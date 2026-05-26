Trang chủ Chứng khoán

Chuyên gia: Thị trường sẽ tiếp tục phân hóa, điểm tên 5 nhóm ngành triển vọng nhất 6 tháng cuối năm 2026

Thu Minh

26/05/2026, 10:12

Thị trường sẽ khó có một mạch đi lên và sẽ có sự phân hóa, nhà đầu tư nên chọn những thời điểm mà thị trường điều chỉnh, đa phần các cổ phiếu trên thị trường đang có mức giá hấp dẫn, chỉ trừ một số nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh.

Ông Trần Anh Tuấn, CFA, Giám đốc Trung tâm Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI).

Đến thời điểm hiện tại, nền kinh tế gần đi qua hai quý đầu năm 2026. Bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn nhiều khó khăn thách thức bất định đến từ bên ngoài.

Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán cũng đã có sự tăng trưởng nhưng có sự phân hóa cực mạnh giữa các nhóm ngành và nhóm vốn hóa. Bước sang hai quý còn lại của năm 2026, thị trường chứng khoán được dự báo sẽ diễn biến như thế nào và đâu là những nhóm ngành tiềm năng?

Trao đổi về vấn đề này trong Talk show Phố Tài chính (The Finance Street Talk show), ông Trần Anh Tuấn, CFA, Giám đốc Trung tâm Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI), đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 cho thấy sự tăng trưởng mạnh về điểm số nhưng mức độ phân hóa rất cao, lịch sử tăng giá “hình chữ N”.

VN-Index vượt 1.900 điểm lần đầu trong lịch sử vào tháng 1/2026, trước khi giảm về 1.600 trong tháng 3 năm nay do tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Sang tháng 4/2026, thị trường phục hồi đáng kể và tới tháng 5, VN-Index lại quay lại 1.900 điểm. Tuy nhiên, đà tăng chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là các cổ phiếu thuộc Vingroup, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại chỉ đi ngang hoặc tích lũy, phản ánh trạng thái phân hóa “hình chữ K”.

Thị trường có sự lệch pha giữa chỉ số và dòng tiền thực tế. Thanh khoản quý 1/2026 cải thiện mạnh với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 30.169 tỷ đồng/phiên, nhưng giảm còn khoảng 21.701 tỷ đồng/phiên trong tháng 4/2026. Điều này cho thấy áp lực lên thị trường còn đến từ xu hướng lãi suất huy động tăng trở lại, khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang kênh đầu tư khác như tiền gửi, vàng, USD.... Đồng thời, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 45.000 tỷ đồng trong bốn tháng đầu năm.

Về vĩ mô, nền kinh tế Việt Nam có thể duy trì tốc độ tăng trưởng và GDP có thể đạt được 10% nhờ những yếu tố sau:

Thứ nhất, động lực tăng trưởng chủ yếu nhiều khả năng vẫn đến từ đầu tư công. Theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư công năm 2026 dự kiến vượt 1 triệu tỷ đồng. Cùng với đó là khả năng tiếp tục duy trì dòng vốn FDI tích cực, với vốn giải ngân cả năm được kỳ vọng đạt khoảng 30 tỷ USD. Hoạt động xuất khẩu cũng được dự báo tăng trưởng khoảng 12% - 15%.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận bức tranh kinh tế vĩ mô Việt Nam với quan điểm thận trọng hơn, bởi nền kinh tế đang đối mặt với nhiều áp lực tiềm ẩn cả từ bên ngoài. Theo đánh giá của một số tổ chức quốc tế về triển vọng tình hình tăng trưởng toàn cầu đều kém tích cực như IMF cho rằng triển vọng kinh tế toàn cầu năm nay chỉ khoảng 3,1%, còn theo World Bank đánh giá ở mức 2,6%.

Đồng thời, tình hình căng thẳng địa chính trị và biến động giá hàng hóa, có thể khiến áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng trong các quý cuối năm. CPI bình quân năm 2026 theo đó có thể tiệm cận vùng 4,5%, làm áp lực lạm phát đang bắt đầu bào mòn sức mua. Do đó, dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trở nên hạn chế hơn. Bên cạnh đó, tín dụng ngân hàng cũng đang được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tích cực, với động lực lớn nhất đến từ lộ trình nâng hạng của FTSE Russell vào tháng 9/2026. Nếu được nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể thu hút 1,5 – 1,7 tỷ USD từ dòng vốn ETF thụ động.

Hiện nay, nếu không gồm nhóm Vingroup, định giá thị trường hiện vẫn hấp dẫn khi P/E khoảng 12 lần, thấp hơn mức trung bình 5 năm khoảng 16 lần.

Thị trường sẽ khó có một mạch đi lên và sẽ có sự phân hóa, nhà đầu tư nên chọn những thời điểm mà thị trường điều chỉnh, đa phần các cổ phiếu trên thị trường đang có mức giá hấp dẫn, chỉ trừ một số nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh.

Đây là cơ hội giải ngân rất tốt để đón đầu những làn sóng như kết quả kinh doanh quý 2 và quý 3/2026 cùng việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng và những thông tin về kinh tế vĩ mô đang tăng trưởng tốt.

Trong hai quý còn lại của năm 2026, có một số nhóm ngành đáng chú ý gồm ngân hàng, chứng khoán, đầu tư công, dầu khí và phân bón.

Đầu tiên là ngành ngân hàng được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong nửa cuối năm 2026 khi kế hoạch tăng trưởng tín dụng tuy giảm về tỷ lệ nhưng duy trì mức mở rộng về quy mô so với thực hiện năm 2025.

Thứ hai là nhóm cổ phiếu chứng khoán được hưởng lợi lớn nhất trong 6 tháng cuối năm 2026 khi FTSE Russell dự kiến nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi từ tháng 9/2026, trong đó dòng vốn ETF thụ động có thể đạt 1,5 – 1,7 tỷ USD. Trong quý 1/2026, giá trị giao dịch bình quân thị trường đã tăng gần 20% so với trung bình năm 2025. Năng lực tài chính của các công ty chứng khoán hiện đã cải thiện đáng kể khi vốn chủ sở hữu toàn ngành tăng khoảng 40% trong năm 2025.

Thứ ba, nhóm đầu tư công có triển vọng tích cực khi Chính phủ tiếp tục sử dụng chính sách tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng. Theo kế hoạch, tổng vốn giải ngân đầu tư công năm 2026 dự kiến vượt 1 triệu tỷ đồng.

Thứ tư, ngành dầu khí, tiếp tục là một trong những nhóm hưởng lợi lớn nhất trong bối cảnh giá dầu duy trì ở mức cao và Chính phủ đang đẩy mạnh tháo gỡ các nút thắt pháp lý cho hoạt động thăm dò khai thác.

Cuối cùng, ngành phân bón cũng được hưởng lợi khi giá các loại phân bón tăng do tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông. Trong khi đó nguồn khí và giá khí có đầu vào ổn định.

VN-Index tích lũy quanh 1850, chờ xác định xu hướng mới

23:54, 25/05/2026

23:54, 25/05/2026

Gần 115 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 2 và quý 3, chủ yếu là bất động sản

18:59, 25/05/2026

Gần 115 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 2 và quý 3, chủ yếu là bất động sản

Trụ lớn cản bước phục hồi của VN-Index

Trụ lớn cản bước phục hồi của VN-Index

Mặc dù độ rộng khá tích cực trong phiên sáng nay nhưng VN-Index vẫn không thể có được sắc xanh khi VIC, VHM cùng lao dốc rất mạnh. Dòng tiền vẫn là yếu tố khiến sức mạnh thiếu ổn định khi chỉ duy trì mức rất thấp.

Trung Quốc siết giao dịch chứng khoán xuyên biên giới, nhà đầu tư gấp rút tìm kênh thay thế

Trung Quốc siết giao dịch chứng khoán xuyên biên giới, nhà đầu tư gấp rút tìm kênh thay thế

Động thái mới đánh dấu bước leo thang mạnh trong việc triển khai các biện pháp kiểm soát dòng vốn chảy ra nước ngoài của Bắc Kinh so với thời điểm cuối năm 2022...

Các ETF tiếp tục rút ròng mạnh khỏi Việt Nam

Các ETF tiếp tục rút ròng mạnh khỏi Việt Nam

Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bị rút ròng hơn 477 tỷ đồng trong tuần giao dịch vừa qua.

Những nội dung chính trong dự thảo thỏa thuận Mỹ - Iran

Những nội dung chính trong dự thảo thỏa thuận Mỹ - Iran

Mỹ và Iran có thể đang tiến gần thỏa thuận chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nhiều vấn đề quan trọng vẫn chưa được giải quyết trong các cuộc đàm phán...

IPO Điện Máy Xanh: Lần đầu hé lộ con số tài chính độc lập - Bứt phá lợi nhuận từ sức mạnh cốt lõi

IPO Điện Máy Xanh: Lần đầu hé lộ con số tài chính độc lập - Bứt phá lợi nhuận từ sức mạnh cốt lõi

Từ trước đến nay, giới đầu tư vốn chỉ được nhìn Điện Máy Xanh (DMX) qua lăng kính của báo cáo tài chính hợp nhất từ công ty mẹ Thế Giới Di Động (MWG). Ngay sau khi nhận được chấp thuận IPO từ Ủa ban Chứng khoán, các báo cáo tài chính độc lập đã lần đầu tiên hé lộ bức tranh toàn cảnh của một cỗ máy bán lẻ khổng lồ với lợi nhuận sau thuế bứt phá mạnh mẽ, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt trên 30% và nền tảng tài chính cực kỳ vững chắc.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Phát triển điện hạt nhân và công nghệ SMR

eMagazine

Phát triển điện hạt nhân và công nghệ SMR

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Những mặt hàng Mỹ và Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất của nhau

Thế giới

Những mặt hàng Mỹ và Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất của nhau

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

