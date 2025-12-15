Vi phạm tới 9 lỗi giao dịch, Chứng khoán EVS bị phạt 1,135 tỷ

Bên cạnh đó, công ty bị đình chỉ hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh có thời hạn 2 tháng theo quy định...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán EVS (Hà Nội) với số tiền lên tới 1,135 tỷ đồng.

Trong các lỗi có hai mức phạt nặng nhất là 275 triệu đồng/lỗi. Gồm: phạt 275 triệu đồng có hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

Cụ thể: một số hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ do công ty thực hiện tư vấn hồ sơ chào bán không đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định;

- Phạt 275 triệu đồng do có hành vi cung cấp dịch vụ khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể: trong giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 17/9/2025, công ty cung cấp sản phẩm Elending để vay tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng khi chưa báo cáo UBCKNN, khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Phạt 175 triệu đồng do có hành vi báo cáo có nội dung sai lệch. Cụ thể: công ty báo cáo không chính xác về tỷ lệ vốn khả dụng tại các Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 30/9, 31/10, 30/11, 31/12 năm 2024; 31/01, 28/02, 31/3, 30/4, 31/5, 30/6, 31/7, 31/8, 30/9 năm 2025;

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

- Phạt 125 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán. Cụ thể: từ ngày 22/9/2025 đến ngày 25/9/2025, công ty thực hiện đầu tư 4.130.000 cổ phiếu Công ty cổ phần G-Automobile (mã GMA-HNX), tương ứng 20,65% cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần G-Automobile;

- Phạt 65 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch ký quỹ. Cụ thể: trong giai đoạn từ 01/01/2023 đến ngày 06/11/2025, công ty thực hiện mở tài khoản giao dịch ký quỹ cho người nội bộ của công ty;

- Phạt 60 triệu đồng do có hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Cụ thể: trong giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 06/11/2025, công ty bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại bộ phận nghiệp vụ phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

- Phạt 60 triệu đồng do có hành vi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn đối với Báo cáo hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến năm 2023;

- Phạt 60 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Nghị quyết số 01A/2025/NQ-HĐQT ngày 03/01/2025 về việc thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và thành viên HĐQT công ty);

Cuối cùng là mức phạt 40 triệu đồng do có hành vi không thực hiện đăng ký thành viên bù trừ trong thời hạn quy định. Cụ thể: đến thời điểm 06/11/2025, công ty chưa thực hiện đăng ký thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh trong thời gian quy định);

Ủy ban Chứng khoán cho biết hình thức xử phạt bổ sung là EVS bị đình chỉ hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh có thời hạn 02 tháng theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 31 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi không thực hiện đăng ký thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh trong thời hạn quy định.

Kết thúc quý 3/2025, EVS ghi nhận doanh thu tăng 136% từ 41 tỷ lên hơn 97 tỷ đồng; chi phí tăng 24,5% từ hơn 76 tỷ lên hơn 95 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt tăng 106% và 117% đạt gần 2,1 tỷ và 4,9 tỷ đồng (cùng kỳ công ty báo lỗ 35 tỷ và gần 28 tỷ đồng). Lũy kế 9 tháng năm 2025, EVS ghi nhận lãi gần 7,4 tỷ (cùng kỳ lãi gần 4,2 tỷ đồng).

Theo giải trình từ phía công ty, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế từ lỗ quý 3/2024 sang lãi là do thị trường chứng khoán khởi sắc, khối lượng giao dịch tăng, giá cổ phiếu cũng tăng so với cùng kỳ năm trước kéo theo doanh thu từ hoạt động tự doanh tăng. Ngoài ra, giá cổ phiếu tăng dẫn đến đánh giá lại các tài sản tài chính tăng so với cùng kỳ. Mặt khác trong kỳ công ty tiết giảm được một phần chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp.