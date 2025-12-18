Khóa Huy Hoàng chuyển mình với nhà máy xanh chuẩn ESG

Tái thiết nhà máy theo chuẩn quốc tế, Khóa Huy Hoàng đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu. Năm 2024, nhà máy số 3 của doanh nghiệp đi vào hoạt động với chứng chỉ LEED Gold, minh chứng cho nỗ lực phát triển bền vững thực chất.

Tháng 12/2025, Nhà máy số 3 tiếp tục được vinh danh tại Architecture MasterPrize (AMP) 2025 - giải thưởng kiến trúc quốc tế do Hiệp hội Kiến trúc sư Hoa Kỳ bảo trợ. Kết quả này phản ánh tầm nhìn khi doanh nghiệp đầu tư bài bản vào hạ tầng công nghiệp, coi kiến trúc và vận hành là nền tảng thực hành ESG dài hạn.

HƯỚNG ĐI BỀN VỮNG TỪ NHÀ MÁY XANH

Trong bối cảnh hiện nay, “bền vững” đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp muốn vươn ra biển lớn. Từ đây, tình trạng “tẩy xanh” (green-washing) xuất hiện ngày càng phổ biến, khi một số đơn vị phóng đại nỗ lực bảo vệ môi trường trên toàn bộ sản phẩm trong khi chỉ một phần nhỏ đáp ứng tiêu chuẩn. Hệ quả là công chúng và các nhà đầu tư dễ bị dẫn dắt bởi những thông tin thiếu tính thực chất.

Sự khác biệt của “xanh thực chất” nằm ở cách thiên nhiên được tích hợp có tính toán vào quy trình sản xuất. Nghiên cứu Building Energy Retrofit for Climate Mitigation (2024) đã chỉ ra rằng các giải pháp cải tạo công trình bằng vật liệu bền vững, thiết bị tiết kiệm năng lượng và công nghệ xanh có hệ thống đánh giá vòng đời công trình giúp cắt giảm đáng kể tiêu thụ năng lượng, giảm phát thải và tối ưu chi phí vận hành trong dài hạn.

Xu hướng này thúc đẩy nhiều mô hình chuyển mạnh sang thiết kế biophilic: đưa ánh sáng tự nhiên, thông gió, vật liệu tái tạo và hệ sinh thái nội bộ vào trở thành một phần của cấu trúc sản xuất. Những giải pháp như mái xanh duy trì đa dạng sinh học, hệ thống thu gom, tái sử dụng nước mưa hay không gian làm việc sinh thái đã chứng minh tác động rõ rệt tới chất lượng không khí và hiệu suất lao động.

Mô hình Kiến trúc xanh - Green Architecture.

Theo KTS Lê Việt Hà – Chủ tịch Netzero Việt Nam: “Khác biệt giữa một công trình ‘xanh’ hình thức và một thiết kế biophilic bền vững nằm ở cách thiên nhiên được tích hợp vào kiến trúc và vận hành”. Ông nhấn mạnh: “Không phải trồng bao nhiêu cây, mà là công trình có vận hành bền vững theo thời gian. ‘Xanh’ phải là một hệ thống, không phải một lớp vỏ”.

Đây chính là cách Khóa Huy Hoàng tái thiết nhà máy. Không chọn lối “xanh vỏ”, doanh nghiệp xây dựng mô hình từ gốc: tiết giảm năng lượng, tối ưu tài nguyên và cải thiện môi trường làm việc. Chiến lược này giúp đáp ứng tiêu chuẩn ESG, nâng cao hiệu suất và tạo giá trị bền vững.

VẬN HÀNH THEO QUY TRÌNH BÀI BẢN

Trước đây hoạt động sản xuất chủ yếu xoay quanh tiêu chí công suất, thì quá trình tái thiết của Khóa Huy Hoàng cho thấy một góc nhìn khác, doanh nghiệp bắt đầu hướng tới tích hợp và thực hiện lộ trình ESG bài bản. Các giải pháp môi trường, xã hội và quản trị được triển khai như một dòng chảy thống nhất và bổ trợ lẫn nhau.

Về Môi trường, hệ thống điện mặt trời 1.503 kWP giúp nhà máy chủ động năng lượng, chuyển từ tư duy “dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu” sang “tối ưu để bền vững”. Việc tái sử dụng nước mưa giúp giảm tải hệ thống xử lý nước sạch. Đặc biệt, hơn 70% không gian tận dụng ánh sáng tự nhiên và hệ thống làm mát tự nhiên giúp giảm 2-3°C so với nhà xưởng cơ khí truyền thống, tiết giảm đáng kể lượng khí thải.

Mô hình xây dựng hệ thống sản xuất tiết kiệm, bền vững.

Về Xã hội, môi trường làm việc được nâng cấp để chăm sóc “sức khỏe doanh nghiệp”. Nhà ăn phục vụ hơn 1.000 người, không gian nghỉ ngơi mở và ánh sáng tự nhiên giúp cải thiện tinh thần công nhân viên. Đào tạo định kỳ và hoạt động cộng đồng cũng hình thành văn hóa gắn kết, tạo nội lực cho sự chuyển đổi xanh.

Về Quản trị, nhà máy được số hóa toàn diện để theo dõi nguyên liệu, quy trình sản xuất và chất lượng theo thời gian thực. Mọi chỉ số đều được đo lường minh bạch, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các đối tác quốc tế.

Cách tiếp cận ESG tích hợp giúp Khóa Huy Hoàng xây dựng hệ thống sản xuất tiết kiệm và tăng sức cạnh tranh trước các “hàng rào xanh” đang siết chặt.

THAM GIA CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU

Trong bối cảnh các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ hay Nhật Bản liên tục siết chặt các “hàng rào xanh” - từ cơ chế CBAM, tiêu chuẩn khí thải vòng đời sản phẩm, yêu cầu truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, đến các quy định bắt buộc về tỷ lệ tái chế và sử dụng năng lượng sạch, một nhà máy vận hành theo chuẩn ESG không còn là lựa chọn mà đã trở thành lợi thế cạnh tranh mang tính quyết định. Hướng đi này giúp Khóa Huy Hoàng tối ưu chi phí và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ xưởng sản xuất nhỏ với 14 nhân sự, sau 45 năm, Khóa Huy Hoàng đang chuyển mình mạnh mẽ. Nhà máy mới liên tiếp được các tạp chí uy tín như ArchDaily và Designboom giới thiệu như hình mẫu phát triển bền vững nhờ triết lý đầu tư bài bản 4.0 và lộ trình Net Zero. Doanh nghiệp cũng vinh dự đạt chứng chỉ LEED Gold – tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới về công trình xanh.

Nhà máy Khóa Huy Hoàng đạt chứng chỉ LEED Gold, đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất quốc tế.

“Tái thiết để bắt nhịp thế giới” không chỉ là khẩu hiệu mà là chiến lược dài hạn trong kỷ nguyên phát triển xanh. Đây cũng là nền tảng để Khóa Huy Hoàng mở rộng năng lực sản xuất, chuẩn hóa quy trình theo yêu cầu xuất khẩu và từng bước trở thành đại diện Việt Nam cung cấp sản phẩm khóa sang các thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao. Hướng đi bền vững không chỉ củng cố vị thế thương hiệu trên sân nhà mà còn là bước đệm để doanh nghiệp đẩy mạnh chiến lược xuất khẩu trong giai đoạn tiếp theo.