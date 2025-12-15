Thứ Hai, 15/12/2025

Tiêu điểm

Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ tư Hội đồng Bầu cử quốc gia

Như Nguyệt

15/12/2025, 19:01

Chiều 15/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chủ trì phiên họp thứ tư của Hội đồng Bầu cử quốc gia để cho ý kiến, quyết định một số nội dung có ý nghĩa định hướng cho công tác bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ tư của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ảnh: Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ tư của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ảnh: Quốc hội.

Tham dự Phiên họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Võ Thị Ánh Xuân...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết khác biệt với các lần bầu cử trước đó, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền địa phương đang được tiếp tục kiện toàn, sắp xếp theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương; một số mô hình tổ chức chính quyền đô thị, chính quyền địa phương được đổi mới, hoàn thiện.

Điều đó đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng công tác chuẩn bị bầu cử, đặc biệt là công tác nhân sự. Việc tổ chức các đơn vị bầu cử, phân bổ người ứng cử phải bảo đảm để cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương thực sự là đại diện tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Đối với công tác chuẩn bị bầu cử, Chủ tịch Quốc hội cho biết Hội đồng cơ bản thống nhất đánh giá thời gian qua các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều công việc quan trọng; bước đầu hình thành khung khổ, lộ trình tổng thể cho cuộc bầu cử. Có nhiều việc là điểm sáng, có cải tiến, có đổi mới, thành tựu mọi mặt.

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ những nhiệm vụ cần tiếp tục hoàn thiện, trong đó có tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn, công tác phối hợp và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm ở cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Trên cơ sở kết quả phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, các Tiểu ban và cơ quan tham mưu, giúp việc tiếp thu các ý kiến thảo luận; hoàn thiện các văn bản để trình Hội đồng xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Cơ quan chủ trì soạn thảo các Nghị quyết tiếp tục rà soát kỹ số liệu, căn cứ thực tiễn; bảo đảm tính khách quan, khoa học, minh bạch, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Phối hợp với các cơ quan tham mưu của Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ hoàn thiện phương án phân bổ ứng cử viên trung ương về địa phương, cân nhắc thêm về tỷ lệ, cơ cấu ứng cử viên trung ương ở một số địa phương. Đồng thời chú trọng các địa bàn trọng điểm, bảo đảm sự kế thừa, phát triển hợp lý đội ngũ đại biểu chuyên trách; tạo điều kiện để cử tri lựa chọn những người thực sự xứng đáng, tiêu biểu.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đây là giai đoạn quan trọng chuyển từ “khởi động” sang “hoàn thiện khung pháp lý”, tạo hành lang thống nhất chuẩn bị cho các mốc công việc diễn ra vào đầu năm 2026.

Tại phiên họp, Hội đồng bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố; Dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc phân bổ ứng cử viên ở Trung ương về địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, chuẩn bị toàn diện cho bầu cử Quốc hội khóa XVI

15:15, 15/11/2025

Quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, chuẩn bị toàn diện cho bầu cử Quốc hội khóa XVI

Giữ vững mối liên hệ với cử tri và nhân dân trong suốt quá trình bầu cử

10:14, 24/11/2025

Giữ vững mối liên hệ với cử tri và nhân dân trong suốt quá trình bầu cử

Bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật

14:17, 15/11/2025

Bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật

bầu cử chính quyền địa phương Hội đồng bầu cử quốc gia

VnEconomy