Thứ Sáu, 03/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Tất bật dọn dẹp, khôi phục cuộc sống sau bão lũ

Nguyễn Thuấn

03/10/2025, 10:40

Sau nhiều ngày mưa lớn, nước lũ đã rút, bầu trời quang đãng trở lại. Tại các vùng từng chìm trong biển nước ở Thanh Hóa người dân và chính quyền cơ sở tất bật dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống sau lũ.

Lực lượng chức năng địa phương cùng các hộ dân dọn bùn đất trong sân nhà sau khi nước lũ rút.
Lực lượng chức năng địa phương cùng các hộ dân dọn bùn đất trong sân nhà sau khi nước lũ rút.
Công an xã Thanh Phong huy động 50 cán bộ chiến sĩ và Tổ an ninh trật tự giúp nhân dân thôn Thanh Sơn dọn dẹp nhà cửa sau bão số 10
Công an xã Thanh Phong huy động 50 cán bộ chiến sĩ và Tổ an ninh trật tự giúp nhân dân thôn Thanh Sơn dọn dẹp nhà cửa sau bão số 10
Sau bão lũ, nhà cửa nhiều hộ dân tại Thanh Phòng ngập trong bùn đất
Sau bão lũ, nhà cửa nhiều hộ dân tại Thanh Phòng ngập trong bùn đất
Lực lượng chức năng tại địa phương tích cực hỗ trợ nhân dân dọn dẹp để bà con sớm ổn định cuộc sống
Lực lượng chức năng tại địa phương tích cực hỗ trợ nhân dân dọn dẹp để bà con sớm ổn định cuộc sống
Bộ đội biên phòng Tam Thanh đã phối hợp chính quyền xã Tam Lư tham gia hỗ trợ các hộ dân bị đất đá sạt lở tràn vào nhà do ảnh hưởng của bão số 10.
Bộ đội biên phòng Tam Thanh đã phối hợp chính quyền xã Tam Lư tham gia hỗ trợ các hộ dân bị đất đá sạt lở tràn vào nhà do ảnh hưởng của bão số 10.
<br>

Chiến sĩ giúp người dân sửa chữa, dựng lại mái nhà bị tốc do bão.
Chiến sĩ giúp người dân sửa chữa, dựng lại mái nhà bị tốc do bão.
Đồn Biên phòng Hoằng Trường đã phối hợp cùng chính quyền 2 xã và nhân dân tích cực thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường khu du lịch biển
Đồn Biên phòng Hoằng Trường đã phối hợp cùng chính quyền 2 xã và nhân dân tích cực thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường khu du lịch biển
Sau bão khu du lịch biển Hải Tiến ngổn ngang rác thải
Sau bão khu du lịch biển Hải Tiến ngổn ngang rác thải
Bà con ở biển Hải Tiến cùng nhau thu dọn rác, đảm bảo vệ sinh môi trường sau bão lũ.
Bà con ở biển Hải Tiến cùng nhau thu dọn rác, đảm bảo vệ sinh môi trường sau bão lũ.
Ngay sau khi cơn bão số 10 đi qua, trên các cánh đồng xã Thiệu Hóa, không khí thu hoạch lúa mùa diễn ra hết sức khẩn trương. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, bà con nông dân huy động tối đa phương tiện máy móc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa, giảm thiểu thiệt hại trước khi mưa bão có thể xảy ra.
Ngay sau khi cơn bão số 10 đi qua, trên các cánh đồng xã Thiệu Hóa, không khí thu hoạch lúa mùa diễn ra hết sức khẩn trương. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, bà con nông dân huy động tối đa phương tiện máy móc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa, giảm thiểu thiệt hại trước khi mưa bão có thể xảy ra.
Diện tích bị ngập đổ nông dân khắc phục gặt tay 
Diện tích bị ngập đổ nông dân khắc phục gặt tay 
Tranh thủ nắng lên bà con nông dân tập trung phơi lúa vừa thu hoạch
Tranh thủ nắng lên bà con nông dân tập trung phơi lúa vừa thu hoạch
Nhiều nhà vườn tranh thủ thu hoạch dưa vàng
Nhiều nhà vườn tranh thủ thu hoạch dưa vàng
Nhiều gia đình đã trở lại nhà sau những ngày di dời đi tránh bão lũ
Nhiều gia đình đã trở lại nhà sau những ngày di dời đi tránh bão lũ
Hội kỹ thuật xe máy Thanh Hoá đồng hành cùng người dân vùng ngập lụt, sửa chữa miễn phí xe máy cho bà con xã Nông Cống tại Trung tâm văn hoá huyện Nông Cống (cũ).
Hội kỹ thuật xe máy Thanh Hoá đồng hành cùng người dân vùng ngập lụt, sửa chữa miễn phí xe máy cho bà con xã Nông Cống tại Trung tâm văn hoá huyện Nông Cống (cũ).
VnEconomy
Nhiều đoàn thiện nguyện đã đến các địa phương tại Thanh Hoá để giúp đỡ, hỗ trợ người dân vùng ngập lụt
Nhiều đoàn thiện nguyện đã đến các địa phương tại Thanh Hoá để giúp đỡ, hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Từ khóa:

Bão số 10 dọn dẹp hỗ trợ nhân dân vệ sinh môi trường

Đọc thêm

Bộ Y tế đôn đốc các tỉnh sớm chi trả trợ cấp hưu trí, xã hội

Bộ Y tế đôn đốc các tỉnh sớm chi trả trợ cấp hưu trí, xã hội

Việc chi trả các chế độ trợ cấp hưu trí, trợ cấp xã hội đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng nhằm đảm bảo quyền lợi, an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn của các địa phương...

Thời khắc kinh hoàng ở Chiềng Chanh

Thời khắc kinh hoàng ở Chiềng Chanh

Trong cơn mưa dữ dội kéo dài nhiều ngày, người dân Chiềng Chanh xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa chưa kịp định thần thì tiếng nổ khủng khiếp từ đồi Liêu vang lên. Chỉ chốc lát, đất đá ào ạt tràn xuống, biến mái ấm thành đống bùn đất, mở ra một đêm sơ tán khẩn cấp trong sợ hãi...

Thủ tướng quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai từ đầu năm 2025 đến nay

Thủ tướng quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai từ đầu năm 2025 đến nay

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 2/10/2025 hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Bộ Y tế yêu cầu tuyệt đối không để thuốc tăng giá đột biến do bão lũ

Bộ Y tế yêu cầu tuyệt đối không để thuốc tăng giá đột biến do bão lũ

Theo yêu cầu của Bộ Y tế, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi bão số 10 cần xây dựng kế hoạch dự trữ, cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh sau bão, lũ; bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, tăng giá đột biến...

Bộ Y tế yêu cầu niêm yết công khai thông tin giá dịch vụ tại cơ sở y tế

Bộ Y tế yêu cầu niêm yết công khai thông tin giá dịch vụ tại cơ sở y tế

Để nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở niêm yết, công khai thông tin về giá dịch vụ tại cơ sở để người bệnh biết, từ đó lựa chọn sử dụng dịch vụ và phản ánh khi có sai phạm...

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

eMagazine

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

eMagazine

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Classic Fine Foods Việt Nam và Bộ sưu tập ẩm thực mang đậm phong cách Châu Âu

Doanh nghiệp

2

REE bị phạt và truy thu thuế hơn 2,1 tỷ đồng

Doanh nghiệp niêm yết

3

Khai trương đường bay Thâm Quyến – Đà Nẵng

Du lịch

4

Trào lưu phản đối vaccine gây hậu quả khôn lường

Sức khỏe

5

Miễn visa sẽ tạo “cú hích” cho du lịch Hàn Quốc?

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy