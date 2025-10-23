TCX chốt ngày lấy ý kiến cổ đông để trả cổ tức 2024 bằng tiền hoặc cổ phiếu

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Hà Anh
23/10/2025, 06:52
TCX thông báo ngày 30/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về phương án chi trả cổ tức năm 2024 theo hình hai thức là tiền mặt hoặc cổ phiếu.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (mã TCX-HOSE) thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Theo đó, TCX thông báo ngày 30/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về phương án chi trả cổ tức năm 2024 theo hình hai thức là tiền mặt hoặc cổ phiếu.
Cụ thể, TCX lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 được trình cổ đông thông qua bao gồm hai hình thức: Một là bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện quyền 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng);
Hai là, TCX sẽ phát hành 462.261.604 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tương ứng 20% cổ phiếu.
Thời điểm chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu là trước ngày 30/6/2026. Nguồn vốn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC đã kiểm toán tại ngày 31/12/2024.
Về kết quả kinh doanh, TCX công bố lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.204 tỷ - tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ (1.097 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 đạt 1.620 tỷ đồng, tăng 742 tỷ đồng (tương đương tăng 84,5%) so với cùng kỳ năm 2024 (877,6 tỷ đồng), chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động tăng 1.319 tỷ đồng (tương đương tăng 72%) so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ tăng trưởng doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán, hoạt động môi giới chứng khoán và hoạt động tự doanh chứng khoán.
Ngoài ra, chi phí hoạt động tăng 263 tỷ đồng (tương đương tăng 188%) so với cùng kỳ năm trước; chi phí tài chính tăng 106 tỷ đồng (tương đương tăng 22%) so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu từ tăng chi phí lãi vay và chi phí quản lý tăng 34 tỷ đồng (tương đương tăng 25%) so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của TCX đạt 5.067 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ 2024 (3.869 tỷ) và đạt gần 90% kế hoạch cả năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 4.050 tỷ (cùng kỳ lãi 3.103 tỷ đồng).
Được biết, ngày 21/10/2025, 2.311.308.021 cổ phiếu TCX đã chính thức lên sàn HOSE với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của TCX là 46.800 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá là +-20%. Kết phiên giao dịch, thị giá TCX đạt 48.950 đồng/cổ phiếu, tăng 4,6% so với tham chiếu. Còn chốt phiên ngày 22/10, giá cổ phiếu này giảm 1,84% xuống còn 48.050 đồng/cổ phiếu.
09:11, 27/06/2025
9 tháng năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 25.353 tỷ đồng, giảm 13,3% so với cùng kỳ và hơn thành 81,2% so với kế hoạch (31.607 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.610 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ, hoàn thành 82,2% kế hoạch năm (1.960 tỷ đồng).
Mới mua vào hơn 2 triệu cổ phiếu hôm 8/10, nâng số phiếu lên hơn 12%, nay tỷ lệ sở hữu của Nhóm Dragon Capital này chỉ còn 10,97%vốn tại DXG.
Tài sản dự kiến được SMC muốn giải chấp gồm: 10.487.500 cổ phiếu HBC, cùng với tài sản của 2 công ty con là TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC và TNHH Thép SMC, bao gồm hợp đồng tiền gửi, bất động sản cùng với dây chuyền, máy móc thiết bị đã đầu tư.
Đó là trái phiếu DIGH2326001 được phát hành ngày 29/12/2023, kỳ hạn 36 tháng, với dư nợ tính đến 30/6/2025 là 600 tỷ đồng; trong khi DIGH2326002 phát hành ngày 25/3/2024, kỳ hạn 36 tháng, dư nợ đến cùng thời điểm là 1.000 tỷ đồng.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: