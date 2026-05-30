VEAM đấu giá 141 xe tồn kho, quyết tâm thu hồi vốn hiệu quả

Theo ông Phạm Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP, VEAM (Người phụ trách công bố thông tin của VEAM) cho biết, đơn vị đang triển khai các bước cuối cùng để tổ chức đấu giá nguyên trạng lô 141 xe tải nhẹ Changan tồn kho từ năm 2015. Theo kế hoạch, phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 9/6 tới, với giá khởi điểm của toàn bộ lô tài sản khoảng hơn 9 tỷ đồng.

CÔNG KHAI TOÀN BỘ THÔNG TIN TRƯỚC PHIÊN ĐẤU GIÁ

Hiện, toàn bộ số xe đã được tập kết về cùng một địa điểm để phục vụ công tác kiểm kê, quản lý và tạo điều kiện cho khách hàng đến xem thực tế trước khi tham gia đấu giá.

Theo đại diện VEAM, đây là hình thức đấu giá nguyên trạng, bán trọn lô, không chia tách từng xe. Khách hàng mục tiêu không phải là người tiêu dùng cá nhân mà chủ yếu là các đại lý, doanh nghiệp kinh doanh ô tô đã có kinh nghiệm xử lý xe tồn kho, xe đã qua thời gian lưu kho dài hoặc có năng lực tài chính để tiếp nhận và khai thác hiệu quả toàn bộ lô tài sản. Đối với những khách hàng chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, họ hiểu rất rõ giá trị của lô xe cũng như các chi phí cần bỏ ra để bảo dưỡng, hoàn thiện sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Đây là nhóm khách hàng thực sự quan tâm đến lô tài sản của VEAM.

Theo đó, VEAM đã hoàn thiện hồ sơ đấu giá, công bố trên Cổng thông tin đấu giá tài sản quốc gia, đăng tải trên các cơ quan báo chí theo đúng quy định và đang tiếp tục triển khai các hoạt động giới thiệu thông tin tới các nhóm khách hàng tiềm năng.

"Chúng tôi mong muốn các thông tin cung cấp tới khách hàng phải chính xác, khách quan và phù hợp với hiện trạng thực tế của tài sản, để khách hàng tự đánh giá và đưa ra quyết định tham gia đấu giá", lãnh đạo VEAM nhấn mạnh.

Trong thời gian lưu kho, các xe vẫn được bảo dưỡng định kỳ nhằm duy trì khả năng hoạt động. Tuy nhiên, do thời gian tồn kho kéo dài nên tình trạng kỹ thuật giữa các xe không hoàn toàn đồng nhất.

"Chúng tôi bán nguyên trạng. Có những xe muốn đưa vào vận hành bình thường sẽ cần phải đầu tư thêm chi phí sửa chữa, bảo dưỡng. Nếu tiến hành phục hồi toàn bộ trước khi bán thì vừa phát sinh chi phí lớn, vừa không phản ánh đúng bản chất của việc đấu giá nguyên trạng", đại diện VEAM giải thích.

VEAM cũng cho rằng, với đặc thù khách hàng là các đại lý chuyên nghiệp, họ thường quan tâm nhiều hơn đến các thông số kỹ thuật, khả năng khai thác thương mại và hiệu quả đầu tư thay vì các hoạt động quảng bá hình thức.

Do đó, doanh nghiệp dự kiến tập trung giới thiệu các thông tin liên quan đến tính năng kỹ thuật, công năng sử dụng, khả năng vận hành của dòng xe tải nhẹ Changan cũng như nguồn gốc sản phẩm và quá trình khai thác thực tế trong thời gian qua.

TỐI ƯU THU HỒI VỐN TỪ TÀI SẢN TỒN KHO

Theo lãnh đạo VEAM, dòng xe Changan được nhập khẩu và phân phối từ năm 2015. Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp không ghi nhận các trường hợp phải bảo hành lớn liên quan đến động cơ hay hệ truyền động.

"Qua thực tế sử dụng và phản hồi từ các đại lý, chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào phải bảo hành động cơ do lỗi kỹ thuật. Những vấn đề phát sinh hiện nay chủ yếu xuất phát từ việc xe lưu kho dài ngày, cần bảo dưỡng lại hệ thống nhiên liệu, điện hoặc các chi tiết cao su trước khi đưa vào sử dụng", đại diện VEAM cho biết.

Lý giải việc lựa chọn phương án bán trọn lô thay vì chia nhỏ từng xe, VEAM cho rằng, đây là giải pháp tối ưu để xử lý dứt điểm hàng tồn kho theo chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời hạn chế nguy cơ phát sinh lượng xe tồn còn lại khó tiêu thụ.

Theo tính toán của doanh nghiệp, với quy mô 141 xe và tổng giá trị khoảng hơn 9 tỷ đồng, mức đầu tư này nằm trong khả năng của các đại lý lớn. Việc bán nguyên lô cũng tạo điều kiện cho nhà đầu tư chủ động xây dựng phương án kinh doanh, đồng thời tăng tính cạnh tranh trong quá trình đấu giá.

"Nguyên tắc xuyên suốt là xử lý tài sản tồn kho trong thời gian sớm nhất, thu hồi vốn tối đa cho Nhà nước và thực hiện đúng các quy định về đấu giá tài sản. Toàn bộ giá khởi điểm được xác định trên cơ sở kết quả thẩm định giá của đơn vị có chức năng, bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý", đại diện VEAM khẳng định.