Vàng miếng, vàng nhẫn “leo dốc” sau phiên sụt giá

Trong phiên sáng 21/5, giá vàng miếng SJC ghi nhận mức tăng dao động từ 800 nghìn đến 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Với vàng nhẫn, mức tăng cũng trải rộng từ 1 triệu đến 2 triệu đồng/lượng…
Trong phiên sáng 21/5, giá mua, bán vàng
miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt bật tăng, gần như lấy lại toàn bộ
mức giảm sau khi chốt phiên hôm qua (20/5). Mở cửa phiên, các hệ thống chủ yếu niêm
yết giá bán vàng miếng ở mức 163,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9 giờ 30 phút, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC đặt ở mức
160,5 triệu và giá bán là 163,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên ngày 20/5,
giá giao dịch vàng miếng tại thương hiệu này tăng 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả
hai chiều mua và bán.
Cập nhật bảng giá trên thị trường, mức giá
giao dịch 160,5 triệu – 163,5 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại DOJI, Bảo
Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải
và Phú Quý. Tuy nhiên, biên độ tăng giữa các doanh nghiệp chênh từ 1 triệu – 2 triệu
đồng/lượng.
So với giá chốt phiên ngày 20/5, giá vàng
miếng tại DOJI và Phú Quý đều tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, tại
Bảo Tín Mạnh Hải,
mức tăng là 1,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng/lượng đối
với giá vàng miếng.
Riêng tại PNJ, tính đến 9 giờ 30 phút,
giá vàng miếng SJC tăng lần lượt 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng
ở chiều bán. Thương hiệu này cũng đặt giá bán vàng miếng ở mức 163,5 triệu đồng/lượng
còn giá mua là 161 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó tại khu vực phía Nam, các thương hiệu này điều chỉnh tăng giá vàng miếng SJC khiêm tốn hơn so với các doanh nghiệp miền Bắc, đi kèm với đó là giá giao dịch cũng thấp hơn từ 1 triệu – 1,2 triệu đồng/lượng.
Tại TP.Hồ Chí Minh, giá vàng
miếng tại Ngọc Thẩm ghi nhận mức tăng thấp nhất với 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tính đến 9 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 159,5 triệu – 162,5
triệu đồng/lượng (mua – bán).
Mi Hồng là thương hiệu hiệu niêm yết giá
mua, bán vàng miếng SJC thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.
Sau hai nhịp tăng liên tiếp Mi Hồng niêm
yết giá mua, bán vàng miếng ở mức 160,8 triệu – 162,3 triệu đồng/lượng. So với
giá chốt phiên ngày 20/5, giá vàng miếng tại thương hiệu này tăng 800 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều.
Cùng chung diễn biến đi lên, giá mua,
bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng đồng loạt tăng
mạnh. Biên độ điều chỉnh tăng giá nhẫn cao hơn giá vàng miếng trong phiên sáng,
dao động từ 1 triệu – 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên sáng, sau khi giữ nguyên
giá giao dịch ở ngưỡng 158 triệu – 160 triệu đồng/lượng (mua – bán), giá vàng nhẫn
“4 số 9” tại Công ty SJC nhanh chóng tăng trở lại.
Tính đến 9 giờ 30 phút thương hiệu này
vẫn niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 160 triệu – 163 triệu đồng/lượng, tăng
mạnh 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tại Phú Quý, thương hiệu này ghi nhận
tới 2 nhịp tăng và 1 nhịp gỉam chỉ trong 1 tiếng đầu mở cửa phiên sáng.
Giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại thương
hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên, niêm yết tại 159 triệu
– 162 triệu đồng/lượng. Trong vòng chưa đầy 10 phút, Phú Quý tiếp tục tăng thêm
1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều đối với giá vàng nhẫn.
Tính đến 9 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn
tại Phú Quý giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, niêm yết tại
160,3 triệu – 163,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên ngày 20/5, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này
tăng tổng cộng 1,8 triệu đồng/lượng.
Tại khu vực phía Nam, giá mua,
bán vàng nhẫn 9999 tại Ngọc Thẩm giảm khiêm tốn nhất nhưng giá giao dịch vẫn neo
thấp hơn hẳn so với thị trường chung.
Tính đến 9 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng
nhẫn “4 số 9” tại 149,5 triệu – 153 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng đối
với cả hai chiều mua và bán. So với giá vàng miếng SJC hiện đang niêm yết, giá vàng
nhẫn tại thương hiệu này thấp hơn 9,5 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu
niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trong phiên sáng nay.
Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín
Minh Châu và vàng nhẫn tròn
ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn duy trì ổn định ở mức 160,5 triệu – 163,5 triệu
đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Tính đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên,
tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Mức giá giao dịch 160,5 triệu – 163,5 triệu
đồng/lượng cũng được niêm yết tại DOJI ngay từ khi mở cửa phiên. Giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại
thương hiệu này tăng 2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với
giá chốt phiên 19/5.
Trong khi đó, PNJ là thương hiệu neo giá
mua vàng nhẫn trơn “9999” ở mức cao nhất thị trường với 161 triệu đồng/lượng. Giá
bán vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng niêm yết ở ngưỡng 163,5 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên ngày
20/5, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng lần lượt 2 triệu và 1,5 triệu
đồng/lượng.
Trên thị
trường thế giới, sau khi tăng 1,1% trong phiên 20/5, tính đến 10 giờ ngày 21/5,
hợp đồng giá vàng giao ngay suy yếu nhẹ gần 0,1% so với phiên 20/5, lùi mức ngưỡng
4.535,7 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 17,71 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với
giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 7,21 triệu – 17,71 triệu
đồng/lượng, tùy thương hiệu.
