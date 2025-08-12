Tất cả các trường học trên toàn quốc sẽ khai giảng trong ngày 5/9

Năm nay, Lễ khai giảng sẽ được tổ chức từ 8h-9h30 ngày 5/9/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội); truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam; kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học (công lập và ngoài công lập) trên cả nước...

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và khai giảng năm học 2025-2026.

Theo đó, buổi lễ sẽ được tổ chức từ 8h-9h30 ngày 5/9/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội); truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam; kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học (công lập và ngoài công lập) trên cả nước thông qua sóng truyền hình và hạ tầng đường truyền do đơn vị viễn thông cung cấp.

Tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học tổ chức Lễ khai giảng đồng thời với thời gian tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Công tác tổ chức sẽ được thực hiện trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo các xã, phường, đặc khu; các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục, đào tạo trên cả nước.

Những năm trước, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức vào ngày 5/9 ở các cấp học từ mầm non đến phổ thông. Các trường đại học, cao đẳng thường chủ động tổ chức lễ khai giảng vào thời gian riêng, phù hợp với kế hoạch hoạt động của các cơ sở đào tạo.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định vai trò, vị thế và truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Giáo dục.

Đồng thời, Lễ khai giảng năm học 2025-2026 được tổ chức ở tất cả các cấp học, các cơ sở giáo dục - đào tạo cùng một ngày 5/9, gắn với hoạt động kỷ niệm nhằm tạo sự lan tỏa về truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Giáo dục, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng.