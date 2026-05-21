Khởi tố Chủ tịch TV2 Nguyễn Chơn Hùng cùng Kế toán trưởng

Tuệ Lâm

21/05/2026, 21:42

Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 và bà Bùi Thị Ngọc Lý - Kế toán trưởng Công ty.

Chủ tịch TV2 Nguyễn Chơn Hùng.

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) vừa có thông báo phát đi về việc cơ quan công an khởi tố ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Thông báo nêu rõ: Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và bà Bùi Thị Ngọc Lý - Kế toán trưởng Công ty.

Ông Nguyễn Chơn Hùng sinh năm 1970 tại Quảng Trị, có trình độ chuyên môn Kỹ sư Cơ khí, Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh. Ông nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT TV2 từ tháng 6/2022 tới nay. Còn bà Bùi Thị Ngọc Lý có trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, giữ vị trí Kế toán trưởng Công ty từ tháng 12/2016.

Trong thông cáo báo chí vừa phát đi, TV2 cho biết, căn cứ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cũng như thẩm quyền ký kết, phê duyệt, điều hành của các nhân sự bị ảnh hưởng đã được phân công lại hoặc ủy quyền hợp pháp, công tác quản trị và vận hành của Công ty được duy trì ổn định liên tục và đúng pháp luật.

Về đội ngũ quản lý, nhân sự chuyên môn, toàn bộ đội ngũ quản lý các cấp, Giám đốc dự án, chuyên gia, kỹ sư, giám sát, nhân sự kỹ thuật và nhân viên các phòng ban chức năng đều giữ nguyên chức trách, đang làm việc bình thường với tinh thần trách nhiệm cao. Mọi hoạt động hằng ngày từ khảo sát, tư vấn, thiết kế, mua sắm vật tư, thi công xây lắp, giám sát an toàn, quản lý chất lượng đến vận hành và bảo trì các nhà máy điện đều diễn ra bình thường theo đúng quy trình.

Về tình hình các dự án đang triển khai, công ty có bề dày hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, đã và đang thực hiện nhiều dự án trọng điểm về nguồn và lưới điện. Hệ thống quản trị được chuẩn hóa, vận hành dựa trên quy trình và sự phối hợp của toàn thể Công ty.

"Tiến độ, chất lượng, an toàn các dự án được kiểm soát chặt chẽ; công tác vận hành và bảo trì các nhà máy điện được thực hiện 24/7, đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật và thực hiện đúng cam kết", TV2 khẳng định. 

Về các nghĩa vụ tài chính và hợp đồng, theo TV2, mọi nghĩa vụ tài chính, hợp đồng, thanh toán, bảo lãnh, công bố thông tin, cũng như chế độ lương, bảo hiểm và phúc lợi cho người lao động đều được thực hiện bình thường, đúng cam kết và quy định.

Về thông tin và phát ngôn chính thức, mọi thông tin chính thức liên quan đến hoạt động của công ty sẽ được cập nhật công khai, kịp thời theo đúng quy định pháp luật và nghĩa vụ công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết.

Liên quan đến vụ việc, trước đó vào ngày 16/05, một số lãnh đạo của PC1 cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Ánh Dương - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc PC1, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng Giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng. Theo công bố của PC1, các cá nhân này đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Ngoài ra, ông Võ Hồng Quang - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc và ông Đặng Quốc Tưởng - Phó Tổng Giám đốc đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.

