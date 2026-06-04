VN-Index hồi phục, dòng tiền cần lan tỏa để củng cố niềm tin

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 5/6/2026

Kết phiên 4/6 VN-Index tăng 12,54 điểm, tương đương 0,69% xuống mốc 1.831,55 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 12,62 điểm, tương đương 3,98% xuống 304,86 điểm.

Chỉ số VN-Index sẽ hướng tới thử thách vùng kháng cự 1838-1843 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường tiếp tục duy trì đà hồi phục trong phiên nay với sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhiều khả năng đà tăng của VN-Index sẽ còn tiếp diễn trong phiên cuối tuần, chỉ số sẽ hướng tới thử thách vùng kháng cự 1838-1843 điểm. Nếu đóng cửa tuần trên vùng kháng cự này sẽ giúp chuyển động giá ngắn hạn của thị trường tích cực hơn cho phần còn lại của tháng 06. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ quanh 1800 và vùng 1745-1760 điểm sẽ là các ngưỡng hỗ trợ cho thị trường trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao có thể mở mua trading trên các vị thế có sẵn hoặc giải ngân mới với tỷ trọng vừa phải khi VN-Index có các nhịp rung lắc trong phiên. Tập trung ở các nhóm có dự báo lợi nhuận quý 2 tăng trưởng tích cực, đi kèm với các câu chuyện riêng như thoái vốn, chia cổ tức…”.

Lực cầu bắt đáy giúp VN-Index tăng điểm với thanh khoản thấp nên thị trường còn nhiều bất định

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng hơn 12 điểm trong phiên hôm nay và đóng cửa tại mốc 1831,55 điểm. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 9/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp. Về giao dịch của khối ngoại, khối này bán ròng hơn 5 nghìn tỷ trên sàn HSX. Lực cầu bắt đáy đã giúp VN-Index bật lên sau khi giảm xuống SMA20, tuy nhiên thanh khoản thấp cho thấy thị trường còn nhiều bất định. Nhà đầu tư nên tiếp tục giữ tâm thế cẩn trọng khi giao dịch trong giai đoạn này”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index duy trì tiêu cực

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Ngắn hạn VN-Index đang ngắt mạch điều chỉnh liên tiếp từ vùng đỉnh quanh 1.920 điểm về vùng hỗ trợ 1.800 điểm. Xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy kém tích cực trong biên độ hẹp trên hỗ trợ 1.800 điểm và kháng cự quanh 1.850 điểm. Xu hướng ngắn hạn chỉ cải thiện tốt khi vượt lên các vùng kháng cự với thanh khoản cải thiện. Trong khi xu hướng VN30 sẽ cải thiện nếu vượt lên lại kháng cự 2.000 điểm.

Thị trường đã cân bằng và phục hồi tốt khi VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.800 điểm. Chất lượng ngắn hạn của thị trường cũng cải thiện khi nhiều nhóm mã phục hồi tốt sau giai đoạn điều chỉnh. Tuy nhiên thanh khoản chỉ gia tăng khi giá giảm mạnh và thanh khoản giảm khi phục hồi. Cho thấy dòng tiền chỉ tích lũy ở vùng giá thấp và lực cung vùng giá cao có thể gia tăng trở lại ở các vùng kháng cự. Vì vậy nên hạn chế mua đuổi, duy trì danh mục cân bằng khi dòng tiền vẫn chưa cải thiện tốt và chỉ số VN-Index vẫn chưa vượt lên xu hướng điều chỉnh từ tháng 5/2026 đến nay.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Mục tiêu ngắn hạn của VN-Index quanh mức 1850 và xa hơn là mức 1900

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 12,5 điểm (+0,7%), đóng cửa tại mức 1831,6 điểm. Chỉ số giao dịch quanh mức tham chiếu trong suốt phiên sáng. Tuy nhiên, lực cầu trở lại vào phiên chiều, tập trung chủ yếu tại cổ phiếu STB và nhóm Vingroup (VIC và VHM) đã kéo chỉ số tăng điểm. Thanh khoản thị trường được cải thiện trong phiên hôm nay với tổng GTGD đạt hơn 22,000 tỷ VND.

Với diễn biến thị trường hôm nay, chúng tôi duy trì mục tiêu ngắn hạn của VN-Index quanh mức 1850 và xa hơn là mức 1900 với động lực hồi phục chủ yếu sẽ đến từ nhóm Vingroup và một số cổ phiếu trụ. Chúng tôi cho rằng dòng tiền sẽ dần quay lại thị trường sau khi VN-Index đã xác nhận hồi phục, hỗ trợ chỉ số trong các phiên tới. Do đó, nhà đầu tư có thể mở mua thêm một phần tài khoản vào các nhóm đang thu hút dòng tiền và duy trì tỷ lệ cổ phiếu ở mức 50%”.

Chỉ số VN-Index có thể hồi phục về vùng 1850-1860 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index hồi phục trở lại từ MA50 phiên và đóng cửa ở vùng giá cao nhất phiên, xác nhận tín hiệu cây nến lưỡng lự dạng Doji trước đó. Với diễn biến giá 2 phiên gần đây, chúng tôi đánh giá khả năng hồi phục trong các phiên tới sẽ vẫn còn nhưng đây khả năng là nhịp hồi phục kỹ thuật. Chỉ số có thể hồi phục về vùng 1850-1860 điểm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư chờ đợi nhịp hồi phục để cơ cấu danh mục theo hướng giảm dần tỷ trọng cổ phiếu với tỷ trọng đề xuất là 40% cp/60% tiền mặt. Đồng thời, nhà đầu tư có thể mua nhẹ nhưng cần chọn lọc và bám sát xu hướng của từng cổ phiếu trong trường hợp xu hướng đảo chiều”.

Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục xuất hiện các nhịp rung lắc giằng co trong các phiên tới trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh và đóng cửa trên mốc 1830 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI và CMF đều đang dần lấy lại động lực hướng lên cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn được duy trì. Chỉ số đang trên đường tiến về vùng hỗ trợ cũ quanh khu vực 1840 - 1850 điểm và có thể sẽ có những nhịp rung lắc nhằm kiểm định cung cầu tại vùng kháng cự này cũng như tích lũy thêm động lực trước khi tiếp tục đà bứt phá.

Trên khung đồ thị giờ, sau khi chạm dải dưới Bollinger Band, chỉ số chung đã nhanh chóng bật nảy và giữ vững mốc 1820

điểm. Tuy nhiên, trong bối cảnh thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục xuất hiện các nhịp rung lắc giằng co trong các phiên tới trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy và giằng co khi VN-Index dao động quanh vùng 1820 +/- 20 điểm, đi kèm thanh khoản thấp hơn mức trung bình 20 phiên. Trong bối cảnh nhóm vốn hóa lớn hồi phục và đóng vai trò dẫn dắt chỉ số, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các mã cổ phiếu sẵn có đang bật nảy từ vùng hỗ trợ. Đồng thời, có thể tận dụng các nhịp rung lắc để giải ngân thăm dò vào những mã thu hút dòng tiền đầu cơ. Các nhóm ngành đáng chú ý trong phiên gồm có: ngân hàng, dầu khí và chứng khoán”.

Chỉ số VN-Index nhiều khả năng dao động trong biên độ 1810–1840 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index tăng trở lại sau khi tiếp cận MA50 quanh 1.810 điểm. Tuy nhiên, nhịp hồi phục đi kèm thanh khoản thấp vẫn mang tính kỹ thuật, chưa đủ xác nhận tín hiệu tạo đáy hoặc kết thúc giai đoạn điều chỉnh. Do đó, chỉ số nhiều khả năng dao động trong biên độ 1810–1840 điểm, với sai số khoảng 5 điểm trong phiên 05/06”.

Dòng tiền cần sự lan tỏa tốt hơn để củng cố độ tin cậy của nhịp hồi phục hiện tại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đang cho thấy tín hiệu cân bằng tích cực hơn sau chuỗi phiên giảm liên tiếp, khi áp lực cung hạ nhiệt. Tuy nhiên, dòng tiền cần sự lan tỏa tốt hơn để củng cố độ tin cậy của nhịp hồi phục hiện tại. Mục tiêu gần của chỉ số được xác định quanh vùng 1850 – 1860 điểm”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.