Tập trung khắc phục hậu quả bão số 5, chủ động phòng ngừa mưa lũ sau bão

7h sáng 26/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 tại Quân khu 4, sau khi bão đã đổ bộ vào Hà Tĩnh và Nghệ An chiều tối 25/8, gây thiệt hại nặng nề...

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 5 có hoàn lưu rất rộng, bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, gây mưa lớn kéo dài từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ. Khi di chuyển sát bờ biển, bão chậm lại, có lúc gần như đứng yên hơn 3 giờ, khiến thời gian lưu trên đất liền tới 10 giờ (từ 18h ngày 25/8 đến 4h sáng 26/8). Điều này làm gió mạnh duy trì lâu, tăng mức độ nguy hiểm.

HOÀN LƯU BÃO RỘNG, MƯA LỚN, NGUY CƠ LŨ QUÉT

Chiều 25/8, bão đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh - Nghệ An với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 13. Đến sáng 26/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển sang Trung Lào.

Trong đêm 25/8, Công an tỉnh Thanh Hóa giải cứu 3 người bị cô lập do nước lũ dâng cao tại khu vực cạnh suối Chuỗi, xã Sao Vàng

Mưa lớn diện rộng ghi nhận từ ngày 24/8 đến sáng 26/8: Hà Tĩnh phổ biến 200-450mm, Nghệ An và Thanh Hóa 200-400mm, Quảng Trị 150-300mm, Bắc Bộ 100-200mm. Một số điểm mưa đặc biệt lớn như Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 673mm, Vạn Xuân (Thanh Hóa) 534mm, Hủa Na (Nghệ An) 464mm.

Nhiều sông lớn xuất hiện lũ. Trên sông Mã (Thanh Hóa), mực nước tại Cẩm Thủy đạt 19,31m, vượt báo động 2; lũ trên sông Cả (Nghệ An) và sông Gianh (Quảng Trị) cũng đang lên nhanh. Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ở miền núi Bắc Bộ, Thanh Hóa và Hà Tĩnh trong 1–2 ngày tới.

3 NGƯỜI CHẾT, 6.800 NHÀ TỐC MÁI, NGẬP 29.000 HA LÚA

Báo cáo nhanh tính đến 6h sáng 26/8 cho thấy, bão số 5 đã làm 3 người chết (Nghệ An 1, Hà Tĩnh 1, Ninh Bình 1), 10 người bị thương. Hàng nghìn ngôi nhà bị ảnh hưởng: 7 nhà sập đổ, 6.802 nhà tốc mái (riêng Hà Tĩnh hơn 6.300), hơn 3.000 nhà ngập sâu.

Mưa bão gây ngập 28.814ha lúa, 2.221ha hoa màu, 2.202ha cây ăn quả; hơn 17.900 cây xanh gãy đổ. Hệ thống giao thông nhiều nơi bị chia cắt do sạt lở, ngập úng; 331 cột điện gãy, hơn 1,27 triệu khách hàng mất điện.

Ngầm Ka Định (xã Dân Hóa, Quảng Trị) bị chia cắt do mưa lũ. Ảnh: X.T.

Tại Hà Tĩnh, thống kê sơ bộ có 1 người chết, 9 người bị thương, 7 nhà sập, 1.200 nhà ngập, hơn 6.300 nhà tốc mái. Thiệt hại sản xuất nông nghiệp ước tính hơn 20.000ha lúa hè thu, 1.600ha hoa màu và 4.000 tấn thủy sản. Nhiều trường học, cơ sở y tế, hạ tầng thiết yếu hư hỏng.

Ở Nghệ An, ngoài 1 người tử vong do điện giật ngày 24/8, có 2 người bị thương, 91 nhà hư hỏng, hàng chục nhà tốc mái, 30 nhà ngập nước. Nông nghiệp thiệt hại gần 7.000ha lúa, hàng nghìn cây xanh gãy đổ, nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ sạt lở. Điện lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, đặc biệt tại các xã miền núi và vùng ven biển.

DÙNG DRONE GIÁM SÁT NGUY CƠ SẠT LỞ

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết mưa gió đã giảm nhưng tỉnh vẫn duy trì cảnh giác cao, đặc biệt ở Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê – nơi nguy cơ lũ quét, sạt lở đất còn lớn. Hà Tĩnh triển khai 5 nhóm nhiệm vụ cấp bách: Theo dõi sát tình hình mưa lũ, không để bị động. Huy động công an, quân đội hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp sau bão. Khôi phục hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là điện, thông tin liên lạc, trường học, y tế.Hỗ trợ sản xuất, cung ứng giống, vốn, vật tư nông nghiệp. Rà soát an toàn hồ đập, công trình trọng điểm và chuẩn bị báo cáo nhu cầu hỗ trợ lên Chính phủ.

Loạt cây xanh tại phố Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh bị bật gốc

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho rằng công tác dự báo, chỉ đạo đã giúp địa phương chủ động ứng phó. Hiện tỉnh tập trung khắc phục giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và huy động lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân vùng bị chia cắt.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao nỗ lực của Hà Tĩnh và Nghệ An, đồng thời yêu cầu: Huy động tối đa lực lượng quân đội, công an, hệ thống chính trị tham gia khắc phục hậu quả. Thống kê chi tiết thiệt hại về giáo dục, y tế để ưu tiên khôi phục, đảm bảo học sinh kịp khai giảng. Sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) khảo sát hồ đập, sông suối, khu vực nguy cơ sạt lở để cảnh báo sớm. Các lãnh đạo tỉnh phải trực tiếp xuống cơ sở, kiểm tra các điểm dân cư hạ lưu sông, khe núi để có biện pháp phòng ngừa.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Hà Tĩnh đã làm tốt khâu ứng phó thì giờ phải làm thật tốt khâu khắc phục, sớm ổn định đời sống cho nhân dân. Những gì vượt quá khả năng địa phương phải báo cáo ngay để Chính phủ hỗ trợ kịp thời.”