việc làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị của năng lượng gió - từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt đến vận hành và bảo trì. Khi kiểm soát tốt chuỗi giá trị, nhà đầu tư có thể tối đa hóa hiệu quả đầu tư và lợi nhuận từ dự án.

Suzlon mong muốn chia sẻ kinh nghiệm này với Việt Nam, hỗ trợ định hình các giải pháp phù hợp với điều kiện khí hậu, quy mô thị trường và kỳ vọng của nhà đầu tư trong nước.

Xin cảm ơn ông! Chúc Suzlon sớm tìm được đối tác phù hợp và gặt hái thành công tại thị trường Việt Nam.

Cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi thực sự háo hức với chuyến thăm này. Hội nghị tại Việt Nam lần này đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Chúng tôi tin rằng giữa Ấn Độ và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng - từ điều kiện thời tiết đến nhu cầu thị trường và kỳ vọng của nhà đầu tư.

Các sản phẩm turbine mà chúng tôi phát triển cho Ấn Độ hoàn toàn có thể phù hợp với điều kiện Việt Nam. Suzlon sẵn sàng hợp tác cùng các đối tác Việt Nam để thúc đẩy phát triển năng lượng gió, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh của hai quốc gia.