Đẩy mạnh phối trộn, sử dụng xăng sinh học trong chuyển dịch năng lượng
Huyền Vy
09/03/2026, 22:35
Việc đẩy mạnh sử dụng xăng E5, E10 là giải pháp then chốt giúp chuyển dịch năng lượng xanh, giảm phát thải và bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia trong thời kỳ mới…
Ngày 9/3/2026, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị
phổ biến lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống
trong thời kỳ mới.
Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của
ngành Công Thương trong việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về chuyển
dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch,
bảo vệ môi trường nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến
phức tạp, yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và thực hiện
các cam kết quốc tế về trung hòa carbon đang đặt ra ngày càng cấp thiết đối với
các quốc gia.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn
Sinh Nhật Tân cho biết thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 7/11/2025, Bộ Công
Thương đã ban hành Thông tư số 50/2025/TT-BCT quy định áp dụng tỷ lệ phối trộn
nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam thay thế cho lộ
trình quy định tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng
Chính phủ.
Để triển khai các nội dung của Thông tư số 50 một cách đồng
bộ, hiệu quả, ngày 26/2/2026, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 07/CT-TTg về
việc đẩy mạnh việc sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học
tại Việt Nam.
Đồng thời, trước những biến động khó lường của tình hình thế
giới, đặc biệt là các xung đột vũ trang và cạnh tranh địa chính trị có thể gây
gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng, mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam, cần chủ
động đa dạng hóa các nguồn năng lượng và phát triển các nguồn năng lượng thay
thế, trong đó nhiên liệu sinh học là một giải pháp quan trọng.
Việc thúc đẩy sử dụng xăng sinh học E5, E10 không chỉ giúp
giảm phát thải khí nhà kính so với xăng khoáng truyền thống, góp phần bảo vệ
môi trường, mà còn thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học, tạo
đầu ra ổn định cho sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm và đóng góp vào phát triển
kinh tế - xã hội. Đồng thời, góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết xăng sinh học E10,
E15, E20 và cao hơn đã được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ,
Brazil, châu Âu, Trung Quốc, Thái Lan, Philippines… từ nhiều năm trước. Việt
Nam đã phân phối xăng E5 RON92 trên toàn quốc từ năm 2018 và thí điểm phân phối
xăng E10 RON95 từ ngày 1/8/2025. Thực tế cho thấy, chưa ghi nhận bất kỳ phản hồi
tiêu cực nào từ người tiêu dùng về chất lượng xăng cũng như các tác động xấu của
xăng E5, E10 đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của các chi tiết động cơ xăng.
Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng đã định
hướng một số nội dung quan trọng.
Thứ nhất: Phát
triển và mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học là xu thế tất yếu trong quá trình
chuyển dịch năng lượng trên thế giới. Đối với Việt Nam, đây không chỉ là giải
pháp góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện các cam kết quốc tế về ứng
phó biến đổi khí hậu, mà còn là hướng đi quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng
lượng quốc gia, đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu và thúc đẩy phát triển kinh tế
xanh, kinh tế tuần hoàn.
Thứ hai: Việt Nam
có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nhiên liệu sinh học.
Nguồn nguyên liệu nông nghiệp phong phú, hệ thống cơ sở sản xuất ethanol đã được
đầu tư trong những năm qua, cùng với mạng lưới phân phối xăng dầu rộng khắp
trên toàn quốc là những yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển thị trường
nhiên liệu sinh học.
Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả các lợi thế này, cần có sự
phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương, các cơ sở nghiên cứu khoa học và
cộng đồng doanh nghiệp trong việc phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao năng lực
sản xuất, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thị trường.
Thứ ba: Việc triển
khai lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học theo quy định tại Thông tư số
50/2025/TT-BCT là bước đi quan trọng nhằm tạo lập thị trường ổn định và lâu dài
cho nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. Điều này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về
nguồn cung ethanol, hệ thống phối trộn và phân phối, cũng như cơ chế quản lý,
giám sát chất lượng nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và phù hợp với các
tiêu chuẩn kỹ thuật.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng đề nghị các cơ quan quản
lý, hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên
truyền, cung cấp đầy đủ các thông tin khoa học, khách quan về lợi ích của nhiên
liệu sinh học đối với môi trường, kinh tế - xã hội, qua đó tạo sự đồng thuận và
củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với xăng sinh học.
