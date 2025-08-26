Thanh Hóa báo động lũ trên nhiều sông, chỉ đạo hộ đê khẩn cấp

Sáng 26/8, trước diễn biến lũ lên nhanh trên các sông lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thanh Hóa liên tiếp ban hành các công điện, nâng mức báo động trên sông Mã, sông Lèn, sông Yên, sông Cầu Chày và sông Bưởi. Các địa phương được yêu cầu tổ chức tuần tra, canh gác, hộ đê, chủ động phương án sơ tán dân vùng bãi sông và thực hiện trực ban 24/24 giờ.

Lúc 10 giờ ngày 26/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa phát công điện số 28, tăng mức báo động II trên sông Mã tại trạm thủy văn Giàng. Trước đó, theo bản tin cảnh báo lũ của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, vào 7 giờ sáng cùng ngày, mực nước tại trạm đạt +4,49m (cao hơn báo động I là 0,49m) và dự báo có thể đạt báo động II (+5,50m) vào khoảng 12-14 giờ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường Đông Tiến, Hàm Rồng, Hạc Thành, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Sầm Sơn, Hoằng Giang, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Thanh khẩn trương triển khai tuần tra, canh gác, hộ đê theo quy định. Đồng thời, các địa phương phải kiểm tra, rà soát công trình đê điều, nhất là những điểm xung yếu, cống qua đê, chuẩn bị phương án sơ tán người dân vùng bãi sông.

Cùng thời điểm, công điện số 27 cũng được ban hành để phát lệnh báo động II trên sông Lèn tại trạm thủy văn Lèn. Hồi 9 giờ ngày 26/8, mực nước tại đây đo được +4,55m (cao hơn báo động I là 0,55m), dự báo đạt mức báo động II (+5,0m) vào 12-13 giờ. Các xã thuộc địa bàn Hà Trung, Hà Long, Tống Sơn, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Triệu Lộc, Đông Thành, Hoa Lộc, Vạn Lộc, Nga Thắng, Nga Sơn, Ba Đình, Nga An, Tân Tiến được lệnh triển khai phương án hộ đê, bảo đảm an toàn công trình và trực ban nghiêm túc 24/24 giờ.

Trước đó, vào 23 giờ đêm 25/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã phát công điện số 20, gửi Chủ tịch UBND 13 xã, phường ven sông Yên, yêu cầu triển khai biện pháp hộ đê sau khi trạm thủy văn Chuối ghi nhận mực nước đạt +2,61m, dự báo có thể vượt báo động III (+3,5m) trong rạng sáng 26/8.

Đến 9 giờ ngày 26/8, công điện số 26 tiếp tục được ban hành, nâng mức báo động II trên sông Cầu Chày tại trạm Xuân Vinh. Lúc 7 giờ, mực nước tại đây là +8,35m, dự kiến có thể đạt báo động II (+9,00m) vào 12-14 giờ. Chủ tịch UBND các xã Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Quang, Yên Định, Yên Phú, Yên Ninh, Định Hòa được yêu cầu triển khai ngay công tác tuần tra, hộ đê, chuẩn bị sơ tán dân vùng hạ lưu.

Cũng trong buổi sáng, công điện số 25 được phát đi, tăng mức báo động II trên sông Bưởi tại trạm Kim Tân. Mực nước đo được lúc 7 giờ là +10,23m, dự báo sẽ đạt báo động II (+11,00m) vào 10-12 giờ cùng ngày. Các xã Tây Đô, Vĩnh Lộc, Kim Tân, Thạch Bình phải tổ chức tuần tra canh gác đê, bảo đảm an toàn công trình và phương án di dời dân cư khi cần thiết.

Trước tình hình lũ trên nhiều tuyến sông đồng loạt lên cao, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương: Tăng cường tuần tra, canh gác, hộ đê theo đúng cấp báo động. Kiểm tra, gia cố các công trình đê điều, cống dưới đê, nhất là trọng điểm xung yếu. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống tại vùng bãi sông đến nơi an toàn. Bố trí đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ giờ đầu. Nghiêm cấm phương tiện cơ giới lưu thông trên đê, trừ các xe làm nhiệm vụ hộ đê, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ và kịp thời báo cáo về Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Văn phòng thường trực Phòng thủ dân sự tỉnh.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, tình hình mưa lũ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ cao ảnh hưởng đến an toàn đê điều, cơ sở hạ tầng và đời sống người dân ven sông.