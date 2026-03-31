Tập đoàn BRG trồng gần 1,1 triệu cây xanh - khẳng định trách nhiệm với cộng đồng
Tiến Hải
31/03/2026, 09:43
Với gần 1,1 triệu cây xanh được trồng trên khắp cả nước, Tập đoàn BRG không chỉ mở rộng diện tích phủ xanh mà còn kiến tạo một mô hình phát triển bền vững gắn với trách nhiệm với cộng đồng.
Các chương trình được triển khai bài bản theo từng địa phương nhằm phục hồi hệ sinh thái và tạo sinh kế lâu dài cho người dân, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xanh và khẳng định vai trò “công dân doanh nghiệp kiểu mẫu” trong tiến trình phát triển của quốc gia.
PHỦ XANH HÀNG TRĂM NGHÌN HECTA, GẮN TRỒNG CÂY VỚI SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN
Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG luôn đặt trách nhiệm với môi trường và xã hội song hành cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tập đoàn đã triển khai trồng cây gắn với phục hồi hệ sinh thái và tạo sinh kế góp phần thay đổi bền vững cho cộng đồng và xã hội tại các địa bàn chịu nhiều tổn thương, nơi thiên tai, bão lũ khiến rừng bị suy giảm và cuộc sống người dân còn bấp bênh.
Ngay sau đợt bão Yagi, Tập đoàn BRG đã phối hợp cùng Báo Nhân Dân trồng 68.000 cây quế tại Làng Nủ và nhiều khu vực bị thiệt hại lũ quét của xã Bắc Hà, Bảo Yên thuộc tỉnh Lào Cai. Tại Hà Tĩnh - nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, gần 230.000 cây lâm nghiệp được trồng bổ sung sau các đợt bão đã góp phần khôi phục diện tích rừng sản xuất, từng bước tái thiết sinh kế cho người dân.
Chuỗi hoạt động trồng và trao tặng cây xanh trải dài từ Lào Cai, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đắk Lắk… đến Long An cho thấy một nguyên tắc nhất quán: mỗi chương trình đều được thiết kế phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu sinh kế của từng địa phương, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức và chính quyền sở tại.
Cách làm này mở ra một hướng tiếp cận khác của phát triển bền vững: cây xanh không chỉ để phủ xanh đất trống, mà trở thành nền tảng cho một chu kỳ kinh tế rừng ổn định, gắn trực tiếp với thu nhập của người dân, giúp cộng đồng địa phương có thể tự tái tạo nguồn thu trong dài hạn.
HỆ SINH THÁI TẬP ĐOÀN BRG HƯỞNG ỨNG TẾT TRỒNG CÂY
Chương trình phủ xanh tại các địa phương trên toàn quốc thể hiện tinh thần trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, còn trong hệ sinh thái Tập đoàn BRG, việc phát động Tết Trồng cây vào mỗi dịp Xuân về đã khẳng định tính bền vững trong chiến lược phát triển doanh nghiệp xanh.
Hoạt động trồng cây được triển khai thường xuyên tại các Công ty Thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn BRG từ hệ thống sân golf, khách sạn đến các khu du lịch quốc tế. Riêng dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, hơn 20.000 cây xanh đã được trồng, cho thấy việc thực thi chiến lược ESG của Tập đoàn BRG và các Công ty thành viên ngày càng mạnh mẽ.
Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển dịch theo hướng xanh và bền vững hơn, những giá trị Tập đoàn BRG tạo ra cho xã hội không chỉ góp phần cải thiện môi trường mà còn tiếp tục khẳng định vị thế là Tập đoàn kinh tế dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam, tiên phong trong phát triển bền vững, đồng thời thể hiện rõ vai trò “công dân doanh nghiệp kiểu mẫu”, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xanh của đất nước.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
