Trang chủ Dân sinh

Quân đội chuẩn bị 5 máy bay, 15 tấn nhu yếu phẩm tiếp sức miền trung chống bão số 5

Nguyễn Thuấn

26/08/2025, 00:22

Tối ngày 25/8, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho biết Bộ Quốc phòng đã huy động lực lượng lớn bộ đội, dân quân cùng hàng nghìn phương tiện các loại để kịp thời ứng phó với bão số 5 (bão Kajiki), bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và Nhà nước.

Lực lượng Không quân trực thăng sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển hàng cứu trợ khi có lệnh của Bộ Quốc phòng
Lực lượng Không quân trực thăng sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển hàng cứu trợ khi có lệnh của Bộ Quốc phòng

HUY ĐỘNG HƠN 346 NGHÌN CÁN BỘ, CHIẾN SĨ, DÂN QUÂN

Theo báo cáo, đến tối 25/8, Bộ Quốc phòng đã duy trì hơn 346 nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân và 8.200 phương tiện các loại sẵn sàng ứng phó bão số 5. Trong đó có 5.061 ô tô, hơn 2.500 tàu, xuồng, ca nô, 623 xe đặc chủng và 5 máy bay.

Riêng tại địa bàn Quân khu 4 – khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp, gần 117 nghìn bộ đội, dân quân cùng 1.213 phương tiện đã được huy động trong ngày. Bộ Quốc phòng cũng xuất cấp khẩn cấp 13 tấn lương khô và 2 tấn thịt hộp cho Quân khu 4 để kịp thời hỗ trợ người dân nếu bão gây thiệt hại lớn.

Trong ngày 25/8, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 4 điều động gần 7.100 bộ đội và dân quân phối hợp với chính quyền các địa phương, triển khai phương châm “4 tại chỗ” tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế. Các lực lượng tập trung di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, gia cố công trình, nhà cửa và bố trí lực lượng trực chốt sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp.

Tối 25/8, cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Quỳnh Phương (Nghệ An) cắt tỉa các cành cây bị đổ trên các tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông. 
Tối 25/8, cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Quỳnh Phương (Nghệ An) cắt tỉa các cành cây bị đổ trên các tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông. 

Cũng trong ngày, quân đội đã tham gia di dời 14.704 hộ dân, 728 lều, chòi với 43.861 nhân khẩu đến nơi an toàn tại Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Bên cạnh đó, công tác vận động, hướng dẫn ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi trú tránh cũng được triển khai đồng bộ. Đến cuối ngày, 23.275 tàu với 76.884 lao động đã vào neo đậu an toàn, hạn chế tối đa rủi ro trên biển.

Trong chiều và tối 25/8, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phát đi công điện yêu cầu Quân khu 3 và Quân khu 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với địa phương, chủ động triển khai biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả do bão. Công điện nhấn mạnh cần đặc biệt chú ý các điểm có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập úng; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng khi làm nhiệm vụ.

BẢO ĐẢM THÔNG TIN LIÊN LẠC, HẬU CẦN VÀ SẴN SÀNG CỨU HỘ

Trong ngày 25/8, nhiều đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã đồng loạt triển khai các biện pháp bảo đảm thông tin, hậu cần và phương tiện phục vụ cứu hộ. Quân chủng Phòng không - Không quân cùng Binh đoàn 18 được lệnh sẵn sàng điều động máy bay thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển hàng cứu trợ khi có yêu cầu.

Binh chủng Thông tin liên lạc chỉ đạo các đơn vị bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, đặc biệt ở những địa bàn có thể bị chia cắt do mưa lũ. Cùng với đó, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội chủ động triển khai các phương án kỹ thuật, bảo đảm duy trì kết nối thông tin ổn định giữa trung ương và địa phương ngay cả trong tình huống thiên tai phức tạp.

Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Nghệ An) cắm biển cảnh báo, cử lực lượng túc trực tại các điểm cầu tràn trên địa bàn xã Sơn Lâm đã bị mưa bão số 5 dâng cao để ngăn chặn người qua lại, đảm bảo an toàn cho Nhân dân…
Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Nghệ An) cắm biển cảnh báo, cử lực lượng túc trực tại các điểm cầu tràn trên địa bàn xã Sơn Lâm đã bị mưa bão số 5 dâng cao để ngăn chặn người qua lại, đảm bảo an toàn cho Nhân dân…

Trong ngày, các Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng và Tổng cục 2 cũng tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, tập trung bảo đảm an toàn kho tàng, nhà máy, vũ khí trang bị. Các đơn vị này đồng thời chuẩn bị nguồn lực hậu cần, kỹ thuật, chủ động xuất cấp, vận chuyển lương thực, vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn đến vùng bị ảnh hưởng khi có yêu cầu.

Bộ Quốc phòng cũng nhấn mạnh, sau bão số 5, các lực lượng cần nhanh chóng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, bảo đảm các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và lễ khai giảng năm học mới được diễn ra an toàn, vui tươi, ấm áp.

Việc huy động tổng lực trong ngày 25/8 cho thấy tinh thần quyết liệt, chủ động của quân đội trong công tác phòng chống thiên tai. Với sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng và chính quyền địa phương, nhiều biện pháp cấp bách đã được triển khai, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 5 gây ra tại Bắc Trung Bộ.

Bão số 5 diễn biến phức tạp, yêu cầu siết chặt kiểm soát an toàn cho người dân

23:49, 25/08/2025

Bão số 5 diễn biến phức tạp, yêu cầu siết chặt kiểm soát an toàn cho người dân

Bắc Trung Bộ có nơi mưa tới 400 mm, cảnh báo thiên tai dồn dập

23:06, 25/08/2025

Bắc Trung Bộ có nơi mưa tới 400 mm, cảnh báo thiên tai dồn dập

Bão số 5 càn quét làm hàng trăm ngôi nhà tốc mái, hơn 16.300 ha lúa bị ngập

22:02, 25/08/2025

Bão số 5 càn quét làm hàng trăm ngôi nhà tốc mái, hơn 16.300 ha lúa bị ngập

Bão số 5 Bộ Quốc phòng cán bộ chiến sĩ cứu hộ hậu cần huy động lực lượng khắc phục hậu quả Quân khu 4 thông tin liên lạc ứng phó thiên tai

Bão số 5 gây thiệt hại cho Nghệ An hơn 846 tỷ đồng

Bão số 5 gây thiệt hại cho Nghệ An hơn 846 tỷ đồng

Bão số 5 đi qua đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề cho Nghệ An, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng, với tổng ước tính thiệt hại hơn 846 tỷ đồng...

Ưu tiên sửa chữa nhà ở, trường học cho người dân vùng bão

Ưu tiên sửa chữa nhà ở, trường học cho người dân vùng bão

Ngày 26/8, ngay sau khi chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến Hà Tĩnh thăm hỏi nhân dân, động viên lực lượng tại chỗ và kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả tại nhiều địa bàn bị thiệt hại nặng.

Ký ức trận lụt năm 2008 tái hiện với người Hà Nội

Ký ức trận lụt năm 2008 tái hiện với người Hà Nội

Trước, trong và sau bão số 5, miền Trung, miền Bắc đang căng mình đối phó với mưa lũ. Những hình ảnh Thủ đô ngập lụt những ngày này khiến nhiều người nhớ lại trận lụt lịch sử tại Hà Nội năm 2008...

Bắc Trung Bộ: Bão chưa qua, lũ đã đến

Bắc Trung Bộ: Bão chưa qua, lũ đã đến

Mưa lớn kèm gió mạnh do bão số 5 gây ra từ ngày 25 đến sáng ngày 26/8 đã khiến cho nhiều địa phương tại các tỉnh Bắc Trung Bộ bị thiệt hại nặng nề, nhiều nay hiện nay ngập sâu, nước lũ ập đến gây chia cắt cục bộ. Dưới đây là hình ảnh cập nhật tại một số địa phương.

Thanh Hóa báo động lũ trên nhiều sông, chỉ đạo hộ đê khẩn cấp

Thanh Hóa báo động lũ trên nhiều sông, chỉ đạo hộ đê khẩn cấp

Sáng 26/8, trước diễn biến lũ lên nhanh trên các sông lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thanh Hóa liên tiếp ban hành các công điện, nâng mức báo động trên sông Mã, sông Lèn, sông Yên, sông Cầu Chày và sông Bưởi. Các địa phương được yêu cầu tổ chức tuần tra, canh gác, hộ đê, chủ động phương án sơ tán dân vùng bãi sông và thực hiện trực ban 24/24 giờ.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: