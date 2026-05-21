Tham vọng tái định nghĩa đế chế xa xỉ từ Hollywood

Không đơn thuần là một show diễn thời trang, Dior Cruise 2027 được xem như tuyên ngôn chiến lược đầu tiên của Anderson dành cho nhà mốt Pháp. Việc Dior chọn Los Angeles thay vì Paris, Rome phản ánh sự dịch chuyển quyền lực mềm của thời trang xa xỉ toàn cầu…

Khi hoàng hôn buông xuống đại lộ Wilshire ở Los Angeles, khuôn viên bảo tàng LACMA (Los Angeles County Museum of Art) biến thành một phim trường khổng lồ cho show diễn Cruise 2027 của Dior. Dưới những dải ánh sáng vàng cam đặc trưng miền Tây nước Mỹ, hàng loạt mẫu xe cổ, cột đèn thập niên 1950 đã tạo nên bối cảnh cho màn ra mắt bộ sưu tập Cruise đầu tiên của giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson tại Dior.

Giới phân tích nhận định đây là bước đi quan trọng trong bối cảnh thị trường hàng xa xỉ toàn cầu đang tăng trưởng chậm lại. Sau giai đoạn “quiet luxury” thống trị, nhiều thương hiệu đang tìm kiếm một ngôn ngữ mới đủ mạnh để tạo ra khác biệt văn hóa thay vì chỉ bán sản phẩm.

Jonathan Anderson được kỳ vọng sẽ giúp Dior chuyển từ hình ảnh “quý tộc Paris” sang một thương hiệu có sức ảnh hưởng rộng hơn trong văn hóa đại chúng, tương tự cách Miu Miu hay Loewe đã làm những năm gần đây.

Nếu các bộ sưu tập Cruise trước đây thường gắn với tinh thần nghỉ dưỡng, du lịch hay chủ nghĩa lãng mạn Địa Trung Hải, thì giờ đây Jonathan Anderson gần như đảo ngược toàn bộ định nghĩa đó. Theo nhiều cây bút thời trang quốc tế, bộ sưu tập Cruise 2027 của nhà mốt không nói về “đi đâu”, mà nói về “trở thành ai” - đúng với tinh thần tái tạo bản thân vốn là ADN văn hóa của Los Angeles.

Trong nhiều năm qua, Hollywood không còn chỉ là nơi quảng bá thời trang, mà trở thành một trung tâm văn hóa có khả năng tạo ra xu hướng tiêu dùng, hình ảnh và sức ảnh hưởng toàn cầu. Dior hiểu rõ điều đó. Từ những năm 1950, Christian Dior đã xây dựng mối quan hệ mật thiết với điện ảnh Mỹ khi thiết kế cho các minh tinh như Marlene Dietrich hay Ava Gardner. Bộ sưu tập Cruise 2027 vì thế giống như một cuộc trở về với “giấc mơ Hollywood” từng thuộc về nhà sáng lập.

Bản thân Jonathan Anderson cũng có mối liên hệ đặc biệt với điện ảnh. Trước khi bước vào thời trang, nhà thiết kế người Bắc Ireland từng theo đuổi diễn xuất. Chính trải nghiệm ấy giúp Anderson xây dựng các bộ sưu tập như một kịch bản điện ảnh hơn là một chuỗi trang phục đơn thuần.

Tại Dior Cruise 2027, thay vì ghi chú truyền thống, khách mời nhận được một “kịch bản phim” mô tả thế giới mà Anderson muốn tạo dựng. Ý tưởng ấy lập tức củng cố cảm giác rằng toàn bộ show diễn là một bộ phim Hollywood mang tính siêu thực.

Về mặt thiết kế, Cruise 2027 cho thấy Anderson đang nỗ lực dung hòa hai thế giới: di sản couture Pháp của Dior và tư duy đương đại giàu tính nghệ thuật vốn làm nên tên tuổi của ông tại Loewe trước đây. Những chiếc Bar Jacket biểu tượng được giải cấu trúc với phom dáng mềm hơn, kết hợp denim rách, áo flannel gợi tinh thần film noir và các bộ đầm chiffon phủ hoa California poppy - loài hoa biểu tượng của bang.

Anderson cũng đưa thời trang nam và thời trang nữ cùng xuất hiện trên một sàn diễn Cruise của Dior, một điều hiếm thấy trong lịch sử nhà mốt. Các thiết kế mang tính phi giới tính, những chiếc sơ mi oversized, áo tuxedo lấy cảm hứng từ trang phục Marlene Dietrich từng mặc cho Dior, hay denim được xử lý như couture cho thấy Anderson đang cố gắng mở rộng khái niệm “sang trọng” của Dior sang thế hệ khách hàng mới.

Tuy nhiên, điểm gây chú ý mạnh nhất lại nằm ở phụ kiện, lĩnh vực vốn đóng vai trò sống còn đối với doanh thu của các tập đoàn xa xỉ. Những chiếc túi hình ong, bọ rùa, nhím hay cỏ bốn lá xuất hiện như các “bùa hộ mệnh” siêu thực, gợi nhớ cách Anderson từng biến các món đồ kỳ quặc thành biểu tượng thương mại tại Loewe.

Song khi bước vào Dior, các chi tiết ấy được tái mã hóa bằng ngôn ngữ di sản của nhà mốt: chiếc nơ mềm mại, họa tiết báo cổ điển hay các biểu tượng may mắn từng gắn với Christian Dior. Cruise 2027 vì thế không phá bỏ lịch sử Dior, mà viết lại nó theo cách trẻ hơn, dí dỏm hơn và giàu tính thị giác hơn.

Thực tế, thời trang xa xỉ hiện nay ngày càng muốn được nhìn nhận như một phần của hệ sinh thái nghệ thuật đương đại. Kiến trúc của bảo tàng LACMA, với những đường cong bê tông tối giản và cảm giác điện ảnh mạnh mẽ, trở thành nền hoàn hảo cho tư duy hình ảnh của Anderson. Bên cạnh nghệ thuật và kiến trúc, Dior còn tận dụng tối đa sức mạnh của Hollywood. Hàng loạt ngôi sao xuất hiện tại hàng ghế đầu như Miley Cyrus, Sabrina Carpenter, Anya Taylor-Joy, Jisoo hay Al Pacino khiến show diễn nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội toàn cầu.

Trên các trang mạng Reddit, công chúng đặc biệt quan tâm tới cách Dior dưới thời Anderson xử lý tính thương mại. Một số ý kiến cho rằng các thiết kế denim hoặc sheer dress mang hơi hướng “quá đời thường” so với hình ảnh couture truyền thống của Dior, trong khi nhiều người khác đánh giá đây chính là cách Anderson đưa Dior gần hơn với văn hóa đương đại và thế hệ khách hàng trẻ.

Người dùng mạng xã hội Thread thì đánh giá, dù mang tinh thần trẻ trung và giàu yếu tố pop culture, Cruise 2027 vẫn giữ được cảm giác xa xỉ rõ rệt. Theo Le Monde, Anderson đang đưa Dior quay trở lại hình ảnh “high luxury” dành cho giới thượng lưu toàn cầu, khác với tinh thần nữ quyền đại chúng dưới thời Maria Grazia Chiuri. Điều này phù hợp với chiến lược của tập đoàn LVMH trong bối cảnh nhu cầu hàng xa xỉ đại trà suy giảm tại nhiều thị trường lớn.

Khi các show diễn thời trang ngày càng phải hợp tác với điện ảnh và văn hóa giải trí để giữ sự chú ý của công chúng, Dior Cruise 2027 cho thấy tương lai của thời trang xa xỉ có thể sẽ không còn nằm ở quần áo đơn thuần. Nó nằm ở khả năng xây dựng những “vũ trụ văn hóa” đủ mạnh để khán giả muốn bước vào, chia sẻ và trở thành một phần của nó.

Với Jonathan Anderson, Cruise 2027 không chỉ là màn chào sân tại Dior. Đó là lời khẳng định rằng ông không đến để tiếp nối lịch sử nhà mốt Pháp theo một cách an toàn. Ông đến để biến Dior thành một cỗ máy kể chuyện mới của thời trang đương đại, nơi nghệ thuật hoàn toàn có thể gặp gỡ các yếu tố thương mại.