Thứ Tư, 11/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Thanh Hóa chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường

Nguyễn Thuấn

11/03/2026, 00:04

Giá xăng dầu trong nước tăng mạnh trong thời gian ngắn đã tác động trực tiếp đến chi phí sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp đầu mối đang chủ động nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại Thanh Hoá, nguồn cung xăng dầu trên thị trường vẫn được bảo đảm ổn định.
Tại Thanh Hoá, nguồn cung xăng dầu trên thị trường vẫn được bảo đảm ổn định.

Theo Nghị định 80/2023/NĐ-CP, chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu được thực hiện 7 ngày một lần vào thứ Năm hằng tuần. Tuy nhiên, do giá dầu thế giới biến động mạnh, từ 15 giờ ngày 7/3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá xăng dầu chỉ sau 2 ngày kể từ kỳ điều chỉnh gần nhất vào ngày 5/3. Theo đó, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tăng từ 3.777 đồng đến 8.490 đồng\lít\kg.

GIÁ XĂNG DẦU TĂNG NHANH, CHI PHÍ SINH HOẠT VÀ VẬN TẢI BỊ TÁC ĐỘNG

Tại thị trường Thanh Hóa – địa phương thuộc vùng 2 trong phân vùng giá xăng dầu, xăng RON95-III được bán với giá 27.580 đồng mỗi lít; xăng E5 RON92 là 25.720 đồng mỗi lít; dầu Diesel 0,001S-V ở mức 31.140 đồng mỗi lít và dầu Diesel 0,05S là 30.830 đồng mỗi lít.

Mức tăng này được đánh giá là khá cao so với nhiều kỳ điều chỉnh trước, khiến chi phí nhiên liệu tăng đáng kể, kéo theo áp lực đối với chi tiêu của người dân cũng như hoạt động sản xuất, vận tải.

Chị Phạm Mai Hoa, ở phường Đông Sơn, cho biết việc giá xăng tăng nhanh trong những ngày qua đã khiến chi phí đi lại của gia đình tăng lên rõ rệt. "Trước đây khi giá xăng dao động hơn 20.000 đồng mỗi lít, việc di chuyển không quá áp lực, nhưng hiện nay gia đình buộc phải cân nhắc lại nhiều khoản chi tiêu", chị Hoa chia sẻ.

Lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hoá kiểm tra, giám sát mặt hàng xăng dầu chiều ngày 09/3/2026.
Lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hoá kiểm tra, giám sát mặt hàng xăng dầu chiều ngày 09/3/2026.

Tương tự, những người làm nghề giao hàng cũng chịu tác động rõ rệt. Anh Trần Trọng Tuấn, shipper của đơn vị giao hàng J&T Express tại phường Hạc Thành, cho biết mỗi ngày chi phí nhiên liệu hiện tăng thêm khoảng 15.000 đến 18.000 đồng so với trước. Khi cộng thêm các khoản chi phí khác tăng theo, thu nhập thực tế của anh giảm khoảng 30 - 40%.

Đối với các doanh nghiệp vận tải, nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí, nên việc giá xăng dầu tăng mạnh đã tạo áp lực lớn đối với hoạt động kinh doanh.

Đại diện Công ty cổ phần 36 Travel, đơn vị vận tải tuyến Thanh Hóa – Hà Nội, cho biết chỉ trong thời gian ngắn, giá dầu đã tăng khoảng 66 %, khiến chi phí nhiên liệu của doanh nghiệp tăng cao. Để duy trì hoạt động, công ty đã điều chỉnh giá vé tăng khoảng 20 %, đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách giảm 50% giá vé cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

CHỦ ĐỘNG BẢO ĐẢM NGUỒN CUNG, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ỔN ĐỊNH HOẠT ĐỘNG

Trước diễn biến của thị trường, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cũng đang triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm nguồn cung cho thị trường.

Ông Mai Thanh, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Thanh Hóa, cho biết Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hiện vẫn đủ khả năng đáp ứng 100% nhu cầu xăng dầu của thị trường Thanh Hóa trong ngắn hạn. Do đó, đơn vị đã chủ động báo cáo nhu cầu tiêu thụ để tập đoàn điều tiết nguồn hàng và tìm kiếm thêm nguồn nhập khẩu khi cần thiết.

Lãnh đạo Sở Công Thương Thanh Hoá làm việc với Công ty TNHH MTV Petrolimex Thanh Hóa
Lãnh đạo Sở Công Thương Thanh Hoá làm việc với Công ty TNHH MTV Petrolimex Thanh Hóa

Bên cạnh đó, trong quá trình bán hàng, các cửa hàng xăng dầu cũng tăng cường kiểm soát, không bán cho những trường hợp mua nhiều lần trong ngày có dấu hiệu tích trữ nhằm mục đích đầu cơ, găm hàng.

Không chỉ chịu tác động từ giá nhiên liệu, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tại Nghệ An cũng đang gặp khó khăn do chi phí vận tải biển tăng cao và việc đặt chỗ với các hãng tàu trở nên khó khăn hơn, một phần do ảnh hưởng từ tình hình xung đột tại Trung Đông.

Một số doanh nghiệp như Công ty cổ phần Nafoods Group, chè Thành Đạt hay Công ty cổ phần Nhựa phụ gia Mega có đơn hàng xuất khẩu sang Trung Đông phải tạm lưu tại kho cảng Thành phố Hồ Chí Minh để chờ lịch vận chuyển mới.

Trong bối cảnh đó, lực lượng hải quan đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Chi cục Hải quan khu vực XI đã đẩy mạnh ứng dụng hệ thống thông quan điện tử, cải cách thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian thông quan nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An kiểm tra tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An kiểm tra tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Bên cạnh các giải pháp quản lý thị trường, ngày 9/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2026/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

Cụ thể, giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi từ 10% xuống 0% đối với xăng động cơ không pha chì (các mã HS 2710.12.21 - chưa pha chế); 2710.12.22 - pha chế với ethanol; 2710.12.24 - chưa pha chế; 2710.12.25 - pha chế với ethanol) và các nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate (mã HS 2710.12.80).

Thuế nhập khẩu ưu đãi cũng được giảm từ 7% xuống 0% đối với các mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và kerosine. Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate, p-xylen được giảm thuế từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 9/3/2026 đến 30/4/2026.

Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá

13:58, 10/03/2026

Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá

Hà Nội quyết liệt đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu, không để đứt gãy chuỗi phân phối

20:50, 09/03/2026

Hà Nội quyết liệt đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu, không để đứt gãy chuỗi phân phối

Đẩy mạnh phối trộn, sử dụng xăng sinh học trong chuyển dịch năng lượng

22:35, 09/03/2026

Đẩy mạnh phối trộn, sử dụng xăng sinh học trong chuyển dịch năng lượng

Từ khóa:

Doanh nghiệp vận tải giá xăng dầu tăng hỗ trợ doanh nghiệp Nghị định 80/2023/NĐ-CP tác động chi phí sinh hoạt Thị trường xăng dầu thuế nhập khẩu xăng dầu tình hình xung đột Trung Đông

Đọc thêm

Vượt “sóng” biến động toàn cầu, xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm tăng trên 17%

Vượt “sóng” biến động toàn cầu, xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm tăng trên 17%

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 2 tháng đầu năm 2026 tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột quân sự tại một số khu vực diễn biến khó lường, đòi hỏi các giải pháp thích ứng nhanh cho xuất khẩu của ngành trong thời gian tới...

Trải nghiệm giá trị văn hóa bản địa tại “Ngôi làng chung” của người dân tộc thiểu số Việt Nam

Trải nghiệm giá trị văn hóa bản địa tại “Ngôi làng chung” của người dân tộc thiểu số Việt Nam

Giữa không gian văn hóa đa sắc màu của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, những nghệ nhân người dân tộc thiểu số đến từ nhiều nơi trên cả nước đang lặng lẽ góp phần giữ gìn hồn cốt văn hóa dân tộc. Tiếng cồng chiêng, nhịp đàn T’rưng hay những tấm vải zèng dệt thủ công không chỉ là ký ức của quá khứ, mà còn là cầu nối để văn hóa truyền thống tiếp tục sống.

TP. Hồ Chí Minh tăng cường giám sát thị trường xăng dầu trước biến động giá

TP. Hồ Chí Minh tăng cường giám sát thị trường xăng dầu trước biến động giá

TP. Hồ Chí Minh tăng cường theo dõi và kiểm soát thị trường xăng dầu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định trong bối cảnh giá năng lượng thế giới biến động, đồng thời ngăn chặn nguy cơ đầu cơ và gián đoạn hoạt động bán lẻ trên địa bàn...

Doanh nghiệp Việt chủ động ứng phó với biến động thuế quan Mỹ

Doanh nghiệp Việt chủ động ứng phó với biến động thuế quan Mỹ

Trong bối cảnh thương mại quốc tế đầy biến động, các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn từ chính sách thuế quan của Mỹ...

Giá xăng dầu tăng mạnh, quyết định chi Quỹ Bình ổn để giảm “sốc”

Giá xăng dầu tăng mạnh, quyết định chi Quỹ Bình ổn để giảm “sốc”

Trước áp lực từ những xung đột địa chính trị khiến giá năng lượng toàn cầu tăng phi mã, trong kỳ điều hành ngày 10/3, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, các mặt hàng xăng tăng từ 1.344 đồng đến 2.073 đồng/lít; các loại dầu tăng từ 478 đồng/lít - 3.380 đồng/kg/lít, riêng dầu hỏa giảm 2.706 đồng/lít. Đặc biệt, để ngăn chặn “cú sốc” giá, cơ quan điều hành đã quyết định chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“Tôm hùm AI” khuấy động cuộc đua phát triển trợ lý số tại Trung Quốc

Kinh tế số

2

Mỹ đối mặt thách thức lớn nếu muốn hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Thế giới

3

Ninh Bình: Đầu tư 464 tỷ đồng phát triển du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thủy

Chuyển động xanh

4

Mô hình nhà máy thông minh, lực đẩy mới cho doanh nghiệp sản xuất Việt

Đầu tư

5

[Phóng sự ảnh] Kè biển Hải Tiến (Thanh Hóa) vẫn đổ nát, hoang tàn trước mùa du lịch 2026

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy