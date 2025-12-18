Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietjet, được vinh danh trong danh sách “Các Nhân vật Ảnh hưởng năm 2025”

Giá vàng trong nước và thế giới
Thu Ngân
18/12/2025, 13:25
Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietjet, vừa được Tatler vinh danh trong danh sách “Các Nhân vật Ảnh hưởng năm 2025” - bảng xếp hạng uy tín quy tụ những cá nhân có tầm ảnh hưởng nổi bật, đóng vai trò kiến tạo xu hướng và lan tỏa giá trị tích cực tại châu Á.
Theo Tatler, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo được ghi nhận nhờ những tác động mang tính đột phá, bền bỉ và xuyên biên giới, không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh mà còn ở giáo dục, đổi mới sáng tạo và các sáng kiến xã hội vì con người. Ảnh hưởng của bà được đánh giá là thực chất, mang dấu ấn thời đại và tạo ra giá trị lâu dài cho Việt Nam, khu vực và cộng đồng quốc tế.
Đây là năm thứ hai liên tiếp Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo có mặt trong danh sách Nhân vật Ảnh hưởng của Tatler (2024–2025). Trước đó, từ năm 2019, bà là doanh nhân Việt Nam duy nhất được vinh danh trong danh sách 110 nhân vật có ảnh hưởng nhất Châu Á trong lĩnh vực thiện nguyện do Tatler bình chọn.
Tại lễ vinh danh diễn ra tối 17/12/2025 tại TP.HCM, bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó Tổng giám đốc Tài chính Vietjet, đã đại diện Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự sự kiện.
Là nhà sáng lập và lãnh đạo hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo được biết đến như biểu tượng của nữ lãnh đạo hiện đại – bản lĩnh, trí tuệ và giàu lòng nhân ái. Dưới sự dẫn dắt của bà, Vietjet đã phát triển từ một hãng hàng không thế hệ mới trở thành thương hiệu hàng không toàn cầu năng động, với mạng bay rộng khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương, góp phần kết nối con người, kinh tế và văn hóa giữa các quốc gia.
Song hành cùng thành công kinh doanh, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo kiên định theo đuổi các sáng kiến vì giáo dục, đổi mới sáng tạo, trao quyền cho phụ nữ, hỗ trợ cộng đồng yếu thế và phát triển bền vững. Với bà, tăng trưởng không chỉ đo bằng quy mô hay lợi nhuận, mà còn bằng những giá trị nhân văn được gieo trồng và lan tỏa trong xã hội.
Là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo từng được vinh danh trong danh sách Top 50 Lãnh đạo Tiêu biểu Toàn cầu của Bloomberg, Top 100 Phụ nữ Quyền lực Nhất Thế giới của Forbes, và 100 Nhân vật Làm Thay Đổi Kinh Tế châu Á theo Business Insider Australia. Bà cũng được Nhà nước Pháp trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh – phần thưởng cao quý nhất dành cho những cá nhân có đóng góp xuất sắc trên phạm vi toàn cầu.
Bảng xếp hạng “Các Nhân vật Ảnh hưởng” của Tatler là nền tảng vinh danh thường niên, ghi nhận những cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực kinh doanh, văn hóa, đổi mới sáng tạo và tác động xã hội tại châu Á. Danh sách năm 2025 quy tụ khoảng 700 nhân vật đến từ bảy quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho những tiếng nói dẫn dắt và truyền cảm hứng của khu vực.
Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.
Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...
Tái thiết nhà máy theo chuẩn quốc tế, Khóa Huy Hoàng đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu. Năm 2024, nhà máy số 3 của doanh nghiệp đi vào hoạt động với chứng chỉ LEED Gold, minh chứng cho nỗ lực phát triển bền vững thực chất.
Việc xúc tiến lập Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ là chủ trương cụ thể hóa Nghị quyết 98/2023/QH15, các cơ chế vượt trội này kỳ vọng giúp TP. Hồ Chí Minh chuyển hóa lợi thế cảng biển, giao thông đa phương thức và tạo động lực tăng trưởng mới...
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phân công công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và các Ủy viên UBND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026…
Shopee ghi nhận 2 tỷ lượt xem với hơn 50 triệu sản phẩm bán ra qua Shopee Live và Shopee Video xuyên suốt chiến dịch 12/12. Sự kiện giúp người dùng tiết kiệm hơn 4.000 tỷ đồng chi phí mua sắm.
Dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP của Chính phủ tập trung chuẩn hóa thời điểm xác định doanh thu tính thuế. Qua đó làm rõ căn cứ tính thuế và tăng tính thống nhất trong thực tiễn áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: