Kem dưỡng làm căng da có thực sự hiệu quả?

Phân khúc kem dưỡng làm căng da đang ngày càng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm tuổi đang muốn duy trì làn da khỏe mạnh, căng bóng mà chưa sẵn sàng đầu tư vào các liệu pháp thẩm mỹ xâm lấn...
Đối với nhiều người, sau khi đã vượt qua cuộc chiến trường kỳ với mụn nội tiết, mục tiêu chăm sóc da tiếp theo thường là giữ cho làn da luôn mịn màng, săn chắc và đủ ẩm. Không phải ai cũng sẵn sàng bước vào phòng điều trị thẩm mỹ để thực hiện các liệu pháp xâm lấn như laser, lăn kim hay tiêm botox và filler - vốn đòi hỏi chi phí cao và ngưỡng chịu đau nhất định.
Thay vào đó, một giải pháp được nhiều người lựa chọn hơn là các sản phẩm bôi thoa dưỡng da, đặc biệt là dòng kem dưỡng làm căng da (plumping moisturizer).
Theo bác sĩ da liễu Marisa Garshick, thành viên Hội đồng chứng nhận Da liễu Hoa Kỳ tại MDCS Dermatology, kem dưỡng làm căng da được thiết kế để tăng cường độ ẩm và cải thiện kết cấu tổng thể của da. "Chúng hoạt động bằng cách nâng cao mức độ ẩm trong da và hỗ trợ hàng rào bảo vệ da. Nhiều sản phẩm trong nhóm này còn chứa các thành phần giúp kích thích sản sinh collagen," bác sĩ Garshick cho biết.
KEM DƯỠNG CĂNG DA CÓ THỰC SỰ HIỆU QUẢ?
Các chuyên gia da liễu khẳng định: kem làm căng da cóđem lại hiệu quả, nhưng cần hiểu đúng về mức độ và giới hạn của nó. Cơ chế hoạt động chính là sử dụng các chất giữ ẩm (humectant) như axit hyaluronic và glycerin để hút nước vào da, từ đó làm tăng hàm lượng nước ở lớp biểu bì, tạo cảm giác căng mịn tức thì.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng hiệu ứng căng da này chỉ mang tính tạm thời. Để xử lý tình trạng chảy xệ da thực sự hoặc mất thể tích sâu hơn, người dùng cần kết hợp với các can thiệp y tế thẩm mỹ tại phòng khám chuyên khoa.
Hiện nay, thị trường kem dưỡng làm căng da rất phong phú với nhiều thương hiệu quốc tế được ưa chuộng tại Việt Nam. Dưới đây là một số sản phẩm được các chuyên gia da liễu đánh giá cao, được bán tại các cửa hàng và chuỗi bán lẻ mỹ phẩm chính hãng tại Việt Nam.
LANEIGE WATER BANK BLUE HYALURONIC CREAM MOISTURIZER
Sản phẩm từ thương hiệu Hàn Quốc đình đám này kết hợp squalane, axit hyaluronic và ceramide để cấp ẩm chuyên sâu và cải thiện đàn hồi da. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai ưu tiên độ ẩm lâu dài và cảm giác dễ chịu khi dùng.
LA ROCHE-POSAY HYALU B5 SURACTIVATED CREAM
Sản phẩm của thương hiệu dược mỹ phẩm Pháp nổi tiếng chứa 3 dạng axit hyaluronic khác nhau, giúp giữ ẩm cho da liên tục trong vòng 72 giờ. Ngoài ra, thành phần ectoin và vitamin B6 góp phần làm mịn da và giảm tình trạng da khô nhăn. Sản phẩm này có thể dùng cho cả vùng mặt, cổ và ngực.
SULWHASOO CONCENTRATED GINSENG REJUVENATING CREAM
Đại diện tiêu biểu của mỹ phẩm Hàn Quốc cao cấp, sản phẩm từ thương hiệu Sulwhasoo kết hợp squalane và vitamin D cùng thành phần chủ đạo là nhân sâm - vốn được y học cổ truyền và nghiên cứu hiện đại công nhận nhờ đặc tính chống lão hóa vượt trội. Người dùng phản ánh da trở nên mềm mại và săn chắc hơn rõ rệt chỉ sau vài tuần sử dụng.
BELIF THE TRUE CREAM AQUA BOMB
Dành riêng cho da dầu và da hỗn hợp - đối tượng thường gặp khó khăn khi tìm kem dưỡng ẩm phù hợp - sản phẩm này có kết cấu gel nhẹ, thẩm thấu nhanh, chứa axit hyaluronic và niacinamide. Công thức sản phẩm không gây bít tắc lỗ chân lông, mang lại vẻ ngoài căng bóng, mịn màng mà không tạo cảm giác bết dính.
NHẬN ĐỊNH TỪ GÓC ĐỘ TIÊU DÙNG
Thị trường kem dưỡng làm căng da đang phát triển mạnh mẽ, phản ánh nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong việc chăm sóc da theo hướng phòng ngừa lão hóa, thay vì chờ đến khi cần can thiệp y tế. Với mức giá đa dạng, từ phân khúc bình dân đến cao cấp, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn phù hợp với ngân sách và loại da của mình.
Điều quan trọng là người dùng cần hiểu rõ: kem dưỡng làm căng da mang lại hiệu quả cấp ẩm và cải thiện bề mặt da thực sự, nhưng không thể thay thế các liệu pháp y tế thẩm mỹ trong việc xử lý tình trạng lão hóa sâu. Đây là sản phẩm hỗ trợ hàng ngày, không phải giải pháp toàn diện. Nếu kỳ vọng đúng, chúng hoàn toàn xứng đáng có mặt trong bộ dưỡng da của bạn.
Sự trỗi dậy của sản phẩm dưỡng da dạng thỏi
17:09, 13/05/2026
5 kem chống nắng thoải mái nhất trên làn da mùa hè
19:35, 29/04/2026
5 sản phẩm sữa rửa mặt tốt nhất cho làn da trưởng thành, lão hóa
Chiến lược tiếp cận nghệ thuật của ngành công nghiệp xa xỉ
Không ít nhà phân tích cho rằng nghệ thuật đã trở thành “ngôn ngữ quyền lực mềm” mới của ngành xa xỉ. Thay vì xuất hiện như một doanh nghiệp bán sản phẩm, các thương hiệu muốn được nhìn nhận như một phần của đời sống văn hóa toàn cầu…
Ngành thời trang tìm công thức "giữ chân" khách hàng
Trong bối cảnh kinh tế bất ổn toàn cầu, ngày càng nhiều thương hiệu thời trang không chỉ bán sản phẩm mới mà còn kiếm tiền và giữ chân khách hàng bằng cách kéo dài tuổi thọ của món đồ đã bán ra…
Mỹ phẩm "dupe" hay hàng nhái trá hình?
Từ son môi viral đến bảng tạo khối, những sản phẩm bán chạy nhất của ngành mỹ phẩm giờ đây chính là những cái tên bị làm nhái nhiều nhất dưới mác hàng “dupe”...
Sự trỗi dậy của sản phẩm dưỡng da dạng thỏi
Từ một sản phẩm tiện dụng dành cho nhóm khách hàng ngách, dưỡng da dạng thỏi đã vươn lên trở thành một trong những bước chuyển mình đáng chú ý nhất của ngành làm đẹp...
Quảng Châu vươn lên thành "thế lực mới" trên bản đồ xa xỉ toàn cầu
Từ lâu bị gắn mác thành phố của hàng nhái và buôn sỉ, Quảng Châu đang lột xác mạnh mẽ khi hàng loạt thương hiệu xa xỉ đua nhau khai trương tại đây, điều này có thể là bước ngoặt thực sự cho thị trường bán lẻ cao cấp miền Nam Trung Quốc...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: