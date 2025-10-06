Tập đoàn DIC khẳng định vị thế Top 10 thương hiệu phát triển bền vững 2025

Đây là sự kiện do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) tổ chức, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp theo đuổi mô hình phát triển hài hòa giữa kinh tế – môi trường – xã hội với các chuẩn mực ESG và trách nhiệm cộng đồng.

Với chủ đề “Doanh nghiệp vươn tầm”, chương trình “Thương hiệu Mạnh Việt Nam” năm nay ghi nhận 80 doanh nghiệp xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, phản ánh vai trò trung tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình hội nhập, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Bên cạnh hiệu quả kinh doanh, hội đồng bình chọn năm nay đặc biệt chú trọng đến các tiêu chí ESG - thước đo quan trọng để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và lan tỏa giá trị bền vững cho xã hội.

Danh hiệu “Top 10 Thương hiệu Phát triển bền vững 2025” tiếp tục khẳng định hiệu quả trong việc triển khai chiến lược ESG của Tập đoàn DIC. Từ hoạch định chiến lược, đầu tư xây dựng cho đến vận hành, DIC đều tích hợp bài bản các yếu tố ESG. Đây là định hướng phát triển đồng thời cũng là cam kết bền vững đối với khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng.

Đại diện Tập đoàn DIC đón nhận giải thưởng “Top 10 Thương hiệu Phát triển bền vững 2025” (Sustainable Development Brands).

Cam kết phát triển bền vững của Tập đoàn DIC được cụ thể hóa bằng những con số ấn tượng. Riêng năm 2024, Tập đoàn đã nộp ngân sách hơn 197,2 tỷ đồng và đóng góp trên 7 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng. Tính chung giai đoạn 2020 – 2024, tổng mức đóng góp của Tập đoàn DIC cho ngân sách nhà nước và hoạt động an sinh xã hội đã vượt mốc 1.550 tỷ đồng.

Tập đoàn DIC tổ chức thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp luôn chú trọng chăm lo đời sống và quyền lợi của người lao động. Tập đoàn xây dựng môi trường làm việc an toàn, bình đẳng, nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp; triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, đào tạo và phúc lợi toàn diện. Điều này giúp đội ngũ nhân sự gắn bó, phát huy tối đa năng lực, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của DIC trên thị trường.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Tập đoàn DIC kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển bất động sản xanh. Chiến lược này được DIC cụ thể hóa qua ba định hướng trọng tâm: kiến tạo công trình xanh với công nghệ tiết kiệm năng lượng – giảm phát thải carbon; khai thác, sử dụng tài nguyên hiệu quả nhằm giảm thiểu lãng phí và bảo tồn hệ sinh thái thông qua quy hoạch bền vững, hạn chế tối đa tác động đến môi trường tự nhiên.

Đây cũng là nền tảng để Tập đoàn DIC tích cực thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc và đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong chiến lược tăng trưởng xanh.

Trụ sở Tập đoàn DIC là công trình xanh tiêu biểu đạt chứng chỉ EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) được cấp bởi Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC (Thuộc World Bank Group).

Ông Nguyễn Quang Tín – Tổng giám đốc Tập đoàn DIC - chia sẻ: “Dưới tác động của đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu, ngành bất động sản có trách nhiệm lớn trong việc kiến tạo các cộng đồng bền vững. Việc áp dụng mục tiêu phát triển bền vững giúp DIC tạo giá trị dài hạn, nâng cao trách nhiệm xã hội, sử dụng tài nguyên hiệu quả và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về không gian sống xanh”.

Danh hiệu “Top 10 Thương hiệu Phát triển bền vững 2025” là minh chứng cho chuỗi giá trị mà Tập đoàn DIC đã kiến tạo trong suốt hơn 35 năm qua, từ phát triển đô thị kiểu mẫu đến thực hành trách nhiệm xã hội và theo đuổi mục tiêu tăng trưởng xanh. Với tầm nhìn chiến lược và định hướng ESG nhất quán, DIC tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu uy tín, hướng tới trở thành biểu tượng phát triển bền vững của ngành bất động sản Việt Nam.