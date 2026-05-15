Thẩm định dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Đỗ Như

15/05/2026, 22:36

Dự án luật tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện về chính sách phát triển; quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án điện lực...

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú phát biểu tại buổi thẩm định. Ảnh: MOJ.

Chiều 15/5, ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đã chủ trì Hội đồng thẩm định dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Theo tờ trình dự thảo, dự án luật sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều nội dung như: chính sách phát triển điện lực; quy hoạch phát triển điện lực, đầu tư xây dựng dự án điện lực; phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới; cơ chế giá điện…

Trong đó, về cơ chế giá điện, sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 51 quy định Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, phương pháp xác định khung giá phát điện; phê duyệt khung giá phát điện trừ các nhà máy điện quy định tại khoản 2 Điều này. Chi phí lập, thẩm định, phê duyệt khung giá phát điện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự thảo luật quy định nguyên tắc xác định giá bán lẻ điện được phản ánh và điều chỉnh kịp thời theo biến động thực tế của thông số đầu vào, bù đắp chi phí hợp lý, hợp lệ để bảo toàn, phát triển vốn kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng thời kỳ và cấp độ thị trường điện cạnh tranh.

Đặc biệt, dự kiến sẽ bổ sung nội dung quy định trường hợp thực hiện hỗ trợ tiền điện cho các đối tượng, phân nhóm khách hàng cụ thể. Nguồn hỗ trợ được cân đối từ nguồn ngân sách Nhà nước, ngân sách địa phương hoặc từ các nguồn tài chính, quỹ hợp lệ, hợp pháp.

Ngoài ra, đề xuất bổ sung một số nội dung giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Công Thương liên quan đến cơ chế giá bán lẻ điện nhằm bảo đảm tính thống nhất và xuyên suốt trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Phát biểu tại buổi thẩm định, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo, tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm.

Trong đó, cần xác định rõ phạm vi điều chỉnh, tránh dàn trải, bảo đảm tập trung vào từng nhóm vấn đề cụ thể. Các quy định phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, nhất là các nội dung liên quan đến chính sách thuế và tinh thần của Nghị quyết 18 và Nghị quyết 66.

Thứ trưởng cũng lưu ý việc bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo, mâu thuẫn với các luật hiện hành như Luật Quy hoạch, Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Quản lý nợ công…

Về phân cấp, phân quyền, Thứ trưởng yêu cầu quy định rõ thẩm quyền, đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, bảo đảm tính nhất quán trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát, giải quyết vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, tạo dư địa cho phát triển và tăng trưởng kinh tế “hai con số”; rà soát, chỉnh lý các nội dung chưa thống nhất trong hồ sơ dự thảo để bảo đảm chất lượng, tính khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. 

Hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong quý 3/2026

Bộ Nội vụ đề nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hoàn thành trong quý 3/2026...

Cà Mau rút ngắn thời gian giải quyết bảo hiểm thất nghiệp còn 14 ngày

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đã chuẩn hóa quy trình, cắt giảm thời gian giải quyết nhiều thủ tục bảo hiểm thất nghiệp, trong đó thời gian hỗ trợ đào tạo, hưởng trợ cấp thất nghiệp còn 14 ngày làm việc.

Báo chí giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai hiện nay

Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường và khó lường, báo chí được xác định là lực lượng quan trọng trong công tác cảnh báo, định hướng dư luận và hỗ trợ ứng phó thiên tai. Cùng với đó, hệ thống pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai cũng đang được sửa đổi, hoàn thiện theo hướng phân cấp mạnh cho địa phương.

Bộ Y tế quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%

Bộ Y tế ra quyết định thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất, do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong...

Thị trường hàng không phục hồi mạnh, nâng nhịp tăng trưởng cho du lịch Việt Nam

Đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường hàng không đang tạo lực đẩy lớn cho du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu đi lại tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, áp lực chi phí nhiên liệu, quá tải hạ tầng và những biến động địa chính trị toàn cầu cũng đang đặt ngành hàng không trước yêu cầu tái cấu trúc theo hướng bền vững và thích ứng cao hơn...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

