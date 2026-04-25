TCBS: Mục tiêu lãi trước thuế 7.500 tỷ đồng, trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu

Thu Ngân

25/04/2026, 17:32

Ngày 25/4/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2026 tại TP. Hà Nội, đánh dấu cột mốc quan trọng sau khi niêm yết trên HOSE vào tháng 10/2025.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS” hoặc “Công ty”) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2026 (ĐHĐCĐ) tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Almaz, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội. Ảnh: TCBS.
Kết quả cho thấy, TCBS tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu ngành chứng khoán Việt Nam với 7 năm liên tiếp đạt lợi nhuận cao nhất ngành, vượt xa kế hoạch đề ra. Điều này không chỉ khẳng định uy tín và vị thế dẫn dắt thị trường của TCBS mà còn củng cố nền tảng vững chắc trong hệ thống tài chính quốc gia.

Doanh thu đạt 11.217 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2024 và vượt 20% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 7.109 tỷ đồng, tăng 48%, hoàn thành 123% kế hoạch, phản ánh tăng trưởng cả về quy mô lẫn chất lượng. Hiệu quả hoạt động tiếp tục duy trì ở mức cao với ROE đạt 16,7%, ROA đạt 8,4% và tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) ở mức 13,7% thấp nhất ngành, trong khi lợi nhuận trước thuế bình quân trên mỗi nhân sự đạt 13,2 tỷ đồng.

Nền tảng tài chính được củng cố vững chắc với tổng tài sản đạt 80.632 tỷ đồng (+51%), vốn chủ sở hữu đạt 44.100 tỷ đồng (+68%) và hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 490%, cao hơn đáng kể so với yêu cầu tối thiểu. TCBS tiếp tục giữ vững vị thế Top đầu trên các mảng kinh doanh cốt lõi, bao gồm dẫn đầu thị phần tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, dẫn đầu dư nợ cho vay ký quỹ và duy trì vị trí Top 3 thị phần môi giới cổ phiếu trên HOSE.

Song song với tăng trưởng kinh doanh, TCBS tiếp tục đẩy mạnh chiến lược WealthTech với hơn 1.350 dự án công nghệ được triển khai trong năm, mở rộng hệ sinh thái AI và nâng cấp nền tảng giao dịch, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng. Tệp khách hàng tiếp tục tăng trưởng mạnh, đạt hơn 1,2 triệu khách hàng, phản ánh hiệu quả của mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ và hệ sinh thái.

Ảnh: TCBS.

Trong khuôn khổ Đại hội đồng cổ đông thường niên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Xuân Minh và Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hiền đã chia sẻ định hướng chiến lược trong bối cảnh môi trường vĩ mô toàn cầu tiếp tục biến động với áp lực lạm phát, căng thẳng địa chính trị và biến động tỷ giá. Tại Việt Nam, nền kinh tế tiếp tục chuyển đổi theo hướng tăng trưởng chất lượng và bền vững, dựa trên nền tảng chính trị ổn định, chính sách tiền tệ linh hoạt và các động lực nội tại được phát huy hiệu quả.

Ảnh: TCBS.

Các cổ động tham gia Đại hội đã đồng thuận cao với tất cả tờ trình do Hội đồng Quản trị đề xuất, đồng thời thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu đạt 13.227 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 7.535 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 26% và 18% so với năm 2025 (sau khi loại trừ khoản thu nhập phát sinh một lần vào quý 4/2025), phản ánh định hướng tăng trưởng thực chất và bền vững.

Theo kế hoạch, TCBS tập trung triển khai đồng bộ các trọng tâm chiến lược nhằm củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững, đồng thời mở rộng các động lực kinh doanh mới dựa trên công nghệ và nhu cầu thị trường.

Ở các mảng kinh doanh cốt lõi, Công ty mở rộng hoạt động phát hành và phân phối trái phiếu doanh nghiệp, tận dụng dư địa phát triển của kênh trái phiếu trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước điều hành tín dụng theo hướng thận trọng hơn, qua đó gia tăng vai trò của kênh trái phiếu trong cung ứng vốn trung và dài hạn. Song song, TCBS duy trì tăng trưởng môi giới với chính sách miễn phí giao dịch Zero fee và cho vay ký quỹ với lãi suất cạnh tranh, đi kèm quản trị rủi ro và tối ưu cấu trúc vốn nhằm đảm bảo an toàn hệ thống trong các giai đoạn biến động của thị trường.

Đối với các mảng kinh doanh mới, TCBS đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái sản phẩm tài chính đa dạng và cá nhân hóa, phù hợp khẩu vị rủi ro và mục tiêu đầu tư của từng phân khúc khách hàng, bao gồm chứng chỉ quỹ (Fundmart), chiến lược đầu tư thông minh (iTracker), chứng quyền (CW). Đồng thời từng bước mở rộng hệ sinh thái sản phẩm mới nhưt ài sản mã hóa (tokenized assets) và các sản phẩm cấu trúc khác ngay khi đầu kiện pháp lý cho phép.

Ở phân khúc khách hàng tổ chức, Công ty mở rộng tệp khách hàng tổ chức thông qua nâng cấp hạ tầng giao dịch, giao dịch thuật toán (Algo trading), kết nối API cho giao dịch thỏa thuận bảo mật và phân tích chuyên sâu One Click Research, tăng cường năng lực phục vụ dòng vốn lớn trong và ngoài nước, đón đầu dòng vốn tổ chức sau nâng hạng.

Về nguồn vốn và bảng cân đối kế toán, trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn, Công ty tập trung tăng cường sức mạnh tài chính và nguồn vốn cũng như thanh khoản thông qua đa dạng hóa nguồn vốn huy động, bao gồm các khoản vốn vay trong nước, các khoản vay nước ngoài và phát hành trái phiếu dài hạn. Nguồn vốn dồi dào và ổn định sẽ giúp Công ty có thể vượt qua những biến động bất ngờ trên thị trường và sẵn sàng nắm bắt cơ hội để tiếp tục mở rộng thị phần tại các mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty.

Trong lĩnh vực công nghệ và khách hàng, TCBS mở rộng quy mô khách hàng chất lượng cao thông qua việc khai thác sâu hệ sinh thái tài chính - ngân hàng - bảo hiểm, bao gồm Ngân hàng Techcombank, TechcomLife và Techcom General Insurance (TCGI) thông qua các chương trình mở tài khoản 2-trong-1, 3-trong-1. Đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp “AI Native”. Việc triển khai AI tác nhân (Agentic AI) trên toàn hệ thống được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy đổi mới sản phẩm, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, Đại hội cũng thông qua phương án trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu. Dự kiến, TCBS sẽ phát hành cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ 20%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiếm toán của Công ty tại ngày 31/12/2025. Toàn bộ cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian dự kiến phát hành trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản xác nhận đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của TCBS.

* Các thông tin chi tiết về kết quả và hoạt động của TCBS năm 2025, kế hoạch năm 2026, cùng các tài liệu khác của Đại hội được đăng trên website của Công ty tại mục https://www.tcbs.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/

Techcombank chia cổ tức 67%, khẳng định vị thế dẫn đầu ngành ngân hàng

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Techcombank vừa qua đã chính thức thông qua những quyết sách mang tính chiến lược, tạo tiếng vang lớn trên thị trường tài chính.

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 18-25/4/2026: Eo biển Hormuz vẫn tắc, Mỹ và Iran tái khởi động đàm phán

Trong tuần qua, tình trạng bế tắc ở eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn dưới sự phong tỏa đồng thời của Mỹ và Iran, dù lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên được gia hạn...

Chứng khoán BSC: Giá nhà 80 triệu đồng/m2 và lãi suất 10,5% vẫn nằm trong khả năng trả của người có nhu cầu ở thực

BSC đánh giá khả năng chi trả của các hộ gia đình tiêu chuẩn nhu cầu thực vẫn đáp ứng được trong bối cảnh lãi suất vay mua nhà 10-10,5% và giá nhà trung bình ~80 triệu VND/m2.

Quỹ ngoại: Thị trường đối diện nhiều thách thức trong ngắn hạn

Dù thị trường vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong ngắn hạn, quỹ đạo phát triển của Việt Nam cho thấy nền kinh tế không hoàn toàn miễn nhiễm với các cú sốc bên ngoài, nhưng ngày càng ít bị chi phối bởi chúng...

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục, giá dầu suy yếu sau tin Mỹ và Iran nối lại đàm phán

“Về căn bản, mọi người đang xem cuộc chiến tranh chỉ là vấn đề ngắn hạn và đàm phán vẫn đang được thúc đẩy", một nhà quản lý quỹ nói...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

