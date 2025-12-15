TCX muốn xin ý kiến cổ đông vay 50 triệu USD

Hội đồng quản trị TCX muốn trình cổ đông phê duyệt và ủy quyền thực hiện phương án vay chuyển đổi nước ngoài không có tài sản bảo đảm với giá trị cam kết lên đến 50 triệu USD từ DEG, kỳ hạn 5 năm kèm lãi suất 2,25%/năm.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (mã TCX-HOSE) thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, góp vốn và phê duyệt giao dịch với người có liên quan.

Theo đó, trong thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được công bố ngày 12/12, HĐQT TCX muốn trình cổ đông phê duyệt và ủy quyền thực hiện phương án vay chuyển đổi nước ngoài không có tài sản bảo đảm với giá trị cam kết lên đến 50 triệu USD từ DEG, kỳ hạn 5 năm kèm lãi suất 2,25%/năm. Khoản vay dự kiến được rút vốn trong quý 4/2025 hoặc quý 1/2026.

Theo thỏa thuận, công ty sẽ chào bán cổ phần riêng lẻ cho DEG trong trường hợp tổ chức này thực hiện quyền chuyển đổi.

TCX cho biết việc vay vốn này là nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh trong giai đoạn 2025-2026, trong đó vay nước ngoài đặt mục tiêu mở rộng tệp nhà đầu tư, TCX đã lên phương án tìm kiếm đối tác tiềm năng và phù hợp trên thị trường.

Cũng theo bản công bố của TCX, DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft) là tổ chức tài chính thuộc KfW Banking Group - ngân hàng do Chính phủ Đức sở hữu, chuyên về đầu tư tài chính trên các lĩnh vực hạ tầng, nông nghiệp, môi trường và nằm trong nhóm 15 thành viên hàng đầu của EDFI (Tổ chức Tài chính Phát triển châu Âu). DEG hiện có mặt trên tại 20 quốc gia và đang quản lý danh mục đầu tư giá trị 11,6 tỷ Euro.

Bên cạnh đó, HĐQT TCX cũng muốn lấy ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành hơn 275.475 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với tỷ lệ 0,01192% số cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến thực hiện trong giai đoạn quý 1-2/2026. Nếu thành công, công ty này sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 23.113 tỷ đồng lên gần 23.116 tỷ đồng.

Cùng ngày, HĐQT TCX cũng ra nghị quyết phê duyệt việc góp vốn vào CTCP Đầu tư và Công nghệ TokenBay với số tiền góp vốn là 165 tỷ đồng.

TCX cho biết hình thức góp vốn là mua cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi và/hoặc quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi do TokenBay chào bán/phát hành, thực hiện trong quý 4/2025 hoặc quý 1/2026.

CTCP Đầu tư và Công nghệ TokenBay được thành lập ngày 15/10/2024 với vốn điều lệ hiện tại chỉ có 1 tỷ đồng, TCX cho biết với số vốn góp là 165 tỷ đồng, sẽ chiếm 11% vốn điều lệ của TokenBay sau khi tăng vốn.

Trước đó, ngày 11/12, HĐQT TCX ra Nghị quyết phê duyệt phương án liên quan đến cổ phần nắm giữ tại CTCP Wealthtech Innovations (WTI).

Cụ thể, TCX đã chốt không thực hiện mua cổ phần trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của WTI, nhưng lại thông qua việc sẽ bán 840.990 cổ phần sở hữu cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT TCX. Công ty sẽ thực hiện bán trong vòng 30 ngày kể từ ngày phương án được duyệt.