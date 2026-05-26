TP. Hồ Chí Minh cấp phép lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến metro số 4

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho liên danh GMDI - ARUP - TEDI SOUTH thực hiện gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến metro số 4 (Đông Thạnh - Hiệp Phước)...

Metro số 4 (Đông Thạnh - Hiệp Phước) là tuyến đường sắt đô thị quan trọng, góp phần định hình mạng lưới giao thông công cộng của TP. Hồ Chí Minh trong tương lai. Việc cấp phép được thực hiện trên cơ sở xem xét hồ sơ đề nghị của liên danh nhà thầu và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư là Tập đoàn Sovico.

Theo giấy phép, liên danh sẽ triển khai công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án metro số 4 đoạn Đông Thạnh - Hiệp Phước. Các đơn vị phải thực hiện đúng nội dung theo kết quả lựa chọn nhà thầu, tuân thủ hợp đồng liên danh ký ngày 25/11/2025 và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

Trong liên danh này, Công ty TNHH Viện nghiên cứu thiết kế tàu điện ngầm Quảng Châu (GMDI) là pháp nhân Trung Quốc, có trụ sở tại thành phố Quảng Châu. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như quy hoạch mạng lưới metro, nghiên cứu tiền khả thi - khả thi, thiết kế kỹ thuật, tổng thầu EPC, tích hợp hệ thống và tư vấn vận hành đường sắt đô thị.

Hai đơn vị còn lại gồm Công ty TNHH ARUP Việt Nam và Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải Phía Nam (TEDI SOUTH) là doanh nghiệp Việt Nam.

Trong đó, TEDI SOUTH từng tham gia nhiều dự án hạ tầng lớn như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, metro Bến Thành - Suối Tiên, Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm, dự án kéo dài metro số 1 về phường Trấn Biên và sân bay Long Thành.

ARUP Việt Nam là thành viên của ARUP, tập đoàn tư vấn kỹ thuật toàn cầu của Anh, đơn vị này gần đây cũng tham gia nghiên cứu và đề xuất phương án quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh.

Theo quy hoạch, metro số 4 là một trong những tuyến đường sắt đô thị quan trọng của TP. Hồ Chí Minh, kết nối khu vực phía Bắc với trung tâm thành phố và khu Nam, đặc biệt là khu vực cảng Hiệp Phước.

Tuyến đi qua 22 phường xã, phường gồm: Đông Thạnh, Thới An, An Phú Đông, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông, Tân Sơn, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Đức Nhuận, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Tân Định, Xuân Hòa, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Vĩnh Hội, Khánh Hội, Tân Hưng, Nhà Bè và Hiệp Phước.

Dự án có tốc độ thiết kế 120km/h với đoạn đi cao và 90km/h. Tổng chiều dài toàn tuyến 43km, bao gồm 18,2km đoạn đi ngầm, 24,8km đoạn đi trên cao. Toàn tuyến bố trí 30 nhà ga, bao gồm 13 ga ngầm, 17 ga trên cao. Depot dự kiến tại 2 vị trí là tại xã Đông Thạnh và Hiệp Phước.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án được ước tính khoảng 157.400 tỷ đồng, tương đương hơn 5,9 tỷ USD. Dự án được định hướng triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP).