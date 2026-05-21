Khối ngoại bất ngờ bán ròng 1.700 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi dòng tiền rút khỏi nhóm bất động sản và các ngân hàng có tỷ trọng cho vay bất động sản lớn, phản ánh tâm lý thận trọng gia tăng trước những lo ngại về triển vọng kinh doanh của nhóm doanh nghiệp này.

Tâm điểm bán tháo tập trung ở bộ đôi VIC và VHM khi lần lượt giảm 3,53% và 0,05%, riêng hai mã này đã lấy đi hơn 13 điểm của VN-Index. Hiệu ứng tiêu cực nhanh chóng lan rộng sang nhiều cổ phiếu bất động sản khác như NVL, DXG, PDR, VRE…, cho thấy áp lực chốt lời và thu hẹp vị thế đang diễn ra trên diện rộng sau giai đoạn tăng nóng trước đó.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 16 điểm, đánh mất mốc 1.900 điểm và lùi về 1.896,89 điểm. Độ rộng thị trường ở trạng thái phân hóa mạnh với 152 mã giảm so với 144 mã tăng, phản ánh sự giằng co đáng kể của dòng tiền.

Dù vậy, diễn biến thực tế cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế tại các nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm dẫn dắt thị trường trong thời gian qua. Áp lực điều chỉnh cũng lan sang nhóm ngân hàng với nhiều mã giảm sâu như BID, CTG, TCB, STB. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền đang có xu hướng hạ mức độ chấp nhận rủi ro ở các cổ phiếu nhạy cảm với chu kỳ tín dụng và bất động sản.

Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp có vốn nhà nước từng đóng vai trò nâng đỡ thị trường ở các phiên trước cũng đồng loạt suy yếu. Hàng loạt cổ phiếu như GVR, GAS, BSR, FPT, PLX giảm trung bình 2-3%, cho thấy lực cầu nâng đỡ không còn duy trì được sự áp đảo.

Diễn biến phân hóa xuất hiện rõ nét nhất ở nhóm hàng hóa công nghiệp và xây dựng khi nhiều cổ phiếu như GEE, GEX, VGC, VCG, CTD chìm trong sắc đỏ, trái ngược với nhóm điện khi PC1 tăng kịch trần nhờ dòng tiền đầu cơ tìm kiếm cơ hội riêng lẻ.

Ở chiều tích cực, nhóm tiêu dùng thiết yếu trở thành điểm tựa hiếm hoi với VPL, MWG, MSN, VJC, SAB đồng loạt tăng giá, cho thấy xu hướng dịch chuyển sang các nhóm phòng thủ đang rõ rệt hơn.

Thanh khoản ba sàn giảm xuống dưới 22.000 tỷ đồng, phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng. Đáng chú ý, khối ngoại bất ngờ bán ròng mạnh 1.700 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1.996,7 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Du lịch và Giải trí, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VCB, LPB, MSB, SHB, VPI, SSI, VPL, VJC, DGW, CRC.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, FPT, MBB, VHM, ACB, VNM, CTG, GEX, PHR.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 618,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 770,1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIC, FPT, TCB, STB, VPB, PVD, VND, PHR, MBB, VNM.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Xây dựng và Vật liệu, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: VCB, HPG, SHB, PC1, LPB, VIX, NVL, VJC, GEX.

Tự doanh mua ròng 527,2 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 741,9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MBB, VHM, VIC, STB, CTG, SSI, VIX, FPT, MWG, HPG.

Top bán ròng là nhóm Hóa chất. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VCB, E1VFVN30, HSG, GMD, ClI, DPM, REE, FUEVN100, HCM, NLG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 561,0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 484,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có STB, MSB, SSI, LPB, VPB, HDB, TCB, EIB, POW, VND.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có ACB, VIC, FPT, PC1, GEX, VNM, HPG, SHB, VHM, GEE.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.713,0 tỷ đồng, tăng 46,9%, chiếm 20,3% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận nổi bật ở VIC với hơn 6,4 triệu cổ phiếu, tương đương 1.409,5 tỷ đồng được Tổ chức trong nước trao tay (859,5 tỷ đồng) và mua từ Cá nhân trong nước (550 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, HCM ghi nhận giao dịch 505,3 tỷ đồng được trao tay giữa cá nhân trong nước. Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Xây dựng và vật liệu, Thép, Bán lẻ, Thiết bị điện, Khai khoáng, Hàng không; trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Hóa chất, Nuôi trồng, Thực phẩm, Dầu khí, Phần mềm, Kho bãi, Vận tải Thủy.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.