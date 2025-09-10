Tập đoàn bán lẻ Thái Lan mở rộng đầu tư tại Lào Cai

Với vốn đầu tư 164 tỷ đồng, dự án GO! Yên Bái của Tập đoàn Central Retail Việt Nam mở ra cơ hội hợp tác, kinh doanh cho nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương...

Ngày 10/9/2025, GO! Yên Bái chính thức được Tập đoàn Central Retail Việt Nam khai trương đưa vào hoạt động tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

Với tổng vốn đầu tư 164 tỷ đồng, quy mô 13.000m2, đây là thành viên thứ 44 trong chuỗi trung tâm thương mại thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam. Dự án nhấn mạnh chiến lược của Tập đoàn nhằm củng cố cơ sở hạ tầng và kích thích tăng trưởng kinh tế thông qua các dự án phát triển đa chức năng, quy mô lớn.

Phát biểu tại Lễ khai trương GO! Yên Bái, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, GO! Yên Bái chính thức được Tập đoàn Central Retail Việt Nam khai trương đưa vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự phát triển mới trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, dịch vụ của địa phương, phù hợp với thế mạnh phát triển của tỉnh Lào Cai.

"Khu phức hợp được kỳ vọng sẽ kích thích tiêu dùng, tăng doanh thu dịch vụ và góp phần hiện đại hóa ngành thương mại của tỉnh, đồng thời tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương," ông Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng cơ sở hạ tầng bán lẻ như một phần trong chiến lược phát triển thị trường trong nước của Chính phủ.

Những năm gần đây, nhiều tỉnh miền núi đã phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, với chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) kết nối đặc sản địa phương với người tiêu dùng.

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế: chợ truyền thống đang xuống cấp, thiếu chợ đầu mối và kho bãi. Giao thông vận tải yếu kém làm tăng chi phí vận chuyển, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa.

Do đó, ông Trần Hữu Linh hoan nghênh việc Central Retail nhanh chóng đầu tư vào Yên Bái, một địa phương vừa được sáp nhập vào tỉnh Lào Cai.

"Việc phát triển hệ thống bán lẻ đồng bộ, từ trung tâm thương mại đến siêu thị, cửa hàng tiện lợi, không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn hỗ trợ các nhà sản xuất, doanh nghiệp địa phương. Đặc biệt, việc đưa các sản phẩm đặc sản vùng miền vào thương mại hiện đại sẽ đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, mở ra cánh cửa cho phân phối trong nước và quốc tế", ông Linh cho biết.

Theo ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Central Retail Việt Nam, GO! Yên Bái không chỉ là một dự án bán lẻ mà còn mang lại giá trị kinh tế và xã hội thiết thực thông qua việc tạo ra hơn 300 việc làm trực tiếp và mở ra những cơ hội hợp tác mới với các doanh nghiệp và nhà cung cấp địa phương.

Sau khi sáp nhập tỉnh và tinh gọn bộ máy chính quyền hai cấp, Lào Cai đang cho thấy những chuyển biến tích cực trong môi trường đầu tư. Lũy kế 8 tháng năm 2025, Tỉnh đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 38 dự án, trong đó lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản 2 dự án, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng 30 dự án, lĩnh vực thương mại dịch vụ và du lịch 6 dự án, với số vốn đăng ký đầu tư tương đương 11.671,7 tỷ đồng và 67 dự án FDI còn hiệu lực với số vốn đăng ký đạt 1.082,66 triệu USD.

Trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Lào Cai đã khởi công nhiều dự án trọng điểm, tạo tiền đề mở rộng không gian phát triển.

Ông Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh tỉnh Lào Cai mới thành lập không đơn thuần sắp xếp lại địa giới hành chính, mà là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, tạo tiền đề mở rộng không gian phát triển, xây dựng hạ tầng hiện đại. "Đây là cơ hội lớn để xây dựng Lào Cai trở thành vùng kinh tế động lực nơi biên giới, phát triển đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa các ngành nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và logistics, từ đó hình thành các chuỗi giá trị liên vùng và xuyên biên giới," ông Trường cho biết.