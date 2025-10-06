Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ấn tượng, chế biến, chế tạo đạt mức cao nhất 5 năm qua

Các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất phục vụ xuất khẩu hàng hóa trước khi Hoa Kỳ áp dụng mức thuế quan cao hơn, hoạt động khai khoáng, sản xuất điện tích cực hơn trong những tháng gần đây là lý do chính làm cho chỉ số sản xuất công nghiệp quý 3/2025 đạt mức tăng trưởng hai con số. Đáng chú ý, sau 9 tháng năm 2025, ngành chế biến chế tạo tăng 10,4%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2020 đến nay…

Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 10/6, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý 3/2025 ước tăng 10,0% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,2%; ngành khai khoáng tăng 8,2%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,8% và ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,3%.

Tính chung 9 tháng năm 2025, IIP ước tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 8,4%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,4% (cùng kỳ năm 2024 tăng 9,6%), đóng góp 8,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,1% (cùng kỳ năm 2024 tăng 10,8%), đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,8% (cùng kỳ năm 2024 tăng 9,7%), đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 0,1% (cùng kỳ năm 2024 giảm 6,9%), đóng góp 0,01 điểm phần trăm.

Tốc độ tăng/giảm chỉ số IIP 9 tháng so với cùng kỳ năm trước các năm 2021-2025 của một số ngành công nghiệp trọng điểm (%).

Chỉ số sản xuất 9 tháng năm 2025 của một số ngành công nghiệp trọng điểm cấp II tăng so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất xe có động cơ tăng 26,0%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 17,3%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 15,6%; sản xuất trang phục tăng 13,5%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 12,7%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 12,5%; sản xuất kim loại tăng 11,3%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 10,6%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 10,4%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy và chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa... cùng tăng 10,3%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 9,4%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 7,9%.

Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của một số ngành tăng thấp hoặc giảm: Sản xuất đồ uống tăng 3,8%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 4,7%.

Báo cáo của Cục Thống kê cũng ghi nhận, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước tăng ở cả 34 địa phương. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao.

Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.

Tốc độ tăng/giảm IIP 9 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương (%).

Trong 9 tháng năm 2025, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng so với cùng kỳ năm trước, gồm: ô tô tăng 52,7%; ti vi tăng 21,8%; phân hỗn hợp NPK tăng 15,9%; xi măng tăng 15,3%; thép cán tăng 14,7%; quần áo mặc thường và giày, dép da cùng tăng 14,4%; thức ăn cho thủy sản tăng 14,2%; đường kính tăng 12,8%. Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước: Khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm 8,3%; vải dệt từ sợi nhân tạo giảm 2,4%; dầu mỏ thô khai thác giảm 1,1% .

Về chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 9/2025, Cục Thống kê cho biết tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2025, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2024 (cùng kỳ năm 2024 tăng 12,5%).

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 30/9/2025 ước tăng 4,9% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 13,3% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm trước tăng 8,5%). Tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo bình quân chín tháng năm 2025 là 82,3% (bình quân cùng kỳ năm 2024 là 76,8%).

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/9/2025 tăng 1,2% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 4,5% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,1% và tăng 2,6%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,8% và tăng 2,9%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,4% và tăng 5,2%.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng không đổi so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 1,4% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 1,2% và tăng 4,7%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đều tăng 0,1% và tăng 4,7%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,2% và tăng 1,5%.