Đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, tạo lực đẩy cho thị trường dịp Tết

Các chính sách kích cầu tiêu dùng dịp Tết đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước, cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của doanh nghiệp qua các chương trình khuyến mãi, được kỳ vọng sẽ giữ nhịp tiêu dùng mùa Tết và tạo lực đẩy cho thị trường cuối năm và đầu 2026…

Mùa Tết vẫn là cao điểm mua sắm lớn nhất trong năm, nhưng “khẩu vị” tiêu dùng đang thay đổi. Trong bối cảnh đó, các chương trình kích cầu đồng bộ từ doanh nghiệp đến chính sách vĩ mô được kỳ vọng sẽ trở thành “điểm tựa” quan trọng cho thị trường cuối năm và đầu 2026.

KÍCH CẦU TIÊU DÙNG ĐỂ GIỮ NHỊP MUA SẮM MÙA TẾT

Tại hội thảo “Rộn rịp chuẩn bị mùa kinh doanh Tết và mở đầu 2026” do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao TP. Hồ Chí Minh tổ chức, bà Lê Thị Hải Yến, Giám đốc Tiếp thị thương mại ngành hàng chăm sóc nhà cửa, Unilever Việt Nam, cho biết dù Tết vẫn là mùa chi tiêu lớn nhất trong năm, nhưng xu hướng “ăn Tết” của người dân đã thay đổi.

Dẫn chứng từ một khảo sát hộ gia đình mới đây, bà Yến chia sẻ thực tế cứ 5 hộ gia đình thì có 1 hộ đang gặp khó khăn trong chi tiêu hằng tháng. Mặc dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhưng đang chạm mức cao nhất trong 10 năm qua. Điều này buộc người dân phải chuyển trạng thái tâm lý từ “mua sắm theo cảm hứng” sang “cân nhắc kỹ lưỡng từng khoản chi”.

“Thắt chặt chi tiêu được dự báo là xu hướng tiêu dùng chủ đạo trong mùa Tết năm nay. Đây là thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp trong mùa kinh doanh cuối năm”, bà Yến nhận định.

Cũng theo bà Yến, người tiêu dùng hiện nay mong muốn một cái Tết ít phiền toái hơn, ý nghĩa hơn và tốt cho sức khỏe hơn. Do đó, các từ khóa chiến lược mà doanh nghiệp cần nắm bắt để chiếm ưu thế là: “Nhanh nhạy - Tiện lợi - Đa kênh - Sức khỏe”.

Người tiêu dùng Việt đang dần thay đổi thói quen mua sắm. Ảnh minh họa.

Từ thực tế trên, doanh nghiệp cần tận dụng đà bứt phá của kênh online trong mùa Tết, xem đây là “chìa khóa” cho giai đoạn mua sắm đầu mùa, tạo nền tảng cho cao điểm bán hàng ở kênh offline sau đó.

Cùng với thay đổi trong hành vi tiêu dùng, kênh mua sắm cũng đang có sự dịch chuyển. Dù kênh truyền thống vẫn chiếm hơn một nửa giá trị bán hàng, mua sắm online và minimart đang tăng trưởng nhanh nhờ tiện lợi giao tận nhà và nhiều chương trình khuyến mãi. Xu hướng này làm thay đổi mạnh giai đoạn tích trữ trước Tết.

Nhằm kích cầu tiêu dùng, đặc biệt trong cao điểm dịp Tết, vai trò của các chính sách kích cầu vĩ mô trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Ngày 3/9/2025, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2469 về việc tổ chức “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2025 - Vietnam Grand Sale 2025”, diễn ra từ ngày 1/12/2025 đến ngày 18/1/2026 trên phạm vi toàn quốc, Chương trình là hành động cụ thể hóa Nghị quyết 25/NQ-CP và Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường trong nước và kích cầu tiêu dùng.

Chương trình năm nay được kỳ vọng sẽ tạo nên mùa mua sắm sôi động nhất trong năm với sự tham gia đồng bộ của các tập đoàn bán lẻ, hệ thống siêu thị, doanh nghiệp thương mại điện tử và hàng triệu hộ kinh doanh. Hưởng ứng chương trình, Sở Công Thương các địa phương cũng đã ban hành kế hoạch triển khai, thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp.

DOANH NGHIỆP TUNG LOẠT CHƯƠNG TRÌNH “SĂN” ĐƠN HÀNG

Theo ghi nhận, từ đầu tháng 12, nhiều hệ thống bán lẻ đã đón lượng khách mua sắm đã bắt đầu tăng ở các nhóm hàng phục vụ Tết. Nhiều người tiêu dùng tranh thủ các chương trình khuyến mãi để chuẩn bị trước sản phẩm quà biếu tặng có hạn sử dụng dài như bánh kẹo, nước ngọt, thực phẩm chế biến sẵn…

Tại nhiều hệ thống bán lẻ, siêu thị và trung tâm thương mại lớn như: Central Retail, BRGmart, Fujimart, Winmart, Aeon, Lotte, Co.opmart, Co.opXtra, Satrafood, Finelife, MM Mega Market, GO!..., sức mua đang tiến tới giai đoạn cao điểm.

Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Tổng hợp WinCommerce, cho biết hưởng ứng Vietnam Grand Sale 2025, doanh nghiệp đã chuẩn bị nhiều chương trình ưu đãi lớn và đồng bộ trên toàn hệ thống, điển hình như chương trình “Lễ hội vui, khui tiệc lớn” trong tháng 12 với hơn 1.000 các sản phẩm giá tốt mỗi ngày, giảm tới 50%, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 các mặt hàng tươi sống, sản phẩm thiết yếu và các mặt hàng khác để đáp ứng nhu cầu mua sắm cao dịp cuối năm 2025 và Tết 2026.

Điểm nổi bật năm nay là sự lên ngôi của hàng Việt và sản phẩm OCOP. Tại Co.opmart và Co.opXtra, những gian hàng OCOP với các sản phẩm như trà shan tuyết, mắc ca, tinh dầu, mật ong thảo dược đến trái cây sấy công nghệ cao... đang mở rộng nhanh trong phân khúc quà biếu nhờ câu chuyện bản địa và mức độ hoàn thiện sản phẩm cao.

Không đứng ngoài cuộc đua kích cầu, các “ông lớn” ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) cũng tung ra các chiến dịch quy mô lớn.

Dịp này, Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) triển khai chương trình khuyến mãi trên toàn hệ thống phân phối, từ điểm bán truyền thống đến kênh siêu thị. Khách hàng mua các sản phẩm Bia Saigon và 333 sẽ có cơ hội trúng nhiều giải thưởng giá trị như ô tô Honda, iPhone Air, tiền mặt, thẻ cào điện thoại…

Cùng với đó, Sabeco ra mắt các phiên bản giới hạn mùa Tết và tổ chức chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí dịp cuối năm, góp phần gợi mở những khoảnh khắc kết nối ý nghĩa, lan tỏa tinh thần đoàn kết của người Việt mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Trong khi đó, Coca-Cola Việt Nam chính thức khởi động chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Bật Hứng Khởi, Dệt Nên Tết Mới”. Theo đại diện CoCa-Cola Việt Nam, chiến dịch mang thông diệp Tết không chỉ là những phong tục quen thuộc, mà còn là khoảnh khắc để mọi người cùng chung tay “dệt” nên không khí lễ hội sáng tạo. Lấy cảm hứng từ văn hoá dệt may của các dân tộc Việt Nam, mỗi cá nhân với cá tính và niềm vui riêng được ví như những “chất liệu” tạo nên bức tranh Tết rực rỡ, trọn vẹn.

Tâm điểm chiến dịch là tinh thần đồng sáng tạo, nơi khoảng cách thế hệ được xóa nhòa khi giá trị truyền thống hòa quyện cùng hơi thở hiện đại của người trẻ. Thông điệp này được truyền tải qua phim Tết sắp ra mắt, ứng dụng công nghệ AI để kể lại câu chuyện sum vầy theo cách mới mẻ, giàu cảm xúc. Song song đó, Coca-Cola triển khai chương trình khuyến mại “Mở Thùng Tết – Săn Quà Đỉnh”, với 10 cơ hội trúng iPhone 17 mỗi ngày cùng hàng nghìn giải thưởng khác.