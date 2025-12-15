MWG sẽ IPO Điện Máy Xanh trong 2026

Theo nội dung công bố thông tin bất thường, trong tháng 11/2025, HĐQT MWG đã thông qua chủ trương tái cấu trúc các công ty con theo hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh.

HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) vừa công bố trích yếu nội dung phải công bố thông tin bất thường của Nghị quyết HĐQT số 13.

Cụ thể: HĐQT công ty đã chính thức phê duyệt chủ trương để Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh "DMX” thực hiện kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng đồng thời với đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Theo nội dung công bố thông tin bất thường, trong tháng 11/2025, HĐQT đã thông qua chủ trương tái cấu trúc các công ty con theo hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh.

Theo đó, mảng bán lẻ điện thoại và điện tử - điện máy (Thegioididong, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh, liên doanh Erablue), mảng dược phẩm (An Khang), và mảng sản phẩm mẹ & bé (AVAKids) được tổ chức, quản lý và vận hành bởi các pháp nhân độc lập, nhằm nâng cao tính tập trung, tính tự chủ và hiệu quả điều hành.

Theo ban lãnh đạo công ty, HĐQT đã nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng kế hoạch IPO và niêm yết của DMX - đơn vị vận hành mảng bán lẻ điện thoại và thiết bị điện tử - điện máy - dự kiến triển khai trong năm 2026.

IPO DMX là bước chuyển chiến lược, mở ra một giai đoạn tăng trưởng mới với kỳ vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số thông qua tăng trưởng bằng chất; Mở rộng sản phẩm — dịch vụ giá trị gia tăng; Khai thác hiệu quả nền tảng đa dịch vụ; Thúc đẩy mở rộng quy mô tại thị trường...

Cũng theo ban lãnh đạo công ty, việc DMX trở thành công ty niêm yết độc lập sẽ làm đa dạng sự lựa chọn cho các nhà đầu tư tìm kiếm doanh nghiệp có thương hiệu mạnh, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thiết yếu và có tiềm năng sinh lời hấp dẫn và phát triển bền vững.

Đối với Tập đoàn mẹ MWG, DMX tiếp tục là mảnh ghép chiến lược của hệ sinh thái MWG/DMX; Dự kiến DMX sẽ đóng góp tỷ trọng lớn vào doanh thu và lợi nhuận hợp nhất giai đoạn 2026 - 2030 và việc DMX trở thành công ty đại chúng độc lập mang lại nhiều lợi ích dài hạn cho MWG về chiến lược, tài chính và quản trị; đồng thời mở rộng không gian tăng trưởng cho toàn hệ sinh thái.

Đáng chú ý, HĐQT MWG cũng thông qua chủ trương không tham gia vào đợt phát hành riêng lẻ của ĐMX. Theo kế hoạch, Điện Máy Xanh dự kiến phát hành riêng lẻ tương đương khoảng 1% vốn điều lệ cho một số cá nhân chủ chốt nhằm tăng cường sự gắn bó và cam kết dài hạn của đội ngũ quản lý. Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng kể từ ngày hoàn tất phát hành.

Bên cạnh đó, MWG cũng phê duyệt một số giao dịch liên quan đến công tác tư vấn, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới của doanh nghiệp, trong đó có hợp đồng tư vấn với thành viên HĐQT nhằm hỗ trợ các vấn đề chiến lược và vận hành trong năm 2026.

Được biết, từ ngày 19/11 đến ngày 12/12, MWG đã thực hiện mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ nâng số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại lên 11.236.414 cổ phiếu nhằm giảm vốn điều lệ với giá bình quân 80.969 đồng/cp. Nguồn vốn mua lại lấy từ nguồn vốn tự có, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên BCTC năm 2024 (riêng và hợp nhất) được kiểm toán là gần 810 tỷ đồng.