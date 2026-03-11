Thanh Hóa chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường
Nguyễn Thuấn
11/03/2026, 00:04
Giá xăng dầu trong nước tăng mạnh trong thời gian ngắn đã tác động trực tiếp đến chi phí sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp đầu mối đang chủ động nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Theo Nghị định 80/2023/NĐ-CP, chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu được thực hiện 7 ngày một lần vào thứ Năm hằng tuần. Tuy nhiên, do giá dầu thế giới biến động mạnh, từ 15 giờ ngày 7/3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá xăng dầu chỉ sau 2 ngày kể từ kỳ điều chỉnh gần nhất vào ngày 5/3. Theo đó, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tăng từ 3.777 đồng đến 8.490 đồng\lít\kg.
GIÁ XĂNG DẦU TĂNG NHANH, CHI PHÍ SINH HOẠT VÀ VẬN TẢI BỊ
TÁC ĐỘNG
Tại thị trường Thanh Hóa – địa phương thuộc vùng 2
trong phân vùng giá xăng dầu, xăng RON95-III được bán với giá 27.580 đồng mỗi
lít; xăng E5 RON92 là 25.720 đồng mỗi lít; dầu Diesel 0,001S-V ở mức 31.140 đồng
mỗi lít và dầu Diesel 0,05S là 30.830 đồng mỗi lít.
Mức tăng này được đánh giá là khá cao so với nhiều kỳ điều
chỉnh trước, khiến chi phí nhiên liệu tăng đáng kể, kéo theo áp lực đối với chi
tiêu của người dân cũng như hoạt động sản xuất, vận tải.
Chị Phạm Mai Hoa, ở phường Đông Sơn, cho biết việc giá xăng
tăng nhanh trong những ngày qua đã khiến chi phí đi lại của gia đình tăng lên
rõ rệt. "Trước đây khi giá xăng dao động hơn 20.000 đồng mỗi lít,
việc di chuyển không quá áp lực, nhưng hiện nay gia đình buộc phải cân nhắc lại
nhiều khoản chi tiêu", chị Hoa chia sẻ.
Tương tự, những người làm nghề giao hàng cũng chịu tác động
rõ rệt. Anh Trần Trọng Tuấn, shipper của đơn vị giao hàng J&T Express tại
phường Hạc Thành, cho biết mỗi ngày chi phí nhiên liệu hiện tăng thêm khoảng
15.000 đến 18.000 đồng so với trước. Khi cộng thêm các khoản chi phí khác tăng
theo, thu nhập thực tế của anh giảm khoảng 30 - 40%.
Đối với các doanh nghiệp vận tải, nhiên liệu chiếm tỷ trọng
lớn trong cơ cấu chi phí, nên việc giá xăng dầu tăng mạnh đã tạo áp lực lớn đối
với hoạt động kinh doanh.
Đại diện Công ty cổ phần 36 Travel, đơn vị vận tải
tuyến Thanh Hóa – Hà Nội, cho biết chỉ trong thời gian ngắn, giá dầu đã tăng
khoảng 66 %, khiến chi phí nhiên liệu của doanh nghiệp tăng cao. Để duy trì hoạt
động, công ty đã điều chỉnh giá vé tăng khoảng 20 %, đồng thời tiếp tục thực hiện
chính sách giảm 50% giá vé cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.
CHỦ ĐỘNG BẢO ĐẢM NGUỒN CUNG, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ỔN ĐỊNH
HOẠT ĐỘNG
Trước diễn biến của thị trường, các doanh nghiệp đầu mối
kinh doanh xăng dầu cũng đang triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm nguồn cung
cho thị trường.
Ông Mai Thanh, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên Petrolimex Thanh Hóa, cho biết Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hiện vẫn đủ
khả năng đáp ứng 100% nhu cầu xăng dầu của thị trường Thanh Hóa trong ngắn hạn.
Do đó, đơn vị đã chủ động báo cáo nhu cầu tiêu thụ để tập đoàn điều tiết nguồn
hàng và tìm kiếm thêm nguồn nhập khẩu khi cần thiết.
Bên cạnh đó, trong quá trình bán hàng, các cửa hàng xăng dầu
cũng tăng cường kiểm soát, không bán cho những trường hợp mua nhiều lần trong
ngày có dấu hiệu tích trữ nhằm mục đích đầu cơ, găm hàng.
Không chỉ chịu tác động từ giá nhiên liệu, nhiều doanh nghiệp
xuất khẩu tại Nghệ An cũng đang gặp khó khăn do chi phí vận tải biển tăng cao
và việc đặt chỗ với các hãng tàu trở nên khó khăn hơn, một phần do ảnh hưởng từ
tình hình xung đột tại Trung Đông.
Một số doanh nghiệp như Công ty cổ phần Nafoods Group, chè
Thành Đạt hay Công ty cổ phần Nhựa phụ gia Mega có đơn hàng xuất khẩu sang
Trung Đông phải tạm lưu tại kho cảng Thành phố Hồ Chí Minh để chờ lịch vận chuyển
mới.
Trong bối cảnh đó, lực lượng hải quan đã triển khai nhiều giải
pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Chi cục Hải quan khu vực XI đã đẩy mạnh ứng dụng hệ
thống thông quan điện tử, cải cách thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian
thông quan nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp.
Bên cạnh các giải pháp quản lý thị trường, ngày 9/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2026/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.
Cụ thể, giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi từ 10% xuống 0% đối với xăng động cơ không pha chì (các mã HS 2710.12.21 - chưa pha chế); 2710.12.22 - pha chế với ethanol; 2710.12.24 - chưa pha chế; 2710.12.25 - pha chế với ethanol) và các nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate (mã HS 2710.12.80).
Thuế nhập khẩu ưu đãi cũng được giảm từ 7% xuống 0% đối với các mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và kerosine. Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate, p-xylen được giảm thuế từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 9/3/2026 đến 30/4/2026.
Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá
13:58, 10/03/2026
Hà Nội quyết liệt đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu, không để đứt gãy chuỗi phân phối
20:50, 09/03/2026
Đẩy mạnh phối trộn, sử dụng xăng sinh học trong chuyển dịch năng lượng
Vượt “sóng” biến động toàn cầu, xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm tăng trên 17%
Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 2 tháng đầu năm 2026 tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột quân sự tại một số khu vực diễn biến khó lường, đòi hỏi các giải pháp thích ứng nhanh cho xuất khẩu của ngành trong thời gian tới...
Trải nghiệm giá trị văn hóa bản địa tại “Ngôi làng chung” của người dân tộc thiểu số Việt Nam
Giữa không gian văn hóa đa sắc màu của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, những nghệ nhân người dân tộc thiểu số đến từ nhiều nơi trên cả nước đang lặng lẽ góp phần giữ gìn hồn cốt văn hóa dân tộc. Tiếng cồng chiêng, nhịp đàn T’rưng hay những tấm vải zèng dệt thủ công không chỉ là ký ức của quá khứ, mà còn là cầu nối để văn hóa truyền thống tiếp tục sống.
TP. Hồ Chí Minh tăng cường giám sát thị trường xăng dầu trước biến động giá
TP. Hồ Chí Minh tăng cường theo dõi và kiểm soát thị trường xăng dầu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định trong bối cảnh giá năng lượng thế giới biến động, đồng thời ngăn chặn nguy cơ đầu cơ và gián đoạn hoạt động bán lẻ trên địa bàn...
Doanh nghiệp Việt chủ động ứng phó với biến động thuế quan Mỹ
Trong bối cảnh thương mại quốc tế đầy biến động, các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn từ chính sách thuế quan của Mỹ...
Giá xăng dầu tăng mạnh, quyết định chi Quỹ Bình ổn để giảm “sốc”
Trước áp lực từ những xung đột địa chính trị khiến giá năng lượng toàn cầu tăng phi mã, trong kỳ điều hành ngày 10/3, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, các mặt hàng xăng tăng từ 1.344 đồng đến 2.073 đồng/lít; các loại dầu tăng từ 478 đồng/lít - 3.380 đồng/kg/lít, riêng dầu hỏa giảm 2.706 đồng/lít. Đặc biệt, để ngăn chặn “cú sốc” giá, cơ quan điều hành đã quyết định chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: