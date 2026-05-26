Trang chủ Dân sinh

Hà Nội dừng tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức

Nhật Dương

26/05/2026, 10:39

Sở Nội vụ Hà Nội sẽ không tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức làm việc tại các xã, phường trên địa bàn đối với 230 người hoạt động không chuyên trách cấp xã như kế hoạch đã ban hành trước đó...

Ảnh minh họa.

Sở Nội vụ Hà Nội vừa thông báo về việc không tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân xã, phường thuộc Thành phố Hà Nội năm 2026.

Trước đó, Sở Nội vụ đã triển khai các nội dung trong Kế hoạch số 3119/KH-SNV về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc Thành phố Hà Nội năm 2026 đối với đối tượng là người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Trung ương và Bộ Chính trị có chủ trương tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong giai đoạn tới.

Ban Tổ chức Trung ương có ý kiến về tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế công chức, nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý biên chế theo quy định và định hướng của Trung ương.

Căn cứ chủ trương nêu trên, Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội cho biết không tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc Thành phố Hà Nội năm 2026 theo Kế hoạch số 3119/KH-SNV đã ban hành trước đó.

Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội thông tin để Ủy ban nhân dân các xã, phường và người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã đăng ký dự tiếp nhận vào công chức được biết, thực hiện.

Sở Nội vụ cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường thông báo tới người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã nộp hồ sơ đăng ký dự tiếp nhận vào công chức; đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định hiện hành.

Trước đó, theo Kế hoạch số 3119/KH-SNV, Hà Nội dự kiến tiếp nhận 230 chỉ tiêu người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn.

Mục tiêu nhằm kịp thời bổ sung đội ngũ công chức có kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại Ủy ban nhân dân các xã, phường trong điều kiện thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo chủ trương của Trung ương khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng không chuyên trách cấp xã được bố trí tạm thời đến ngày 31/5/2026. Sau thời điểm này, các địa phương phải hoàn tất phương án sắp xếp, giải quyết chế độ đối với lực lượng này.

