Sáng 6/10: Giá vàng trong nước tiếp tục xu hướng tăng

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 06/10/2025
Phương Linh
06/10/2025, 12:50
Trong phiên sáng 6/10, giá vàng nhẫn “4 số 9” phổ biến tăng từ 3,6 triệu đến 5 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên vào đầu tuần trước (29/9)…
Trong phiên giao dịch sáng 6/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các hệ thống lớn tiếp tục tăng mạnh.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC chủ yếu ở mức 137,1 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng bán ra là 139,1 triệu đồng/lượng.
Trong phiên sáng ngày 6/10/2025, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh vẫn duy trì ở mức phổ biến là 2 triệu đồng/lượng. Riêng tại Bảo Tín Mạnh Hải, khoảng cách này giảm 200 nghìn đồng, về mức 1,8 triệu đồng/lượng.
Cập nhật lúc 11 giờ ngày 6/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại 6 thương hiệu trên tiếp tục tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 137,6 triệu – 139,6 triệu đồng/lượng. Sau 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp, giá mua, bán vàng miếng SJC các thương hiệu này tăng phổ biến 1 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên cuối tuần trước (ngày 4/10).
Tính đến 11 giờ ngày 6/10, Phú Quý và Mi Hồng cùng niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 139,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào tại 2 thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 137 triệu đồng/lượng và 138,6 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 4/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Phú Quý và Mi Hồng đều tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng tăng cũng diễn ra tại hầu hết các đơn vị kinh doanh với mức tăng dao động từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên cuối tuần trước (4/10).
Trong phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 132,9 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 135,6 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng.
Chỉ trong 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 133,3 triệu – 136 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 4/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại Công ty SJC tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Tương tự, tính đến 11 giờ ngày 6/10, Phú Quý và PNJ đều tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán sau 2 lần điều chỉnh tăng. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý và PNJ niêm yết ở mức 133,5 triệu – 136,5 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất trên thị trường.
Sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán ngay khi mở cửa, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 134,6 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 137,6 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, giá giao dịch trên vẫn không thay đổi.
Dù chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn “ 4 số 9” trong phiên sáng 6/10 vẫn duy trì ở mức cao phổ biến là 3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, người mua vẫn ghi nhận khoản lãi lớn từ 3,6 triệu – 5 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 tuần đầu tư vào vàng nhẫn “4 số 9”.
Trong phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp đối với giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo.
Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 134,1 triệu – 137 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Tuy nhiên chỉ sau hơn 1 tiếng mở cửa, Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Cập nhật lúc 11 giờ, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 134,6 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 137,5 triệu đồng/lượng.
Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm cũng là thương hiệu ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng trong phiên sáng 6/10.
Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 128,5 triệu – 131,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 4/10.
Sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán, đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 129,5 triệu – 132,5 triệu đồng/lượng. Như vậy trong phiên sáng, Ngọc Thẩm ghi nhận tổng mức tăng là 1,5 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, PNJ là đơn vị ghi nhận mức điều chỉnh điều chỉnh tăng khiêm tốn nhất trên thị trường.
Tính đến 11 giờ ngày 6/10, PNJ niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 133,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 136,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 4/10, PNJ tăng 900 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Trên thị trường thế giới, hợp đồng giá vàng giao ngay ghi nhận diễn biến tăng. Cập nhật lúc 11 giờ ngày 6/10, giá vàng giao ngay chỉ tăng mạnh 1,1 %, tiến lên mốc 3.928,3 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 13,27 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 9,67 – 11,27 triệu đồng/lượng. Tại Ngọc Thẩm, chênh lệch với giá vàng thế giới chỉ ở mức 6,17 triệu đồng/lượng, ít hơn từ 4 – 5 triệu đồng/lượng so với các thương hiệu ở miền Bắc.
