Thương hiệu xa xỉ châu Âu chuyển mình vì mục tiêu lợi nhuận
Minh Nguyệt
20/05/2026, 17:00
Doanh thu của Burberry đạt 2,42 tỷ bảng Anh trong năm tài chính 2026, kết thúc vào ngày 28/3 vừa qua. Mặc dù tăng trưởng không đáng kể so với năm trước, lợi nhuận đã được cải thiện và công ty kỳ vọng sẽ tăng trưởng doanh thu trong năm 2027…
Ngành hàng xa xỉ toàn cầu đang đối mặt sức ép ngày càng lớn từ xung đột tại Trung Đông, khi giá năng lượng leo thang, du lịch quốc tế suy giảm và biến động tỷ giá đồng loạt ảnh hưởng tới doanh thu của các tập đoàn lớn.
Theo nhật báo kinh tế Pháp Les Echos, giới phân tích cho rằng tác động của cuộc chiến không chỉ dừng ở thị trường năng lượng mà đang lan rộng tới toàn bộ chuỗi tiêu dùng cao cấp toàn cầu. Ông Edouard Aubin, chuyên gia phân tích của ngân hàng Morgan Stanley, cảnh báo tình trạng căng thẳng quanh eo biển Hormuz có thể tiếp tục gây áp lực lên tăng trưởng của ngành xa xỉ.
Dù vậy, lợi nhuận hoạt động của thương hiệu xa xỉ Anh đã cải thiện
đáng kể từ 26 triệu bảng Anh năm 2025 lên 160 triệu bảng Anh trong năm tài
chính 2026. Lợi nhuận gộp tăng 9% và tỷ suất lợi nhuận gộp tăng 5,3%, nhờ doanh
số bán hàng chất lượng cao sau khi chiến dịch tái cấu trúc hàng tồn kho
năm ngoái.
“Đây là bằng chứng cho thấy chiến lược Burberry Forward của
chúng tôi đang phát huy hiệu quả,” Giám đốc điều hành Burberry, Joshua
Schulman, cho biết trong cuộc họp báo cáo thu nhập mới đây. Ông Schulman đã
khởi động chiến lược này cách đây một năm rưỡi, ngay sau khi gia nhập
thương hiệu, với dự kiến tiết kiệm thêm 20 triệu bảng Anh vào năm 2027, bên cạnh
80 triệu bảng Anh đã đạt được trong năm nay.
“Chúng tôi chưa thấy tác động của chiến tranh ở Trung Đông, chỉ có một số tác động do suy giảm du lịch ở khu vực,”
ông Schulman cho biết, đồng thời nói thêm rằng Trung Đông chiếm 2% tổng doanh
thu của Burberry. Giám đốc tài chính Kate Ferry thì nhấn mạnh đà tăng trưởng mạnh
mẽ của khách du lịch Mỹ đến châu Âu.
Doanh số từ các mặt hàng chủ lực của Burberry — áo khoác
ngoài và khăn quàng cổ — đều tăng trưởng hai chữ số trong nửa cuối năm tài chính. Mới đây, hãng đã lấn sân sang một lĩnh vực hoàn toàn mới, không thể phủ nhận là rất tiềm năng hiện nay: thời trang thể thao.
Với thị trường túi xách, Burberry cho biết mẫu túi xách mang
tên Cotswolds giúp cải thiện doanh số bán hàng của hãng một cách mạnh mẽ. Sản
phẩm này lấy tên theo một vùng nông thôn rộng lớn ở miền Nam trung tâm nước
Anh.
Mẫu túi được đón nhận khi khu vực nghỉ dưỡng này trở nên phổ
biến hơn với giới thượng lưu ở Mỹ. Ông Joshua Schulmancho biết dòng túi tote kết
hợp chất liệu da với họa tiết check đặc trưng của hãng mang lại kết quả kinh
doanh túi xách tốt nhất kể từ năm 2023, theo The Guardian.
Tương tự, báo cáo tài chính quý đầu tiên năm 2026 của
Hermès cung cấp những số liệu minh chứng cho một năng lực vận hành vượt trội. Tổng
doanh thu toàn tập đoàn chạm mốc 4,1 tỷ euro (tương đương khoảng 4,84 tỷ USD),
tăng trưởng 6%.
Khả năng phân bổ rủi ro nhạy bén và khai thác hiệu quả các
khu vực địa lý đã mang lại cấu trúc doanh thu cực kỳ ổn định cho thương hiệu
Pháp. Tại thị trường châu Âu (không bao gồm Pháp), tập đoàn vẫn duy trì được đà
tăng trưởng hai con số đáng mơ ước, thể hiện năng lực khai thác tối đa sức mua
nội địa để bù đắp những biến động của dòng khách du lịch quốc tế.
Thị trường châu Mỹ ghi nhận mức bứt phá ấn tượng 17%, cho thấy độ phủ sâu rộng và khả năng duy trì sức hút bền bỉ với giới thượng lưu tại khu vực này. Song song, Nhật Bản giữ vững phong độ với mức tăng 10%. Xét trên phương diện phân phối, hệ thống bán lẻ trực tiếp đóng góp mức tăng 7%.
Dù thị trường tài chính ngắn hạn đôi lúc có những phản ứng
nhạy cảm, định hướng phát triển của thương hiệu vẫn không hề lay chuyển. Ban
lãnh đạo tập đoàn kiên định với kế hoạch rót vốn mở rộng các xưởng sản xuất thủ
công quy mô lớn và khai trương thêm nhiều không gian bán lẻ trọng điểm. Bằng việc
kiên định với kỹ nghệ thủ công và tập trung vào nhóm khách hàng có khả năng miễn
nhiễm với lạm phát, Hermès đang chứng minh họ hoàn toàn làm chủ quỹ đạo phát
triển trong năm 2026.
Trong khi đó, báo cáo kinh doanh quý 1/2026 của tập đoàn xa xỉ
phẩm Kering cho biết doanh số không như mong đợi khi ngành xa xỉ phẩm bị ảnh hưởng
tiêu cực vì chiến sự Trung Đông. Mặc dù thị trường này đã phát triển tốt trong hai tháng đầu
năm, kể từ khi chiến tranh nổ ra ngày 28/2 đã đủ để kéo tụt toàn bộ hiệu suất
kinh doanh.
Tuy nhiên, tập đoàn cho biết phân khúc trang sức và phụ kiện,
đặc biệt là kính mát, là điểm sáng của báo cáo tài chính quý đầu năm. Kering
Jewelry, một đơn vị mới thành lập, ghi nhận doanh thu tăng trưởng 22% lên 269
triệu euro, trong khi Kering Eyewear tăng 7% lên 489 triệu euro. Thương hiệu
trang sức Boucheron đạt mức tăng trưởng mạnh nhất trong số các thương hiệu trực
thuộc Kering quý 1/2026.
Về phần Gucci, Giám đốc điều hành của Kering, Luca de Meo,
cho biết tập đoàn đang tập trung tái định hình chiến lược phát triển
thương hiệu ở Trung Quốc. Chiến lược cải tổ của Gucci bao hàm cả
trải nghiệm mua sắm lẫn thiết kế sản phẩm.
Đầu tiên, tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm. Tập đoàn Kering sẽ
cắt giảm bớt các địa điểm mua sắm không hợp lý. Ông Luca de Meo cho biết dự kiến
đóng cửa đến 20% lượng cửa hàng outlet tính đến 2030. Trong khi đó 2/3 hệ thống
mua sắm nguyên giá sẽ được trùng tu hoặc đổi địa điểm cho phù hợp hơn với hình ảnh
mới của Gucci.
Bên cạnh đó, thương hiệu nỗ lực thay đổi thiết kế sản phẩm. Ông
Luca de Meo công nhận rằng khả năng nhận diện thương hiệu là một trong những
tài sản lớn nhất của Gucci, nhưng điều đó không có nghĩa là “phủ khắp thế giới
bằng logo GG”. “Trong suốt năm 2026, mục tiêu của Kering vẫn là quay trở lại tăng trưởng
và cải thiện biên lợi nhuận”, công ty kết luận tại buổi báo cáo tài chính.
Ngoài xung đột địa chính trị, ngành hàng xa xỉ còn đối mặt khó khăn từ biến động tiền tệ. Đồng euro và franc Thụy Sĩ tăng giá mạnh so với USD, Nhân dân tệ và nhiều đồng tiền châu Á khác đang khiến sản phẩm xa xỉ châu Âu trở nên đắt đỏ hơn đối với khách hàng quốc tế.
Ông Victor Dijon, chuyên gia về ngành hàng xa xỉ của hãng tư vấn Kearney, cho rằng biến động tỷ giá hiện tạo áp lực tạm thời lên lợi nhuận doanh nghiệp. Do đó, thách thức quan trọng nhất hiện nay là khả năng các tập đoàn điều chỉnh chính sách giá đủ nhanh để thích ứng với môi trường kinh tế và địa chính trị đầy biến động.
