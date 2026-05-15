Chiều 15/5, ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đã chủ trì
Hội đồng thẩm định dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.
Theo tờ trình dự thảo, dự án luật sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện
nhiều nội dung như: chính sách phát triển điện lực; quy hoạch phát triển điện lực,
đầu tư xây dựng dự án điện lực; phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng
lượng mới; cơ chế giá điện…
Trong đó, về cơ chế giá điện, sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều
51 quy định Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, phương
pháp xác định khung giá phát điện; phê duyệt khung giá phát điện trừ các nhà
máy điện quy định tại khoản 2 Điều này. Chi phí lập, thẩm định, phê duyệt khung
giá phát điện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và nguồn vốn hợp pháp
khác.
Dự thảo luật quy định nguyên tắc xác định giá bán lẻ điện được
phản ánh và điều chỉnh kịp thời theo biến động thực tế của thông số đầu vào, bù
đắp chi phí hợp lý, hợp lệ để bảo toàn, phát triển vốn
kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng thời
kỳ và cấp độ thị trường điện cạnh tranh.
Đặc biệt, dự kiến sẽ bổ sung nội dung quy định trường hợp thực
hiện hỗ trợ tiền điện cho các đối tượng, phân nhóm khách hàng cụ thể. Nguồn hỗ
trợ được cân đối từ nguồn ngân sách Nhà nước, ngân sách địa phương hoặc từ các
nguồn tài chính, quỹ hợp lệ, hợp pháp.
Ngoài ra, đề xuất bổ sung một số nội dung giao thẩm quyền
cho Bộ trưởng Bộ Công Thương liên quan đến cơ chế giá bán lẻ điện nhằm bảo
đảm tính thống nhất và xuyên suốt trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
Phát biểu tại buổi thẩm định, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú đề
nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo, tập trung vào các nhóm
vấn đề trọng tâm.
Trong đó, cần xác định rõ phạm vi điều chỉnh, tránh dàn trải,
bảo đảm tập trung vào từng nhóm vấn đề cụ thể. Các quy định phải bám sát chủ
trương, định hướng của Đảng, nhất là các nội dung liên quan đến chính sách thuế
và tinh thần của Nghị quyết 18 và Nghị quyết 66.
Thứ trưởng cũng lưu ý việc bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ
trong hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo, mâu thuẫn với các luật hiện hành
như Luật Quy hoạch, Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Quản
lý nợ công…
Về phân cấp, phân quyền, Thứ trưởng yêu cầu quy định rõ thẩm
quyền, đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, bảo đảm tính nhất quán trong
tổ chức thực hiện.
Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát, giải
quyết vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, tạo dư địa cho phát triển và tăng trưởng
kinh tế “hai con số”; rà soát, chỉnh lý các nội dung chưa thống nhất trong hồ
sơ dự thảo để bảo đảm chất lượng, tính khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền
xem xét.