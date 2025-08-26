Tập trung khắc phục hậu quả bão số 5, chủ động phòng ngừa mưa lũ sau bão
Nguyễn Thuấn
26/08/2025, 08:59
7h sáng 26/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 tại Quân khu 4, sau khi bão đã đổ bộ vào Hà Tĩnh và Nghệ An chiều tối 25/8, gây thiệt hại nặng nề...
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 5 có
hoàn lưu rất rộng, bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, gây mưa lớn kéo dài từ Bắc
Bộ đến Bắc Trung Bộ. Khi di chuyển sát bờ biển, bão chậm lại, có lúc gần như đứng
yên hơn 3 giờ, khiến thời gian lưu trên đất liền tới 10 giờ (từ 18h ngày 25/8 đến
4h sáng 26/8). Điều này làm gió mạnh duy trì lâu, tăng mức độ nguy hiểm.
HOÀN LƯU BÃO RỘNG, MƯA LỚN, NGUY CƠ LŨ QUÉT
Chiều 25/8, bão đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh - Nghệ An với sức
gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 13. Đến sáng 26/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt
đới, di chuyển sang Trung Lào.
Mưa lớn diện rộng ghi nhận từ ngày 24/8 đến sáng 26/8: Hà
Tĩnh phổ biến 200-450mm, Nghệ An và Thanh Hóa 200-400mm, Quảng Trị 150-300mm, Bắc
Bộ 100-200mm. Một số điểm mưa đặc biệt lớn như Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 673mm, Vạn
Xuân (Thanh Hóa) 534mm, Hủa Na (Nghệ An) 464mm.
Nhiều sông lớn xuất hiện lũ. Trên sông Mã (Thanh Hóa), mực
nước tại Cẩm Thủy đạt 19,31m, vượt báo động 2; lũ trên sông Cả (Nghệ An) và
sông Gianh (Quảng Trị) cũng đang lên nhanh. Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ở miền
núi Bắc Bộ, Thanh Hóa và Hà Tĩnh trong 1–2 ngày tới.
3 NGƯỜI CHẾT, 6.800 NHÀ TỐC MÁI, NGẬP 29.000 HA LÚA
Báo cáo nhanh tính đến 6h sáng 26/8 cho thấy, bão số 5 đã
làm 3 người chết (Nghệ An 1, Hà Tĩnh 1, Ninh Bình 1), 10 người bị thương. Hàng
nghìn ngôi nhà bị ảnh hưởng: 7 nhà sập đổ, 6.802 nhà tốc mái (riêng Hà Tĩnh hơn
6.300), hơn 3.000 nhà ngập sâu.
Mưa bão gây ngập 28.814ha lúa, 2.221ha hoa màu, 2.202ha cây
ăn quả; hơn 17.900 cây xanh gãy đổ. Hệ thống giao thông nhiều nơi bị chia cắt
do sạt lở, ngập úng; 331 cột điện gãy, hơn 1,27 triệu khách hàng mất điện.
Tại Hà Tĩnh, thống kê sơ bộ có 1 người chết, 9 người bị
thương, 7 nhà sập, 1.200 nhà ngập, hơn 6.300 nhà tốc mái. Thiệt hại sản xuất
nông nghiệp ước tính hơn 20.000ha lúa hè thu, 1.600ha hoa màu và 4.000 tấn thủy
sản. Nhiều trường học, cơ sở y tế, hạ tầng thiết yếu hư hỏng.
Ở Nghệ An, ngoài 1 người tử vong do điện giật ngày 24/8, có
2 người bị thương, 91 nhà hư hỏng, hàng chục nhà tốc mái, 30 nhà ngập nước.
Nông nghiệp thiệt hại gần 7.000ha lúa, hàng nghìn cây xanh gãy đổ, nhiều tuyến
đường quốc lộ, tỉnh lộ sạt lở. Điện lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, đặc biệt
tại các xã miền núi và vùng ven biển.
DÙNG DRONE GIÁM SÁT NGUY
CƠ SẠT LỞ
Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy
Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết mưa gió đã giảm nhưng tỉnh vẫn duy trì cảnh
giác cao, đặc biệt ở Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê – nơi nguy cơ lũ quét, sạt
lở đất còn lớn. Hà Tĩnh triển khai 5 nhóm nhiệm vụ cấp bách: Theo dõi sát tình
hình mưa lũ, không để bị động. Huy động công an, quân đội hỗ trợ người dân sửa
chữa nhà cửa, dọn dẹp sau bão. Khôi phục hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là điện,
thông tin liên lạc, trường học, y tế.Hỗ trợ sản xuất, cung ứng giống, vốn, vật
tư nông nghiệp. Rà soát an toàn hồ đập, công trình trọng điểm và chuẩn bị báo
cáo nhu cầu hỗ trợ lên Chính phủ.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho rằng công tác dự
báo, chỉ đạo đã giúp địa phương chủ động ứng phó. Hiện tỉnh tập trung khắc phục
giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và huy động lực lượng vũ trang hỗ trợ
người dân vùng bị chia cắt.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao nỗ lực của Hà Tĩnh
và Nghệ An, đồng thời yêu cầu: Huy động tối đa lực lượng quân đội, công an, hệ
thống chính trị tham gia khắc phục hậu quả. Thống kê chi tiết thiệt hại về giáo
dục, y tế để ưu tiên khôi phục, đảm bảo học sinh kịp khai giảng. Sử dụng thiết
bị bay không người lái (drone) khảo sát hồ đập, sông suối, khu vực nguy cơ sạt
lở để cảnh báo sớm. Các lãnh đạo tỉnh phải trực tiếp xuống cơ sở, kiểm tra các
điểm dân cư hạ lưu sông, khe núi để có biện pháp phòng ngừa.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Hà Tĩnh đã làm tốt khâu ứng phó
thì giờ phải làm thật tốt khâu khắc phục, sớm ổn định đời sống cho nhân dân. Những
gì vượt quá khả năng địa phương phải báo cáo ngay để Chính phủ hỗ trợ kịp thời.”
Quân đội chuẩn bị 5 máy bay, 15 tấn nhu yếu phẩm tiếp sức miền trung chống bão số 5
00:22, 26/08/2025
Bão số 5 diễn biến phức tạp, yêu cầu siết chặt kiểm soát an toàn cho người dân
23:49, 25/08/2025
Bắc Trung Bộ có nơi mưa tới 400 mm, cảnh báo thiên tai dồn dập
Bão số 5 gây thiệt hại cho Nghệ An hơn 846 tỷ đồng
Bão số 5 đi qua đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề cho Nghệ An, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng, với tổng ước tính thiệt hại hơn 846 tỷ đồng...
Ưu tiên sửa chữa nhà ở, trường học cho người dân vùng bão
Ngày 26/8, ngay sau khi chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến Hà Tĩnh thăm hỏi nhân dân, động viên lực lượng tại chỗ và kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả tại nhiều địa bàn bị thiệt hại nặng.
Ký ức trận lụt năm 2008 tái hiện với người Hà Nội
Trước, trong và sau bão số 5, miền Trung, miền Bắc đang căng mình đối phó với mưa lũ. Những hình ảnh Thủ đô ngập lụt những ngày này khiến nhiều người nhớ lại trận lụt lịch sử tại Hà Nội năm 2008...
Bắc Trung Bộ: Bão chưa qua, lũ đã đến
Mưa lớn kèm gió mạnh do bão số 5 gây ra từ ngày 25 đến sáng ngày 26/8 đã khiến cho nhiều địa phương tại các tỉnh Bắc Trung Bộ bị thiệt hại nặng nề, nhiều nay hiện nay ngập sâu, nước lũ ập đến gây chia cắt cục bộ. Dưới đây là hình ảnh cập nhật tại một số địa phương.
Thanh Hóa báo động lũ trên nhiều sông, chỉ đạo hộ đê khẩn cấp
Sáng 26/8, trước diễn biến lũ lên nhanh trên các sông lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thanh Hóa liên tiếp ban hành các công điện, nâng mức báo động trên sông Mã, sông Lèn, sông Yên, sông Cầu Chày và sông Bưởi. Các địa phương được yêu cầu tổ chức tuần tra, canh gác, hộ đê, chủ động phương án sơ tán dân vùng bãi sông và thực hiện trực ban 24/24 giờ.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: