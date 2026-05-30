Cận cảnh “siêu công trình” hạ tầng AI thế hệ mới với NVIDIA HGX B300
Khánh Huyền
30/05/2026, 19:22
FPT sẵn sàng cung cấp dịch vụ GPU Cloud sử dụng NVIDIA HGX B300 trên FPT AI Factory, mở ra nền tảng hạ tầng AI thế hệ mới cho doanh nghiệp, tổ chức và các nhà phát triển AI.
Hạ tầng AI mới của FPT AI Factory sử dụng NVIDIA HGX B300 với 8 card GPU NVIDIA Blackwell Ultra. Mỗi GPU sở hữu bộ nhớ 288 GB, mang lại tổng dung lượng lên tới 2.1 TB mỗi node, cho phép triển khai các mô hình hàng nghìn tỷ tham số, AI đa phương thức và các ứng dụng xử lý ngữ cảnh dài với hiệu quả cao hơn.
So với thế hệ NVIDIA Blackwell trước đó, NVIDIA HGX B300 mang lại hiệu năng cao hơn tới 1.5 lần, giúp tăng tốc cả huấn luyện lẫn suy luận AI. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể rút ngắn thời gian triển khai mô hình, phục vụ nhiều người dùng hơn và tối ưu chi phí vận hành.
Nền tảng có thể giúp giảm tới 66% chi phí suy luận AI, giảm 49% chi phí huấn luyện và cải thiện gần 3 lần hiệu quả chi phí trên mỗi token. Bên cạnh hiệu năng, hệ thống cũng được xây dựng với tiêu chuẩn bảo mật doanh nghiệp, độ ổn định cao và đội ngũ kỹ sư hỗ trợ chuyên sâu.
Nền công nghiệp AI đang bước sang giai đoạn mới, khi trọng tâm không còn chỉ là huấn luyện mô hình mà chuyển mạnh sang suy luận AI (AI inference) - quá trình AI tạo phản hồi và xử lý yêu cầu của người dùng theo thời gian thực. Điều này kéo theo nhu cầu xử lý khối lượng token lớn với tốc độ nhanh, độ trễ thấp và chi phí tối ưu.
Trong bối cảnh đó, hạ tầng điện toán cần được cải tiến để đáp ứng “nền kinh tế token”, nơi hiệu suất AI được đo bằng tốc độ sinh token, thời gian phản hồi và chi phí trên mỗi token. Việc tích hợp NVIDIA HGX B300 giúp FPT AI Factory vận hành như một “AI Token Factory”, hỗ trợ các tổ chức nâng cao năng lực AI suy luận với hiệu suất cao và chi phí tối ưu.
FPT AI Factory là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đưa NVIDIA HGX B300 vào vận hành, cung cấp hạ tầng AI hiện đại theo chuẩn quốc tế, phục vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI quy mô lớn. Trước đó, FPT AI Factory tiên phong cung cấp các dịch vụ GPU Cloud với NVIDIA HGX H100 và HGX H200, phục vụ hơn 18.000 nhà phát triển và kỹ sư AI từ các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và giáo dục trên toàn cầu.
Dự kiến bãi bỏ điều kiện kinh doanh với vàng trang sức, mỹ nghệ
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó đề xuất bãi bỏ hàng loạt quy định về điều kiện kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ đã được áp dụng từ năm 2012 và tiếp tục duy trì tại Nghị định 232/2025/NĐ-CP…
Một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW: Môi trường kinh doanh cải thiện, niềm tin doanh nghiệp gia tăng
Sau gần một năm triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đánh giá khu vực kinh tế tư nhân đang ghi nhận những chuyển biến tương đối rõ nét cả về quy mô và chất lượng phát triển. Nhiều chính sách đã bắt đầu đi vào thực chất, tạo động lực mới cho tăng trưởng; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện theo hướng minh bạch, thuận lợi hơn…
Đà Nẵng: Rà soát toàn bộ khu vực thường xảy ra khai thác khoáng sản trái phép
Cùng với việc tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản, Đà Nẵng rà soát toàn bộ các khu vực mỏ, điểm mỏ và những địa bàn thường xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...
Hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” được Vinamilk kể lại tại triển lãm chuyên ngành sữa 2026
Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa - kem - trà sữa và thức uống hiện đại năm 2026 thu hút đông đảo khách tham quan, khi biến hành trình 50 năm phát triển thành trải nghiệm đa giác quan, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp “chạm” vào câu chuyện thương hiệu.
AIG tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vị thế thương hiệu hàng đầu
Với những nỗ lực không ngừng, Tập đoàn nguyên liệu Á Châu (AIG) đang từng bước hướng đến tầm vóc quốc tế sau gần 25 năm bền bỉ đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: