Thứ Tư, 10/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Tập đoàn bán lẻ Thái Lan mở rộng đầu tư tại Lào Cai

An Chi

10/09/2025, 21:34

Với vốn đầu tư 164 tỷ đồng, dự án GO! Yên Bái của Tập đoàn Central Retail Việt Nam mở ra cơ hội hợp tác, kinh doanh cho nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương...

Dự án bán lẻ 164 tỷ đồng tại Lào Cai
Dự án bán lẻ 164 tỷ đồng tại Lào Cai

Ngày 10/9/2025, GO! Yên Bái chính thức được Tập đoàn Central Retail Việt Nam khai trương đưa vào hoạt động tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

Với tổng vốn đầu tư 164 tỷ đồng, quy mô 13.000m2, đây là thành viên thứ 44 trong chuỗi trung tâm thương mại thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam. Dự án nhấn mạnh chiến lược của Tập đoàn nhằm củng cố cơ sở hạ tầng và kích thích tăng trưởng kinh tế thông qua các dự án phát triển đa chức năng, quy mô lớn.

Phát biểu tại Lễ khai trương GO! Yên Bái, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, GO! Yên Bái chính thức được Tập đoàn Central Retail Việt Nam khai trương đưa vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự phát triển mới trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, dịch vụ của địa phương, phù hợp với thế mạnh phát triển của tỉnh Lào Cai.

"Khu phức hợp được kỳ vọng sẽ kích thích tiêu dùng, tăng doanh thu dịch vụ và góp phần hiện đại hóa ngành thương mại của tỉnh, đồng thời tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương," ông Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh. 

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng cơ sở hạ tầng bán lẻ như một phần trong chiến lược phát triển thị trường trong nước của Chính phủ.

Những năm gần đây, nhiều tỉnh miền núi đã phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, với chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) kết nối đặc sản địa phương với người tiêu dùng.

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế: chợ truyền thống đang xuống cấp, thiếu chợ đầu mối và kho bãi. Giao thông vận tải yếu kém làm tăng chi phí vận chuyển, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa.

Do đó, ông Trần Hữu Linh hoan nghênh việc Central Retail nhanh chóng đầu tư vào Yên Bái, một địa phương vừa được sáp nhập vào tỉnh Lào Cai.

"Việc phát triển hệ thống bán lẻ đồng bộ, từ trung tâm thương mại đến siêu thị, cửa hàng tiện lợi, không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn hỗ trợ các nhà sản xuất, doanh nghiệp địa phương. Đặc biệt, việc đưa các sản phẩm đặc sản vùng miền vào thương mại hiện đại sẽ đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, mở ra cánh cửa cho phân phối trong nước và quốc tế", ông Linh cho biết.

Theo ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Central Retail Việt Nam, GO! Yên Bái không chỉ là một dự án bán lẻ mà còn mang lại giá trị kinh tế và xã hội thiết thực thông qua việc tạo ra hơn 300 việc làm trực tiếp và mở ra những cơ hội hợp tác mới với các doanh nghiệp và nhà cung cấp địa phương.

Sau khi sáp nhập tỉnh và tinh gọn bộ máy chính quyền hai cấp, Lào Cai đang cho thấy những chuyển biến tích cực trong môi trường đầu tư. Lũy kế 8 tháng năm 2025, Tỉnh đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 38 dự án, trong đó lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản 2 dự án, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng 30 dự án, lĩnh vực thương mại dịch vụ và du lịch 6 dự án, với số vốn đăng ký đầu tư tương đương 11.671,7 tỷ đồng và 67 dự án FDI còn hiệu lực với số vốn đăng ký đạt 1.082,66 triệu USD.

Trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Lào Cai đã khởi công nhiều dự án trọng điểm, tạo tiền đề mở rộng không gian phát triển.

Ông Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh tỉnh Lào Cai mới thành lập không đơn thuần sắp xếp lại địa giới hành chính, mà là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, tạo tiền đề mở rộng không gian phát triển, xây dựng hạ tầng hiện đại. "Đây là cơ hội lớn để xây dựng Lào Cai trở thành vùng kinh tế động lực nơi biên giới, phát triển đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa các ngành nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và logistics, từ đó hình thành các chuỗi giá trị liên vùng và xuyên biên giới," ông Trường cho biết.

Từ khóa:

bán lẻ địa phương nông sản thị trường

Đọc thêm

Metro số 2 TP.HCM chọn được nhà thầu tư vấn

Metro số 2 TP.HCM chọn được nhà thầu tư vấn

Dự án Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương vừa được “khởi động lại” khi lựa chọn được nhà thầu tư vấn, kỳ vọng giúp tuyến metro có vốn đầu tư hơn 47.900 tỷ đồng có thể khởi công vào cuối năm 2025…

Một doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư bến cảng Cái Mép Hạ tại TP.HCM

Một doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư bến cảng Cái Mép Hạ tại TP.HCM

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân TP.HCM và Sở Tài chính Thành phố đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng bến cảng Cái Mép Hạ thuộc khu bến Cái Mép tại phường Tân Phước, TP.HCM (trước sáp nhập là thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thanh Hoá: Khánh thành nhà máy lốp ô tô Radial hơn 64 triệu USD

Thanh Hoá: Khánh thành nhà máy lốp ô tô Radial hơn 64 triệu USD

Toàn bộ sản phẩm của Nhà máy sẽ được xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Phi và các nước khác trên thế giới. Dự kiến mỗi năm doanh thu của nhà máy khoảng 450 triệu USD, nộp ngân sách Nhà nước 20 triệu USD, giải quyết việc làm cho 3.500 lao động.

Vietjet lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh: “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”

Vietjet lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh: “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” tại giải thưởng HR Asia Awards 2025...

ESG- Chìa khóa mở cánh cửa thị trường quốc tế cho OCOP

ESG- Chìa khóa mở cánh cửa thị trường quốc tế cho OCOP

Các sản phẩm OCOP của Việt Nam đã chiếm được cảm tình của nhiều người tiêu dùng ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, người tiêu dùng toàn cầu không chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm mà còn cả khả năng kể câu chuyện bền vững của nó…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

SMC vào diện cảnh báo từ ngày 16/9, quyết liệt xử lý dứt điểm khoản nợ đọng từ nhóm Group Novaland

Doanh nghiệp niêm yết

2

Thị giá hơn 40.000 đồng, NLG lên kế hoạch bán hơn 100 triệu cổ phiếu giá 25.000 đồng

Doanh nghiệp niêm yết

3

Tháng 8, thanh khoản trên UPCoM tăng 17,7% so với tháng 7

Chứng khoán

4

Khối ngoại bán ròng cực "rát" hơn 3.000 tỷ

Chứng khoán

5

Quỹ ngoại: Hàng loạt câu chuyện đang hỗ trợ tái định giá thị trường chứng khoán

Chứng khoán

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: