Thanh Hóa báo động lũ trên nhiều sông, chỉ đạo hộ đê khẩn cấp

Lúc 10 giờ ngày 26/8, Ban Chỉ huy
Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa phát công điện số 28, tăng mức báo động II trên
sông Mã tại trạm thủy văn Giàng. Trước đó, theo bản tin cảnh báo lũ của Đài Khí
tượng thủy văn Thanh Hóa, vào 7 giờ sáng cùng ngày, mực nước tại trạm đạt
+4,49m (cao hơn báo động I là 0,49m) và dự báo có thể đạt báo động II (+5,50m)
vào khoảng 12-14 giờ.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự yêu
cầu Chủ tịch UBND các xã, phường Đông Tiến, Hàm Rồng, Hạc Thành, Quảng Phú,
Nguyệt Viên, Sầm Sơn, Hoằng Giang, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Thanh khẩn
trương triển khai tuần tra, canh gác, hộ đê theo quy định. Đồng thời, các địa
phương phải kiểm tra, rà soát công trình đê điều, nhất là những điểm xung yếu,
cống qua đê, chuẩn bị phương án sơ tán người dân vùng bãi sông.
Cùng thời điểm, công điện số 27
cũng được ban hành để phát lệnh báo động II trên sông Lèn tại trạm thủy văn
Lèn. Hồi 9 giờ ngày 26/8, mực nước tại đây đo được +4,55m (cao hơn báo động I
là 0,55m), dự báo đạt mức báo động II (+5,0m) vào 12-13 giờ. Các xã thuộc địa
bàn Hà Trung, Hà Long, Tống Sơn, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Triệu Lộc, Đông Thành,
Hoa Lộc, Vạn Lộc, Nga Thắng, Nga Sơn, Ba Đình, Nga An, Tân Tiến được lệnh triển
khai phương án hộ đê, bảo đảm an toàn công trình và trực ban nghiêm túc 24/24
giờ.
Trước đó, vào 23 giờ đêm 25/8,
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã phát công điện số 20, gửi Chủ tịch UBND 13
xã, phường ven sông Yên, yêu cầu triển khai biện pháp hộ đê sau khi trạm thủy
văn Chuối ghi nhận mực nước đạt +2,61m, dự báo có thể vượt báo động III (+3,5m)
trong rạng sáng 26/8.
Đến 9 giờ ngày 26/8, công điện số
26 tiếp tục được ban hành, nâng mức báo động II trên sông Cầu Chày tại trạm
Xuân Vinh. Lúc 7 giờ, mực nước tại đây là +8,35m, dự kiến có thể đạt báo động
II (+9,00m) vào 12-14 giờ. Chủ tịch UBND các xã Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập,
Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Quang, Yên Định, Yên Phú, Yên Ninh, Định Hòa được
yêu cầu triển khai ngay công tác tuần tra, hộ đê, chuẩn bị sơ tán dân vùng hạ
lưu.
Cũng trong buổi sáng, công điện số
25 được phát đi, tăng mức báo động II trên sông Bưởi tại trạm Kim Tân. Mực nước
đo được lúc 7 giờ là +10,23m, dự báo sẽ đạt báo động II (+11,00m) vào 10-12 giờ
cùng ngày. Các xã Tây Đô, Vĩnh Lộc, Kim Tân, Thạch Bình phải tổ chức tuần tra
canh gác đê, bảo đảm an toàn công trình và phương án di dời dân cư khi cần thiết.
Trước tình hình lũ trên nhiều tuyến
sông đồng loạt lên cao, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các
địa phương: Tăng cường tuần tra, canh gác, hộ đê theo đúng cấp báo động. Kiểm
tra, gia cố các công trình đê điều, cống dưới đê, nhất là trọng điểm xung yếu. Chủ
động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống tại vùng bãi sông đến nơi an
toàn. Bố trí đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”,
sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ giờ đầu. Nghiêm cấm phương tiện cơ giới lưu thông
trên đê, trừ các xe làm nhiệm vụ hộ đê, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện trực ban
24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ và kịp thời báo cáo về Văn phòng Chỉ
huy Phòng chống thiên tai và Văn phòng thường trực Phòng thủ dân sự tỉnh.
Theo cơ quan khí tượng thủy văn,
tình hình mưa lũ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ cao ảnh hưởng đến an
toàn đê điều, cơ sở hạ tầng và đời sống người dân ven sông.