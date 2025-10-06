Khám phá thị trường dệt may Việt Nam tại VTG 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Triển lãm Quốc tế lần thứ 23 về Máy móc Công nghiệp Dệt May Việt Nam (VTG 2025) sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng 10 năm 2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM. Đây là sự kiện thương mại thường niên quy mô lớn, thu hút sự chú ý của ngành dệt may, may mặc và da giày.
Phiên bản VTG 2025 cùng các triển lãm đồng hành như Triển lãm Quốc tế Phụ liệu Dệt May Việt Nam (VITATEX), Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Hóa chất và Nhuộm Việt Nam (DYECHEM), và Triển lãm Quốc tế Máy móc và Vật liệu Da Giày Việt Nam (VFM) sẽ quy tụ hơn 400 nhà triển lãm từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Malaysia, Pakistan, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Với diện tích trưng bày hơn 15.000 mét vuông, triển lãm sẽ giới thiệu các loại vải chức năng, vải bền vững, cùng máy móc tự động hóa và số hóa tiên tiến cho ngành dệt may và da giày.
Ngành dệt may tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu đạt 44 tỷ USD vào năm 2024, tăng 11% so với năm trước. Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), 70% trong số hơn 3.800 nhà máy dệt may tại Việt Nam hiện tập trung sản xuất hàng may mặc. Trong bối cảnh đó, VTG 2025 mang đến một nền tảng lý tưởng để đáp ứng nhu cầu của ngành, giới thiệu các giải pháp công nghệ và sản phẩm tiên tiến.
Các nhà triển lãm nổi bật như: XING QUAN LON, TA YU MACHINE, ZHEJIANG HAIYIN, TNHH THN VIỆT NAM, SBC, EPSON, và THẾ GIỚI SẮC MÀU sẽ trưng bày các loại máy dệt kim tròn và máy in tiên tiến, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và sản xuất thân thiện với môi trường.
Bên cạnh đó, các đơn vị như: SANSIN, WEBEST, REGEN-TECH, REO-ECO, HUAYAN ELASTIC, JAYASHREE, FENGQIANG, SANKEI, VAN NANG BANOK, SAREX, NEWECOTECH INC, SUPER DRY, và RUBBERFLEX sẽ giới thiệu các loại vải hiệu suất cao, vải chuyên dụng, phụ kiện may mặc và vật liệu nhuộm dệt. Những sản phẩm này bao gồm vải bền, vải co giãn và thuốc nhuộm tiết kiệm nước, hóa chất, thiết lập các tiêu chuẩn mới về chất lượng và sản xuất thông minh.
Ngoài ra, VTG 2025 còn quy tụ các nhà cung cấp thiết bị kiểm tra và phụ trợ hàng đầu. THANH TIN TECH sẽ giới thiệu các thiết bị kiểm tra tiên tiến và thiết bị phụ trợ hiệu quả, giúp các nhà sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa quy trình sản xuất.
Bên cạnh dệt may, Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu da giày lớn thứ hai thế giới. Theo Hiệp hội Da Giày và Túi xách Việt Nam (LEFASO), kim ngạch xuất khẩu giày dép và da thuộc đạt 27,04 tỷ USD vào năm 2024, tăng 11,45% so với năm trước. Dự kiến, xuất khẩu da giày sẽ tiếp tục tăng trưởng 10% trong năm 2025, củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Để đáp ứng đà tăng trưởng này, triển lãm VFM 2025 sẽ mở rộng quy mô, quy tụ các nhà cung cấp máy móc da giày hàng đầu như: GEJIA INTELLIGENT, CHUANLI, LULUXING, XINGRUIGANG, và JIN YUE LAI. Các đơn vị này sẽ giới thiệu các giải pháp tiên tiến, từ máy móc da giày đến máy dập khuôn khí nén tự động, nâng cao hiệu quả, độ chính xác và tính bền vững trong sản xuất giày dép.
Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục là các thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam, phản ánh nhu cầu ngày càng cao về tính bền vững, tái chế và chuỗi cung ứng xanh. Đối với Việt Nam – một quốc gia còn phụ thuộc vào nguyên liệu thô nhập khẩu và hệ thống xử lý chất thải chưa đồng bộ – chuyển đổi xanh vừa là thách thức, vừa là cơ hội.
Tại VTG 2025, từ ngày 15 đến 17 tháng 10, các hội thảo chuyên đề kéo dài 3 ngày sẽ tập trung vào tính tuần hoàn, chức năng và bền vững, với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu, nhà sản xuất tiên phong và các nhà nghiên cứu. Các phiên thảo luận sẽ đề cập đến các giải pháp đổi mới như xây dựng chuỗi cung ứng dệt may xanh, sản xuất đế giày từ vật liệu tái chế và các phương pháp sản xuất ít carbon. Những hội thảo này nhằm cung cấp kiến thức giá trị và chiến lược thực tiễn, giúp ngành dệt may, may mặc và da giày Việt Nam tiến tới một tương lai xanh hơn, cạnh tranh hơn.
VTG 2025 và các triển lãm đồng hành nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các đơn vị đồng tổ chức như Phòng Thương mại Thiết bị May Quảng Đông, Hiệp hội Máy móc Giày Quảng Đông, và Công ty Dịch vụ Triển lãm Truyền thông Giấy Hồng Kông, cùng sự hỗ trợ từ các hiệp hội Việt Nam như Hiệp hội Dệt May Thời Trang TP.HCM (AGTEK), Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA), Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI), Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam (VWRA), Hội Tự động hóa TP.HCM (HAuA), và Hiệp hội Da Giày Túi xách TP.HCM (SLA). Sự hợp tác này giúp VTG 2025 trở thành nền tảng hàng đầu để các nhà cung cấp quốc tế và doanh nghiệp trong nước kết nối, trao đổi và khám phá cơ hội kinh doanh mới.
Từ máy móc tiên tiến đến các giải pháp vải và da giày thế hệ mới, VTG 2025 mang đến cái nhìn toàn diện về tương lai của ngành. Khách tham quan sẽ có cơ hội tiếp cận những thông tin sâu sắc, kết nối với các nhà lãnh đạo quốc tế và khám phá các phương thức phát triển doanh nghiệp. Đây không chỉ là một triển lãm, mà còn là điểm gặp gỡ của đổi mới và hợp tác. Chúng tôi trân trọng mời bạn tham gia VTG 2025 để cùng khám phá tiềm năng của ngành dệt may và da giày Việt Nam.
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
