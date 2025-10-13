Hơn 2,3 tỷ cổ phiếu TCX chính thức giao dịch trên HOSE ngày 21/10, giá tham chiếu 46.800 đồng

TCBS đã thực hiện thành công đợt chào bán lần đầu ra công chúng IPO với hơn 231 triệu cổ phiếu thu hút hơn 10.800 tỷ đồng vốn góp từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đưa tổng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2025 đạt 23.113 tỷ đồng và 42.478 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (mã TCX-HOSE).

Theo đó, 2.311.308.021 cổ phiếu TCX sẽ lên sàn HOSE với giá tham chiếu 46.800 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +-20% so với giá tham chiếu. Ngày chính thức giao dịch là ngày 21/10 tới. Ngày niêm yết có hiệu lực là ngày 9/10 vừa qua.

Trước đó, trong tháng 9, TCBS đã thực hiện thành công đợt chào bán lần đầu ra công chúng IPO với hơn 231 triệu cổ phiếu thu hút hơn 10.800 tỷ đồng vốn góp từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đưa tổng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2025 đạt 23.113 tỷ đồng và 42.478 tỷ đồng.

Theo TCBS, trong số 34.000 đơn đăng ký từ các nhà đầu tư cá nhân, 90% lệnh đăng ký được thực hiện trực tuyến thông qua tính năng iPO trên TCInvest.

Về kết quả kinh doanh, TCBS công bố lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 của TCBS tiếp tục tăng trưởng bứt phá kỷ lục, đạt 2.024 tỷ đồng, tăng trưởng 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 5.067 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ 2024 và đạt gần 90% kế hoạch cả năm 2025.

Mảng môi giới và lưu ký chứng khoán: ghi nhận thu nhập mảng môi giới và lưu ký chứng khoán quý 3/2025 đạt 106 tỷ đồng, tăng 21% so với quý trước và tăng 153% so với cùng kỳ năm ngoái. Số khách hàng mới tham gia giao dịch chứng khoán tăng mạnh 85% so với quý 2/2025. Cũng trong quý 3 này, công ty tiếp tục mở rộng thị phần và giữ vững vị trí top 3 thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HOSE đạt 7,75% và top 2 trên sàn HNX đạt 8,81% thị phần (tăng 11 quý liên tiếp). Mảng phân phối chứng chỉ quỹ quý 3/2025 đạt doanh số hơn 6.000 tỷ đồng với sự mở rộng mạnh mẽ của nền tảng đầu tư chứng chỉ quỹ Fundmart.

Tính đến 30/9/2025, nền tảng này đã thu hút tổng 29 quỹ quản lý tài sản từ 11 công ty quản lý quỹ hàng đầu với khoảng 3.600 khách hàng giao dịch và quy mô mua bán đạt 538 tỷ đồng/tuần, tăng 14% so với quý 2/2025.

Mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán: quý 3/2025, thu nhập từ lãi các khoản cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của TCBS đạt 998 tỷ đồng, tiếp tục bứt phá vượt 20% so với kỷ lục đã lập trong quý 2/2025 và tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/09/2025, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của TCBS đạt mức 41.713 tỷ đồng, tăng 23% so quý trước và tăng 64% so với cuối năm ngoái. Kết quả ấn tượng này đến từ chính sách giá, phí cạnh tranh của TCBS và các chương trình ưu đãi cho khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ, mang lại tăng trưởng khách hàng mới vượt gần 30% so với quý 2/2025.

Mảng ngân hàng đầu tư: ghi nhận doanh thu thuần 509 tỷ đồng trong quý 3/2025 tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị phát hành trái phiếu 9 tháng đầu năm đạt gần 54 nghìn tỷ, chiếm 42% thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu: ghi nhận thu nhập thuần mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu quý 3/2025 đạt 1.148 tỷ đồng, tăng 28% so với quý 2/2025 và tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm, TCBS đã phân phối hơn 51.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến nhà đầu tư cá nhân. Riêng hệ thống giao dịch trái phiếu trực tuyến iConnect ghi nhận giá trị giao dịch đạt hơn 15.500 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng 95% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của TCBS đạt gần 81.773 tỷ đồng, tăng 26% so với quý trước và tăng 54% so với cuối năm 2024 và động lực tăng trưởng chính đến từ cho vay ký quỹ và tăng đầu tư vào các tài sản tài chính nhằm tối ưu nguồn vốn.