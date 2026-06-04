Đưa đặc sản Kinh Bắc lên không gian số giữa lòng Thủ đô

“Chợ phiên Kinh Bắc” được kỳ vọng sẽ tạo đột phá khi kết hợp trải nghiệm trực tiếp và livestream. Sự kiện giúp quảng bá đặc sản Bắc Ninh, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số và mở rộng kênh tiêu thụ bền vững cho nông sản địa phương...

Ngày 4/6/2026, Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 7 với chủ đề “Chợ phiên Kinh Bắc” đã chính thức khai mạc tại số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chuỗi sự kiện kéo dài đến hết ngày 7/6/2026 không chỉ mang đến cho người tiêu dùng Thủ đô những nông sản đầu mùa tươi ngon, đạt chuẩn chất lượng, mà còn mở ra bước đột phá trong việc kết hợp giữa không gian trải nghiệm trực tiếp với nền tảng số để mở rộng kênh tiêu thụ bền vững cho đặc sản địa phương.

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Shop, NAPAS và Central Retail Việt Nam tổ chức.

Nổi bật tại phiên chợ là vải u hồng, vải thiều đầu vụ, các sản phẩm chế biến từ trái vải cùng nhiều đặc sản đã tạo dựng thương hiệu như sâm Núi Dành, trà hoa vàng, mỳ Chũ, tỏi đen Gia Bình hay măng lục trúc.

NỖ LỰC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ KHÁT VỌNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Để tạo đòn bẩy tiêu thụ mạnh mẽ hơn, bên cạnh hoạt động trưng bày truyền thống, “Chợ phiên Kinh Bắc” đã chủ động dịch chuyển lên không gian số. Điểm nhấn của chiến lược này là phiên livestream bán hàng diễn ra từ 19h00 đến 22h00 ngày 5/6/2026 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước với sự tham gia của diễn viên Anh Đào.

Thông qua làn sóng livestream, các sản phẩm đặc trưng của Bắc Ninh không còn bị giới hạn trong không gian phố đi bộ mà được giới thiệu rộng rãi tới người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc. Đây được xem là chiếc "cầu nối" công nghệ, giúp rút ngắn khoảng cách giữa nhà vườn và khách hàng hiện đại.

Tại không gian sự kiện, những đặc sản đang vào mùa của Bắc Ninh được đưa trực tiếp từ vùng sản xuất tới Hà Nội.

Tuy nhiên, việc tiếp cận phương thức bán hàng mới này vẫn là bài toán không dễ dàng đối với các nhà sản xuất trực tiếp. Bà Nghiêm Thị Hường, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Toàn Thắng, cho biết đối với các kênh livestream bán hàng, Hợp tác xã chưa tiếp cận được nhiều do chưa biết cách truyền thông số tốt nhất, vẫn phụ thuộc chủ yếu vào phương thức truyền thống.

“Qua chương trình này, chúng tôi rất mong muốn Sở Công Thương cùng các cơ quan ban ngành hỗ trợ, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng livestream, bán hàng trực tuyến để đạt hiệu quả cao nhất, mang lại giá trị đích thực cho nông sản địa phương”, bà Hường kỳ vọng.

Để cạnh tranh và khẳng định vị thế trên thị trường, Hợp tác xã Toàn Thắng tập trung ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đồng thời chú trọng đồng bộ từ quy cách đóng gói, bao bì đến tem mác để hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu, giúp sản phẩm có sự khác biệt rõ rệt.

Hiện tại, bên cạnh thị trường Hà Nội, sản phẩm của Hợp tác xã đã cung cấp tới Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng và chủ yếu cung ứng vào các chuỗi siêu thị lớn như Co.opmart, hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch và chuỗi nhà hàng.

CHỦ ĐỘNG CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN, ĐÓN NHẬN "QUẢ NGỌT" ĐẦU MÙA

Nhu cầu thực tế của các Hợp tác xã cũng chính là mục tiêu mà ngành Công Thương đã và đang quyết liệt triển khai nhằm giải quyết áp lực thời gian thu hoạch rất ngắn của vải thiều (chỉ khoảng 50 ngày).

Ông Nguyễn Thế Phi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, khẳng định đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại từ cuối năm ngoái, không chỉ khơi thông thị trường trong nước và các tỉnh biên giới như Lạng Sơn, Lào Cai, mà còn tham mưu với UBND tỉnh mở rộng sang các thị trường quốc tế lớn như Mỹ, Canada, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh tham quan gian hàng trưng bày.

Đặc biệt, để giải quyết bài toán "bán hàng số" cho người nông dân, ngành Công Thương đã triển khai những giải pháp rất đồng bộ và thiết thực.

"Năm nay chúng tôi triển khai sớm việc xúc tiến qua các sàn thương mại điện tử, kênh online và thành lập câu lạc bộ KOL, KOC để livestream bán hàng trực tiếp tại các nhà vườn cũng như các trung tâm lớn", ông Phi chia sẻ; đồng thời cho biết Sở cũng phối hợp với ngành văn hóa và các công ty du lịch lựa chọn, trang trí 143 nhà vườn đẹp để đón khách du lịch. Cùng với đó, thành lập các tổ công tác phối hợp cùng các đoàn thể như Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ đến tận thôn bản để tập huấn, “cầm tay chỉ việc” cho bà con biết cách quay phim, chụp ảnh, kể câu chuyện sản phẩm đưa lên Zalo, Facebook và các nền tảng số.

Sự chủ động toàn diện từ trực tiếp đến trực tuyến đã mang lại những tín hiệu thị trường tích cực. Ông Phi thông tin thêm, tính đến ngày 4/6, sản lượng tiêu thụ toàn tỉnh đã đạt khoảng 35.000 tấn với mức giá rất cao và ổn định. Ngay từ đầu vụ, giá vải đã đạt trên 50.000 đồng/kg, có lúc lên tới 80.000 - 90.000 đồng/kg và hiện duy trì ở mức trên 60.000 đồng/kg.

Biện pháp xúc tiến trúng đích đã giúp các thương nhân chủ động tìm đến ký kết hợp đồng tiêu thụ dài hạn cho cả những năm sau. Theo lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, niềm vui lớn nhất của mùa vụ năm nay là bà con nông dân không còn phải chịu cảnh mang hàng ra đường hay ra chợ bán, bởi các doanh nghiệp, thương lái đã đến thu mua, đóng gói và vận chuyển ngay tại vườn. Đây chính là minh chứng rõ nét cho thấy sức sống mạnh mẽ của hàng Việt khi có sự cộng hưởng giữa chất lượng sản phẩm, sự năng động của hợp tác xã và tư duy đổi mới của nhà quản lý.