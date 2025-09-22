Thứ Ba, 23/09/2025

Tiêu điểm

Tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học công nghệ, đóng góp xứng đáng cho phát triển đất nước

Việt An

22/09/2025, 19:00

Trong thời gian tới, dự báo tình hình quốc tế sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng xu thế hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Đặc biệt khoa học và công nghệ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn chưa từng có, nhiều công nghệ mới lần đầu tiên xuất hiện sẽ được áp dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội...

Ông Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, trình bày tham luận.
Ông Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, trình bày tham luận.

Tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, trình bày tham luận xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đổi mới hoạt động; tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ, đóng góp xứng đáng cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo ông Phạm Ngọc Linh, triển khai thực hiện tinh gọn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và sự chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 10/2/2025, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) được thành lập mới trên cơ sở hợp nhất Đảng đoàn và Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; theo đó, tại Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam đã hợp nhất Ban Hợp tác quốc tế với Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế; hợp nhất Ban Tổ chức chính sách hội với Văn phòng thành Văn phòng; đổi tên Ban Tư vấn, phản biện và giám định xã hội thành Ban Tư vấn, phản biện; đổi tên Ban Truyền thông và phổ biến kiến thức thành Ban Phổ biến kiến thức.

Như vậy, qua sắp xếp đã giảm 2 ban, hiện chỉ còn 4 đầu mối (3 ban chuyên môn và Văn phòng).

Sau khi Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương ban hành quyết định thành lập Đảng bộ và Quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng các văn bản kiện toàn tổ chức của Đảng ủy và quy định rõ chức năng nhiệm vụ. 

Theo ông Phạm Ngọc Linh, trong thời gian tới, dự báo tình hình quốc tế sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng xu thế hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Đặc biệt khoa học và công nghệ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn chưa từng có, nhiều công nghệ mới lần đầu tiên xuất hiện sẽ được áp dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội. Sau gần 40 năm đổi mới, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” đã và đang tạo ra những tiền đề quan trọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đất nước ta đang bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng với yêu cầu nâng tầm trí tuệ và phát triển khoa học và công nghệ hiện đại tạo đột phá trong kinh tế - xã hội để đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng), Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước) trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Với yêu cầu và nhiệm vụ rất cao đó, đòi hỏi công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam phải có nhiều đổi mới, đặt ra nhiệm vụ cho mỗi chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, đạo đức, trách nhiệm nêu gương, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng; trách nhiệm nêu gương, tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ X.

Với phương châm “Trí tuệ - Trách nhiệm - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, trong thời gian tới, Đảng bộ Liên hiệp hội Việt Nam quyết tâm “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đổi mới hoạt động; tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ đóng góp xứng đáng cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, thực hiện nói đi đôi với làm; tạo thế và lực mới, vượt mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức và năng lực công tác, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đề ra, đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới hùng mạnh, phát triển thịnh vượng.

