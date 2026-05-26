Thứ Ba, 26/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh cấp phép lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến metro số 4

Thanh Thủy

26/05/2026, 10:38

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho liên danh GMDI - ARUP - TEDI SOUTH thực hiện gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến metro số 4 (Đông Thạnh - Hiệp Phước)...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Metro số 4 (Đông Thạnh - Hiệp Phước) là tuyến đường sắt đô thị quan trọng, góp phần định hình mạng lưới giao thông công cộng của TP. Hồ Chí Minh trong tương lai. Việc cấp phép được thực hiện trên cơ sở xem xét hồ sơ đề nghị của liên danh nhà thầu và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư là Tập đoàn Sovico.

Theo giấy phép, liên danh sẽ triển khai công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án metro số 4 đoạn Đông Thạnh - Hiệp Phước. Các đơn vị phải thực hiện đúng nội dung theo kết quả lựa chọn nhà thầu, tuân thủ hợp đồng liên danh ký ngày 25/11/2025 và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

Trong liên danh này, Công ty TNHH Viện nghiên cứu thiết kế tàu điện ngầm Quảng Châu (GMDI) là pháp nhân Trung Quốc, có trụ sở tại thành phố Quảng Châu. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như quy hoạch mạng lưới metro, nghiên cứu tiền khả thi - khả thi, thiết kế kỹ thuật, tổng thầu EPC, tích hợp hệ thống và tư vấn vận hành đường sắt đô thị.

Hai đơn vị còn lại gồm Công ty TNHH ARUP Việt Nam và Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải Phía Nam (TEDI SOUTH) là doanh nghiệp Việt Nam.

Trong đó, TEDI SOUTH từng tham gia nhiều dự án hạ tầng lớn như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, metro Bến Thành - Suối Tiên, Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm, dự án kéo dài metro số 1 về phường Trấn Biên và sân bay Long Thành.

ARUP Việt Nam là thành viên của ARUP, tập đoàn tư vấn kỹ thuật toàn cầu của Anh, đơn vị này gần đây cũng tham gia nghiên cứu và đề xuất phương án quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh.

Theo quy hoạch, metro số 4 là một trong những tuyến đường sắt đô thị quan trọng của TP. Hồ Chí Minh, kết nối khu vực phía Bắc với trung tâm thành phố và khu Nam, đặc biệt là khu vực cảng Hiệp Phước.

Tuyến đi qua 22 phường xã, phường gồm: Đông Thạnh, Thới An, An Phú Đông, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông, Tân Sơn, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Đức Nhuận, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Tân Định, Xuân Hòa, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Vĩnh Hội, Khánh Hội, Tân Hưng, Nhà Bè và Hiệp Phước.

Dự án có tốc độ thiết kế 120km/h với đoạn đi cao và 90km/h. Tổng chiều dài toàn tuyến 43km, bao gồm 18,2km đoạn đi ngầm, 24,8km đoạn đi trên cao. Toàn tuyến bố trí 30 nhà ga, bao gồm 13 ga ngầm, 17 ga trên cao. Depot dự kiến tại 2 vị trí là tại xã Đông Thạnh và Hiệp Phước.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án được ước tính khoảng 157.400 tỷ đồng, tương đương hơn 5,9 tỷ USD. Dự án được định hướng triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP).

TP.Hồ Chí Minh phê duyệt tuyến và vị trí công trình dự án metro Bến Thành - Cần Giờ

11:38, 21/05/2026

TP.Hồ Chí Minh phê duyệt tuyến và vị trí công trình dự án metro Bến Thành - Cần Giờ

Hơn 65.000 tỷ đồng đầu tư tuyến metro nối TP.HCM với sân bay Long Thành

14:43, 29/04/2026

Hơn 65.000 tỷ đồng đầu tư tuyến metro nối TP.HCM với sân bay Long Thành

TP.HCM: Đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đồng bộ với tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ

16:19, 24/04/2026

TP.HCM: Đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đồng bộ với tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ

Từ khóa:

Đối tác công tư đối tác công tư PPP dự án dự án đường sắt đô thị đường sắt đô thị hạ tầng metro metro số 4 metro số 4 TP. Hồ Chí Minh tuyến metro Đông Thạnh - Hiệp Phước

Đọc thêm

Bàn về khung lý luận Mô hình phát triển Việt Nam trong bối cảnh mới

Bàn về khung lý luận Mô hình phát triển Việt Nam trong bối cảnh mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hàng loạt nghị quyết chiến lược gần đây của Bộ Chính trị đã đặt nền móng cho một khung tư duy phát triển mới. Yêu cầu đặt ra không chỉ là điều chỉnh mô hình tăng trưởng mà là xác lập một mô hình phát triển quốc gia mới – một “hệ điều hành phát triển” kết nối mục tiêu phát triển, thể chế, khoa học công nghệ, văn hóa, kinh tế thị trường, công bằng xã hội, môi trường và năng lực tự cường quốc gia...

Kết hợp hài hòa giữa kiên định và đổi mới, phát triển để ổn định, ổn định để phát triển bền vững

Kết hợp hài hòa giữa kiên định và đổi mới, phát triển để ổn định, ổn định để phát triển bền vững

Việt Nam cần xác lập mô hình phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị quốc gia kiến tạo phát triển, hướng tới nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc của người dân và củng cố năng lực tự chủ chiến lược quốc gia...

Việt Nam cần khuếch tán đổi mới sáng tạo ra toàn bộ nền kinh tế

Việt Nam cần khuếch tán đổi mới sáng tạo ra toàn bộ nền kinh tế

Các tập đoàn lớn sẽ đóng vai trò tiên phong, đưa công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và các mô hình kinh doanh mới vào thị trường. Nhưng để những công nghệ này thực sự tạo tác động rộng lớn, các doanh nghiệp quy mô nhỏ và trung bình phải có khả năng hấp thụ, ứng dụng và khuếch tán chúng trong toàn nền kinh tế...

Hải Phòng: Phấn đấu nâng tỷ trọng đóng góp của kinh tế số lên trên 35% GRDP vào năm 2030

Hải Phòng: Phấn đấu nâng tỷ trọng đóng góp của kinh tế số lên trên 35% GRDP vào năm 2030

Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời phấn đấu nâng tỷ trọng đóng góp của kinh tế số lên trên 35% GRDP vào năm 2030…

Phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan, mà còn là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển điện hạt nhân và công nghệ SMR

eMagazine

Phát triển điện hạt nhân và công nghệ SMR

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Những mặt hàng Mỹ và Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất của nhau

Thế giới

Những mặt hàng Mỹ và Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất của nhau

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Anh Nguyen Oceanfront Horizon: Địa thế độc bản nâng tầm trải nghiệm sống

Bất động sản

2

Một doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn SJC tới 10,5 triệu đồng/lượng

Tài chính

3

Trụ lớn cản bước phục hồi của VN-Index

Chứng khoán

4

Ngân hàng cạnh tranh hút USD ở chiều mua

Tài chính

5

Đảm bảo 3 giá trị cốt lõi trong thị trường giao dịch dữ liệu

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy