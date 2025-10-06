Thứ Hai, 06/10/2025

Trang chủ Chứng khoán

Đặt cược vào tin tốt, tiền ào ạt mua, cổ phiếu chứng khoán bùng nổ

Kim Phong

06/10/2025, 12:02

Thông tin về kết quả bỏ phiếu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được công bố sáng mai, niềm tin đột ngột dâng cao trong phiên hôm nay. Thanh khoản đột biến 51% với VN-Index tăng 2,02%...

Cổ phiếu chứng khoán đang hút tiền mạnh và tăng ấn tượng.

Mặc dù chưa có kết quả chính thức – kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (giờ Mỹ) mới bỏ phiếu – nhưng thị trường đang cho thấy phản ứng rất kích thích. Ngay khi mở cửa VN-Index đã tăng 1,66% và lúc 10h30 đạt đỉnh tăng 2,61%. Chốt phiên sáng chỉ số còn tăng 2,02% tương đương +33,28 điểm. Đây là mức tăng mạnh nhất trong 26 phiên gần nhất.

Cùng với điểm số tăng khỏe, thanh khoản khớp lệnh hai sàn cũng vọt lên mức 19.165 tỷ đồng, tăng 51% so với sáng phiên trước và cao nhất 14 phiên. Độ rộng cực tốt nhờ 245 mã tăng/53 mã giảm. Trong đó, 100 cổ phiếu tăng vượt 2% và 72 mã khác tăng trong biên độ 1% tới 2%.

Hứng khởi nhất đang là nhóm chứng khoán – những cổ phiếu được cho là hưởng lợi lớn từ câu chuyện nâng hạng. SSI và VND cùng kịch trần kết phiên sáng. Trong phiên, có lúc 13 mã nhóm này tăng hết biên độ. Một số có dấu hiệu chốt lời và giá đã hạ độ cao. Dù vậy toàn nhóm chỉ còn duy nhất HBS giảm 1,18%.

Ngoài SSI và VND cực mạnh, khoảng 20 mã khác tăng từ 5% trở lên. Nhóm chứng khoán đang thu hút dòng tiền cực kỳ ấn tượng. SSI dẫn đầu thị trường với 1.978 tỷ đồng; VIX thứ 3 với 1.055,8 tỷ, giá tăng 5,35%; VND thứ 6 với 728,6 tỷ. Ngoài ra là HCM tăng 5,57% với 403,9 tỷ; VCI tăng 5,89% với 319,4 tỷ. Nhóm nhỏ với thanh khoản thấp hơn có SBS, APS, SHS, MBS, WSS, DSE, CTS, ORS, VDS, PSI tăng vượt 6%.

Với cả trăm cổ phiếu tăng trên 2%, thị trường sáng nay nhìn đâu cũng thấy cổ phiếu mạnh. Dòng tiền hiện đang tập trung lớn nhất vào nhóm chứng khoán, ngân hàng và bất động sản. Ngoài ra một số blue-chips như HPG, MSN, FPT cũng xuất hiện thanh khoản lớn và giá tăng cao.

Rổ VN30 đang chiếm tới 60,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, chỉ số đại diện cũng tăng 2,02% với 29 mã tăng và duy nhất LPB giảm 1,52%. Toàn bộ 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn đều tăng trên 1%, yếu nhất là TCB tăng 1,17% và mạnh nhất là VPB tăng 4,92%. VIC cũng tăng 1,19%, VHM tăng 1,9%. Đây là phiên hiếm hoi các cổ phiếu trụ có sự đồng thuận cao như vậy. Điều này giúp 10 cổ phiếu mạnh nhất đem về gần một nửa điểm tăng của VN-Index (khoảng 15,5 điểm trong tổng mức tăng 33,28 điểm).

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Hiện rổ VN30 đang có 22 mã tăng trên 1%, trong đó 12 mã tăng vượt 2%. Dù vậy cũng có tín hiệu chốt lời nhất định, trừ SSI vẫn đang giữ giá cao nhất, tất cả số còn lại đều đã tụt xuống. Tới 21 cổ phiếu bị ép suống hơn 1% so với giá đỉnh. VIC thậm chí trượt giảm tới 439%, VHM trượt giảm 1,92%... Điều này cho thấy trong mức thanh khoản tăng vọt 81% của rổ này sáng nay có yếu tố bán ra cũng không nhẹ.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, đà tăng giá vẫn đang áp đảo nhờ lực cầu mua đỡ vùng giá xanh sau nửa sau của phiên có tín hiệu bán ra. Khoảng 39% số cổ phiếu có giao dịch ở sàn này đã trượt giảm tối thiểu 1% so với đỉnh. Dù vậy rất ít cổ phiếu bị trượt hẳn xuống vùng giá đỏ. Rõ ràng là áp lực bán vẫn chưa đủ mạnh để có thể tạo sức ép vượt qua khối lượng đang chờ mua trên tham chiếu.

Nhóm giảm giá tuy có 53 mã nhưng giao dịch không đáng kể. LPB là cổ phiếu duy nhất chú ý với mức giảm 1,52% và thanh khoản 102,1 tỷ đồng. BCG giảm sàn với khoảng 16,3 tỷ đồng, SGR giảm 3,02% với 9,2 tỷ là hai mã còn lại có giao dịch nhỉnh hơn mặt bằng chung.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang “lạnh lùng” đi ngược dòng, sáng nay quy mô bán ra ở HoSE tăng vọt 39% đạt 2.643 tỷ đồng, cao nhất 17 phiên sáng gần đây. Giá trị bán ròng khoảng 1.188 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều là VRE -174,7 tỷ, STB -152 tỷ, HDB -139,3 tỷ, MWG -137,8 tỷ, MBB -126,4 tỷ, TCB -65,8 tỷ, CII -63,5 tỷ… Phía mua ròng có VIX +31,6 tỷ, HPG +31,3 tỷ, ACB +20,5 tỷ. Tính riêng cổ phiếu trong rổ VN30 sáng nay bị bán ròng 970 tỷ đồng.

