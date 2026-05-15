Chiều 15/5, ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đã chủ trì Hội đồng thẩm định dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Theo tờ trình dự thảo, dự án luật sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều nội dung như: chính sách phát triển điện lực; quy hoạch phát triển điện lực, đầu tư xây dựng dự án điện lực; phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới; cơ chế giá điện…

Trong đó, về cơ chế giá điện, sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 51 quy định Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, phương pháp xác định khung giá phát điện; phê duyệt khung giá phát điện trừ các nhà máy điện quy định tại khoản 2 Điều này. Chi phí lập, thẩm định, phê duyệt khung giá phát điện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự thảo luật quy định nguyên tắc xác định giá bán lẻ điện được phản ánh và điều chỉnh kịp thời theo biến động thực tế của thông số đầu vào, bù đắp chi phí hợp lý, hợp lệ để bảo toàn, phát triển vốn kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng thời kỳ và cấp độ thị trường điện cạnh tranh.

Đặc biệt, dự kiến sẽ bổ sung nội dung quy định trường hợp thực hiện hỗ trợ tiền điện cho các đối tượng, phân nhóm khách hàng cụ thể. Nguồn hỗ trợ được cân đối từ nguồn ngân sách Nhà nước, ngân sách địa phương hoặc từ các nguồn tài chính, quỹ hợp lệ, hợp pháp.

Ngoài ra, đề xuất bổ sung một số nội dung giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Công Thương liên quan đến cơ chế giá bán lẻ điện nhằm bảo đảm tính thống nhất và xuyên suốt trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Phát biểu tại buổi thẩm định, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo, tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm.

Trong đó, cần xác định rõ phạm vi điều chỉnh, tránh dàn trải, bảo đảm tập trung vào từng nhóm vấn đề cụ thể. Các quy định phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, nhất là các nội dung liên quan đến chính sách thuế và tinh thần của Nghị quyết 18 và Nghị quyết 66.

Thứ trưởng cũng lưu ý việc bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo, mâu thuẫn với các luật hiện hành như Luật Quy hoạch, Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Quản lý nợ công…

Về phân cấp, phân quyền, Thứ trưởng yêu cầu quy định rõ thẩm quyền, đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, bảo đảm tính nhất quán trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát, giải quyết vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, tạo dư địa cho phát triển và tăng trưởng kinh tế “hai con số”; rà soát, chỉnh lý các nội dung chưa thống nhất trong hồ sơ dự thảo để bảo đảm chất lượng, tính khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.