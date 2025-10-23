Thứ Năm, 23/10/2025

TCX chốt ngày lấy ý kiến cổ đông để trả cổ tức 2024 bằng tiền hoặc cổ phiếu

Hà Anh

23/10/2025, 06:52

TCX thông báo ngày 30/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về phương án chi trả cổ tức năm 2024 theo hình hai thức là tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Sơ đồ giá cổ phiếu TCX trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu TCX trên TradingView.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (mã TCX-HOSE) thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, TCX thông báo ngày 30/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về phương án chi trả cổ tức năm 2024 theo hình hai thức là tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Cụ thể, TCX lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 được trình cổ đông thông qua bao gồm hai hình thức: Một là bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện quyền 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng);

Hai là, TCX sẽ phát hành 462.261.604 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tương ứng 20% cổ phiếu.

VnEconomy

Thời điểm chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu là trước ngày 30/6/2026. Nguồn vốn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC đã kiểm toán tại ngày 31/12/2024.

Về kết quả kinh doanh, TCX công bố lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.204 tỷ - tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ (1.097 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 đạt 1.620 tỷ đồng, tăng 742 tỷ đồng (tương đương tăng 84,5%) so với cùng kỳ năm 2024 (877,6 tỷ đồng), chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động tăng 1.319 tỷ đồng (tương đương tăng 72%) so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ tăng trưởng doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán, hoạt động môi giới chứng khoán và hoạt động tự doanh chứng khoán.

Ngoài ra, chi phí hoạt động tăng 263 tỷ đồng (tương đương tăng 188%) so với cùng kỳ năm trước; chi phí tài chính tăng 106 tỷ đồng (tương đương tăng 22%) so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu từ tăng chi phí lãi vay và chi phí quản lý tăng 34 tỷ đồng (tương đương tăng 25%) so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của TCX đạt 5.067 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ 2024 (3.869 tỷ) và đạt gần 90% kế hoạch cả năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 4.050 tỷ (cùng kỳ lãi 3.103 tỷ đồng).

Được biết, ngày 21/10/2025, 2.311.308.021 cổ phiếu TCX đã chính thức lên sàn HOSE với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của TCX là 46.800 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá là +-20%. Kết phiên giao dịch, thị giá TCX đạt 48.950 đồng/cổ phiếu, tăng 4,6% so với tham chiếu. Còn chốt phiên ngày 22/10, giá cổ phiếu này giảm 1,84% xuống còn 48.050 đồng/cổ phiếu.

