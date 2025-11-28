Tận hưởng ưu đãi vượt trội khi sử dụng thẻ và gửi tiết kiệm tại Vietbank

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 28/11/2025
Duy Hiển
28/11/2025, 08:00
Cuối năm là mùa của niềm vui sum họp, sẻ chia và tận hưởng khoảnh khắc đoàn viên. Với mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong mùa lễ hội, giúp mỗi gia đình quản lý tài chính hiệu quả hơn, tận hưởng trọn vẹn niền vui vào cuối năm, Vietbank triển khai loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho chủ thẻ tín dụng cùng người gửi tiết kiệm với tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng…
Đón đầu thời điểm mua sắm sôi động mùa cuối năm khi các dịp Lễ, Tết đang đến gần, Vietbank triển khai loạt chính sách mới dành cho các dòng thẻ tín dụng, giúp chủ thẻ chi tiêu tiện lợi, tiết kiệm hơn.
Trong đó, ưu đãi về sức khỏe được xem là điểm nhấn nổi bật, giúp chủ thẻ dễ dàng chăm sóc bản thân và gia đình với loạt đặc quyền hấp dẫn như miễn phí thường niên, tặng gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư tại Bệnh viện Quốc tế CIH, hoàn 10% không giới hạn khi sử dụng thẻ Vietbank Mastercard Lifecare cùng ưu đãi trả góp 0% tại nhiều đối tác liên kết.
Song song, Vietbank cũng chiều lòng khách hàng bằng loạt ưu đãi trong lĩnh vực ẩm thực và du lịch, hai nhu cầu không thể thiếu trong mùa lễ hội.
Với ưu đãi ẩm thực, chủ thẻ Vietbank có thể tận hưởng những bữa ăn sum họp cùng người thân, bạn bè tại nhiều địa điểm nổi tiếng như Nhà hàng MiYen - Matsuri, Nhà hàng Bắc Kim Thang, nhà hàng chay Bà Xã, Thái Market với ưu đãi giảm tới 20% tổng giá trị hóa đơn.
Đối với những tín đồ xê dịch, Vietbank mang đến loạt ưu đãi lưu trú hấp dẫn tại Nha Trang, điểm đến lý tưởng trong mùa biển đẹp nhất năm. Chủ thẻ có thể tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn với ưu đãi lên đến 35% tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp như Ana Mandara Cam Ranh, L’Alya Ninh Vân Bay và Pax Ana Doc Let.
Ngoài ra, chủ thẻ tín dụng Vietbank còn được “săn sale siêu hời” với loạt ưu đãi đặc biệt dành riêng cho thẻ Vietbank Visa và Mastercard khi mua sắm trên Shopee và Lazada, giúp tiết kiệm hơn trong mỗi giao dịch.
Thông qua loạt ưu đãi đa dạng và thiết thực, Vietbank mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm chi tiêu thông minh, tận hưởng nhiều giá trị thiết thực trong từng khoản thanh toán, từ đó chủ động quản lý tài chính hiệu quả hơn trong mùa lễ hội cuối năm.
Bên cạnh ưu đãi thẻ, Vietbank cũng dành tặng khách hàng quan tâm đến tích lũy chương trình khuyến mãi lớn mang tên “Tiết kiệm vững vàng, nhận ngàn tài lộc” diễn ra từ nay đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng đồng thời với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm online trên ứng dụng Vietbank Digital.
Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy từ 25 triệu đồng (kỳ hạn 14 - 36 tháng) hoặc 50 triệu đồng (kỳ hạn 6 - 12 tháng), sẽ được nhận 1 mã dự thưởng để tham gia quay số may mắn cuối kỳ (dự kiến tổ chức ngày 09/01/2026).
Đặc biệt, khách hàng gửi tiết kiệm online sẽ được nhân đôi mã dự thưởng cho cùng mức tiền gửi và kỳ hạn, qua đó tăng gấp đôi cơ hội nhận các quà tặng giá trị. Tính đến hiện tại, chương trình đã thu hút gần 11.000 khách hàng tham gia với hàng chục nghìn phần quà đã được trao.
Chia sẻ về trải nghiệm tham gia chương trình dự thưởng Vietbank, khách hàng Như Mai (50 tuổi, TP.HCM) cho biết: “Tôi vốn tin tưởng gửi tiết kiệm tại Vietbank vì lãi suất luôn cạnh tranh. Nhân dịp này, tôi mở thêm tài khoản tiết kiệm online để vừa được hưởng lãi, vừa có cơ hội trúng thưởng, xem như một niềm vui nhỏ cho mùa cuối năm. Biết đâu may mắn lại mỉm cười với mình.”
Niềm vui của khách hàng Như Mai cũng là cảm nhận chung của nhiều khách hàng Vietbank, khi ai nấy đều háo hức chờ đợi lễ quay số may mắn với kỳ vọng trở thành chủ nhân của viên kim cương trị giá 500 triệu đồng, cùng hàng loạt phần thưởng giá trị khác như sổ tiết kiệm 50 triệu đồng, 20 triệu đồng và 5 triệu đồng.
Sự kết hợp giữa ưu đãi độc quyền và các chương trình khuyến mãi thiết thực đã tạo nên điểm cộng lớn trong mắt khách hàng. Vietbank cho biết sẽ tiếp tục mang đến nhiều giải pháp tài chính phù hợp, khuyến khích khách hàng chi tiêu thông minh, tiết kiệm hiệu quả, tận hưởng nhiều giá trị hơn trong từng giao dịch.
Sau dịp này, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng trong năm 2025 của Fed, dự kiến diễn ra vào ngày 9-10/12...
Nhiều giải thưởng lớn được các tổ chức quốc tế và trong nước như J.P.Morgan, Visa, Napas… trao cho Ngân hàng Sacombank một lần nữa khẳng định năng lực vận hành và khả năng tuân thủ chuẩn mực quốc tế vượt trội trong hoạt động thanh toán, hệ sinh thái số của Ngân hàng này…
Nghị định số 306/2025/NĐ-CP đã siết chặt xử phạt đối với các vi phạm trong chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Mức phạt cao nhất lên tới 1,5 tỷ đồng, áp dụng cho những hành vi làm giả giấy tờ hoặc không đáp ứng đủ điều kiện chào bán..
Theo báo cáo, giá vàng sẽ dao động trong khoảng 3.950 - 4.950 USD/oz trong năm tới...
Một điểm đáng chú ý tại Thông tư số 33/2025/TT-BKHCN là tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển điện tử được giảm từ 3% xuống 2% doanh thu thuần bình quân, hoặc tối thiểu 200 tỷ đồng mỗi năm giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn nhưng vẫn được hưởng ưu đãi thuế…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: