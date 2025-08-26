Thứ Ba, 26/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Thanh Hóa báo động lũ trên nhiều sông, chỉ đạo hộ đê khẩn cấp

Nguyễn Thuấn

26/08/2025, 12:06

Sáng 26/8, trước diễn biến lũ lên nhanh trên các sông lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thanh Hóa liên tiếp ban hành các công điện, nâng mức báo động trên sông Mã, sông Lèn, sông Yên, sông Cầu Chày và sông Bưởi. Các địa phương được yêu cầu tổ chức tuần tra, canh gác, hộ đê, chủ động phương án sơ tán dân vùng bãi sông và thực hiện trực ban 24/24 giờ.

Do mưa lớn khiến mực nước các sông lên nhanh
Do mưa lớn khiến mực nước các sông lên nhanh

Lúc 10 giờ ngày 26/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa phát công điện số 28, tăng mức báo động II trên sông Mã tại trạm thủy văn Giàng. Trước đó, theo bản tin cảnh báo lũ của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, vào 7 giờ sáng cùng ngày, mực nước tại trạm đạt +4,49m (cao hơn báo động I là 0,49m) và dự báo có thể đạt báo động II (+5,50m) vào khoảng 12-14 giờ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường Đông Tiến, Hàm Rồng, Hạc Thành, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Sầm Sơn, Hoằng Giang, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Thanh khẩn trương triển khai tuần tra, canh gác, hộ đê theo quy định. Đồng thời, các địa phương phải kiểm tra, rà soát công trình đê điều, nhất là những điểm xung yếu, cống qua đê, chuẩn bị phương án sơ tán người dân vùng bãi sông.

Cùng thời điểm, công điện số 27 cũng được ban hành để phát lệnh báo động II trên sông Lèn tại trạm thủy văn Lèn. Hồi 9 giờ ngày 26/8, mực nước tại đây đo được +4,55m (cao hơn báo động I là 0,55m), dự báo đạt mức báo động II (+5,0m) vào 12-13 giờ. Các xã thuộc địa bàn Hà Trung, Hà Long, Tống Sơn, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Triệu Lộc, Đông Thành, Hoa Lộc, Vạn Lộc, Nga Thắng, Nga Sơn, Ba Đình, Nga An, Tân Tiến được lệnh triển khai phương án hộ đê, bảo đảm an toàn công trình và trực ban nghiêm túc 24/24 giờ.

Trước đó, vào 23 giờ đêm 25/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã phát công điện số 20, gửi Chủ tịch UBND 13 xã, phường ven sông Yên, yêu cầu triển khai biện pháp hộ đê sau khi trạm thủy văn Chuối ghi nhận mực nước đạt +2,61m, dự báo có thể vượt báo động III (+3,5m) trong rạng sáng 26/8.

Đến 9 giờ ngày 26/8, công điện số 26 tiếp tục được ban hành, nâng mức báo động II trên sông Cầu Chày tại trạm Xuân Vinh. Lúc 7 giờ, mực nước tại đây là +8,35m, dự kiến có thể đạt báo động II (+9,00m) vào 12-14 giờ. Chủ tịch UBND các xã Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Quang, Yên Định, Yên Phú, Yên Ninh, Định Hòa được yêu cầu triển khai ngay công tác tuần tra, hộ đê, chuẩn bị sơ tán dân vùng hạ lưu.

Cũng trong buổi sáng, công điện số 25 được phát đi, tăng mức báo động II trên sông Bưởi tại trạm Kim Tân. Mực nước đo được lúc 7 giờ là +10,23m, dự báo sẽ đạt báo động II (+11,00m) vào 10-12 giờ cùng ngày. Các xã Tây Đô, Vĩnh Lộc, Kim Tân, Thạch Bình phải tổ chức tuần tra canh gác đê, bảo đảm an toàn công trình và phương án di dời dân cư khi cần thiết.

Trước tình hình lũ trên nhiều tuyến sông đồng loạt lên cao, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương: Tăng cường tuần tra, canh gác, hộ đê theo đúng cấp báo động. Kiểm tra, gia cố các công trình đê điều, cống dưới đê, nhất là trọng điểm xung yếu. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống tại vùng bãi sông đến nơi an toàn. Bố trí đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ giờ đầu. Nghiêm cấm phương tiện cơ giới lưu thông trên đê, trừ các xe làm nhiệm vụ hộ đê, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ và kịp thời báo cáo về Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Văn phòng thường trực Phòng thủ dân sự tỉnh.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, tình hình mưa lũ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ cao ảnh hưởng đến an toàn đê điều, cơ sở hạ tầng và đời sống người dân ven sông.

Bắc Trung Bộ: Bão chưa qua, lũ đã đến

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 5, chủ động phòng ngừa mưa lũ sau bão

Quân đội chuẩn bị 5 máy bay, 15 tấn nhu yếu phẩm tiếp sức miền trung chống bão số 5

Thanh Hóa

Ký ức trận lụt năm 2008 tái hiện với người Hà Nội

Ký ức trận lụt năm 2008 tái hiện với người Hà Nội

Trước, trong và sau bão số 5, miền Trung, miền Bắc đang căng mình đối phó với mưa lũ. Những hình ảnh Thủ đô ngập lụt những ngày này khiến nhiều người nhớ lại trận lụt lịch sử tại Hà Nội năm 2008...

Bắc Trung Bộ: Bão chưa qua, lũ đã đến

Bắc Trung Bộ: Bão chưa qua, lũ đã đến

Mưa lớn kèm gió mạnh do bão số 5 gây ra từ ngày 25 đến sáng ngày 26/8 đã khiến cho nhiều địa phương tại các tỉnh Bắc Trung Bộ bị thiệt hại nặng nề, nhiều nay hiện nay ngập sâu, nước lũ ập đến gây chia cắt cục bộ. Dưới đây là hình ảnh cập nhật tại một số địa phương.

Thanh Hóa báo động lũ trên nhiều sông, chỉ đạo hộ đê khẩn cấp

Thanh Hóa báo động lũ trên nhiều sông, chỉ đạo hộ đê khẩn cấp

Sáng 26/8, trước diễn biến lũ lên nhanh trên các sông lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thanh Hóa liên tiếp ban hành các công điện, nâng mức báo động trên sông Mã, sông Lèn, sông Yên, sông Cầu Chày và sông Bưởi. Các địa phương được yêu cầu tổ chức tuần tra, canh gác, hộ đê, chủ động phương án sơ tán dân vùng bãi sông và thực hiện trực ban 24/24 giờ.

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Sơ bộ tính đến sáng 26/8, bão số 5 và mưa lớn đã khiến 3 người chết; khoảng 7 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng; 742 cột điện bị gãy đổ khiến hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện. Về nông nghiệp: 31.346ha lúa và 2.716ha hoa màu bị ngập, 2.252ha cây ăn quả bị hư hại, 19.122 cây xanh bị gãy đổ…

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cảnh báo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cảnh báo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Một số đối tượng đã mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội để lừa người dân cập nhật thông tin trên ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số, hoặc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào căn cước công dân, mục đích nhằm chiếm đoạt tiền...

