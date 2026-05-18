Chiến lược tiếp cận nghệ thuật của ngành công nghiệp xa xỉ
Băng Sơn
18/05/2026, 12:57
Không ít nhà phân tích cho rằng nghệ thuật đã trở thành “ngôn ngữ quyền lực mềm” mới của ngành xa xỉ. Thay vì xuất hiện như một doanh nghiệp bán sản phẩm, các thương hiệu muốn được nhìn nhận như một phần của đời sống văn hóa toàn cầu…
Mối quan hệ giữa thời trang và nghệ thuật thực tế đã xuất hiện
từ rất sớm. Yves Saint Laurent từng lấy cảm hứng từ tranh Mondrian cho bộ sưu tập
nổi tiếng năm 1965. Alexander McQueen biến các sàn diễn thành không gian trình
diễn mang tính thị giác cao. Elsa Schiaparelli hợp tác cùng Salvador Dalí để tạo
nên những thiết kế siêu thực kinh điển…
Tuy nhiên, điều khác biệt hiện nay là sự kết nối không còn dừng
ở cảm hứng sáng tạo mà đã trở thành một chiến lược kinh tế quy mô toàn cầu - dù
trong nhiều năm, thời trang và nghệ thuật được xem là hai hệ
sinh thái tương đối độc lập. Thời trang gắn với tính thương mại, tốc độ và nhu
cầu tiêu dùng. Trong khi nghệ thuật thường được nhìn nhận như một không gian của
tư duy, phản biện và giá trị tinh thần.
Sự dịch chuyển của nền kinh tế sáng tạo trong hơn một
thập niên qua đang khiến hai lĩnh vực này ngày càng hòa vào nhau, đặc biệt tại
các sự kiện nghệ thuật quốc tế quy mô lớn như Venice Biennale. Những ngày vừa
qua, một số sự kiện như buổi triển lãm
tại Fondazione Prada và Pinault Collection - dù không
trực tiếp liên quan đến thời trang, nhưng lại được tài trợ bởi
những người trong ngành - rất được săn đón.
Trong khuôn khổ Biennale, khán giả cũng chứng
kiến gian trưng bày thương hiệu đầu tiên trong khuôn viên thiêng liêng của
Giardini, với thương hiệu Bulgari, đối tác độc quyền của triển lãm năm nay,
cùng sự kiện giới thiệu triển lãm của nghệ sĩ Lotus L. Kang đến từ New York.
Việc một thương hiệu xa
xỉ tài trợ cho một triển lãm, nghệ sĩ dĩ nhiên không biến tác phẩm
nghệ thuật đó thành thời trang. Dù vậy, từ một triển lãm nghệ thuật được tổ chức
hai năm một lần tại Italy, Venice Biennale hiện đã trở thành điểm gặp gỡ của
các thương hiệu xa xỉ, nhà thiết kế thời trang, giới sưu tập nghệ thuật, quỹ đầu
tư văn hóa và những nhân vật có tầm ảnh hưởng toàn cầu.
Những ngày diễn ra Biennale, Venice gần như biến thành một
“thủ phủ tạm thời” của giới sáng tạo quốc tế. Trên các tuyến kênh đào, khách mời di chuyển bằng water taxi giữa những buổi khai mạc triển lãm, tiệc tối
của thương hiệu và các sự kiện riêng tư... Nhiều tạp
chí quốc tế mô tả Biennale giống “Fashion Week của thế giới nghệ thuật”, nơi
các cuộc gặp gỡ mang tính văn hóa đồng thời cũng là cơ hội kết nối kinh doanh và xây dựng hình ảnh thương hiệu.
Sự hiện diện ngày càng rõ nét của các nhà mốt lớn tại Venice
phản ánh chiến lược mới của ngành công nghiệp xa xỉ. Trong bối cảnh người tiêu
dùng cao cấp không còn bị thu hút chỉ bằng quảng cáo truyền thống, các thương
hiệu bắt đầu tìm kiếm “giá trị văn hóa” như một phương thức tạo khác biệt.
Burberry là một trong những thương hiệu tích cực đồng hành
cùng các pavilion nghệ thuật quốc gia tại Biennale. Louis Vuitton, Chanel hay
Dior cũng liên tục xuất hiện trong các dự án bảo trợ triển lãm, tài trợ không
gian sáng tạo hoặc tổ chức sự kiện riêng dành cho giới sưu tập và khách VIP... Một
thương hiệu có khả năng gắn mình với nghệ thuật, di sản hay tư duy sáng tạo
đương đại sẽ dễ tạo ra cảm giác độc quyền và giá trị biểu tượng cao hơn trong mắt
người tiêu dùng.
Không chỉ thời trang tìm đến nghệ thuật, nhiều nghệ sĩ đương
đại cũng chủ động hợp tác với các nhà mốt lớn. Các dự án cộng tác giữa nghệ sĩ
và thương hiệu hiện xuất hiện ngày càng nhiều, từ thiết kế không gian triển
lãm, bộ sưu tập giới hạn cho tới các hoạt động trình diễn đa phương tiện. Sự kết
hợp này giúp nghệ sĩ tiếp cận nguồn tài chính mạnh hơn, đồng thời mở rộng độ nhận
diện tới công chúng đại chúng thay vì chỉ giới hạn trong giới chuyên môn.
Tuy nhiên, sự hòa trộn giữa nghệ thuật và thời trang cũng tạo
ra không ít tranh luận. Một số ý kiến cho rằng việc các thương hiệu xa xỉ xuất
hiện quá mạnh tại Biennale khiến nghệ thuật dần bị thương mại hóa. Không gian
triển lãm đôi khi bị xem như bối cảnh cho các chiến dịch truyền thông thay vì
nơi tập trung vào giá trị học thuật hay phản biện xã hội.
Dẫu vậy, nhiều chuyên gia nhận định đây là quá trình khó
tránh khỏi của nền kinh tế sáng tạo hiện đại. Khi ngân sách công cho nghệ thuật
tại nhiều quốc gia bị cắt giảm, nguồn tài trợ từ khu vực tư nhân và các tập
đoàn xa xỉ trở thành yếu tố quan trọng giúp duy trì hoạt động của nhiều thiết
chế văn hóa. Thời trang trong trường hợp này đã trở thành một phần của hệ sinh thái nghệ thuật đương đại.
Nhờ đó, Venice trong mùa Biennale trở thành trung tâm của một
chuỗi hoạt động kinh tế khổng lồ. Giá phòng khách sạn cao cấp tăng mạnh, các
nhà hàng nổi tiếng kín chỗ, dịch vụ vận chuyển đường thủy hoạt động liên tục và
thị trường bất động sản ngắn hạn cũng được hưởng lợi đáng kể. Nghệ thuật đã không còn đứng tách biệt khỏi kinh tế mà trực tiếp tạo ra giá trị
thương mại cho cả thành phố.
Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy Biennale còn có khả năng
tác động đến giá trị thị trường của nghệ sĩ. Chỉ riêng việc xuất hiện tại
Venice đã đủ để nâng vị thế của một nghệ sĩ trong mắt gallery, nhà đấu giá và
giới sưu tập. Một số chuyên gia gọi đây là “Venice Effect” hiệu ứng nâng hạng
giá trị thông qua sự hiện diện tại một trong những sân chơi nghệ thuật uy tín
nhất thế giới.
Trong thời đại truyền thông số, hình ảnh của các thương hiệu
tại Biennale được lan truyền gần như tức thời trên Instagram, TikTok hay các nền
tảng thời trang quốc tế. Một buổi tiệc bên kênh đào Venice hay một triển lãm có
sự tài trợ của thương hiệu xa xỉ có thể nhanh chóng trở thành nội dung truyền
thông đạt hàng triệu lượt tiếp cận. Nghệ thuật nhờ vậy cũng trở thành một phần
của nền kinh tế chú ý.
Song song với đó, nhiều nhà phân tích cho rằng sự hợp tác giữa
nghệ thuật và thời trang đang góp phần làm thay đổi cách công chúng tiếp cận
văn hóa. Nếu trước đây nghệ thuật đương đại bị xem là lĩnh vực tương đối hàn
lâm và khó tiếp cận, sự tham gia của các thương hiệu giúp kéo thêm công chúng
trẻ đến với triển lãm, bảo tàng và không gian sáng tạo.
Ở một góc nhìn rộng hơn, câu chuyện của Venice cho thấy nghệ
thuật ngày nay có thể tham gia trực tiếp vào
du lịch, bất động sản, truyền thông, tiêu dùng và chiến lược thương hiệu. Còn
thời trang cũng không chỉ bán quần áo mà đang bán trải nghiệm, câu chuyện và vị
thế văn hóa.
Khi giới thời trang hòa mình cùng nghệ thuật, điều hình thành
không chỉ là những buổi triển lãm xa hoa. Đó còn là sự xuất hiện của một mô hình kinh tế mới, nơi giá trị sáng tạo
trở thành tài sản quan trọng không kém vốn tài chính hay công nghệ.
Việt Nam lần đầu tiên tham dự Biennale với gian triển lãm quốc gia
mang tên “𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎:
𝑨𝒓𝒕
𝒊𝒏
𝒂
𝑮𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍
𝑭𝒍𝒐𝒘”.
Diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2026 tại Venice, gian triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, quy tụ 10 nghệ
sỹ Việt Nam cùng khai thác sơn mài như chất liệu trung tâm.
Không gian triển lãm của Việt Nam đối thoại với chủ đề chung của Biennale
năm nay, “In Minor Keys” – gợi liên tưởng đến những “cung thứ” trong âm nhạc,
những tầng âm trầm lắng tựa tiếng vọng từ chiều sâu nội tại. Tinh thần này
tương đồng với thực hành sơn mài: một quá trình lặp lại giữa bồi đắp và mài
giũa, nơi sự kiên nhẫn và tinh tế tích tụ thành chiều sâu và sức lan tỏa lâu
dài.
Quảng Châu vươn lên thành "thế lực mới" trên bản đồ xa xỉ toàn cầu
11:00, 13/05/2026
Sức ảnh hưởng của F1 tới ngành thời trang chỉ mới bắt đầu
15:05, 08/05/2026
Những thương hiệu trang sức gây ấn tượng tại Met Gala 2026
Ngành thời trang tìm công thức "giữ chân" khách hàng
Trong bối cảnh kinh tế bất ổn toàn cầu, ngày càng nhiều thương hiệu thời trang không chỉ bán sản phẩm mới mà còn kiếm tiền và giữ chân khách hàng bằng cách kéo dài tuổi thọ của món đồ đã bán ra…
Mỹ phẩm "dupe" hay hàng nhái trá hình?
Từ son môi viral đến bảng tạo khối, những sản phẩm bán chạy nhất của ngành mỹ phẩm giờ đây chính là những cái tên bị làm nhái nhiều nhất dưới mác hàng “dupe”...
Sự trỗi dậy của sản phẩm dưỡng da dạng thỏi
Từ một sản phẩm tiện dụng dành cho nhóm khách hàng ngách, dưỡng da dạng thỏi đã vươn lên trở thành một trong những bước chuyển mình đáng chú ý nhất của ngành làm đẹp...
Quảng Châu vươn lên thành "thế lực mới" trên bản đồ xa xỉ toàn cầu
Từ lâu bị gắn mác thành phố của hàng nhái và buôn sỉ, Quảng Châu đang lột xác mạnh mẽ khi hàng loạt thương hiệu xa xỉ đua nhau khai trương tại đây, điều này có thể là bước ngoặt thực sự cho thị trường bán lẻ cao cấp miền Nam Trung Quốc...
Dư địa lớn cho thương hiệu mỹ phẩm Việt trong “miếng bánh” tỷ USD
Thị trường làm đẹp ASEAN được dự báo vượt 34 tỷ USD trong năm 2026, trong đó Việt Nam nổi lên là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực, mở ra dư địa lớn cho doanh nghiệp mỹ phẩm nội địa mở rộng thị phần và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: