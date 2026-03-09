Hà Nội quyết liệt đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu, không để đứt gãy chuỗi phân phối

Trước những diễn biến của thị trường, UBND Thành phố yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu...

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Công văn số 946/UBND-KT nhằm chỉ đạo sát sao việc ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân Thủ đô.

Theo đó, để ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thủ đô, UBND Thành phố yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014, Nghị định số 95/2021/NĐ CP ngày 01/11/2021, Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, trường hợp phát hiện có sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định.

Bên cạnh việc kiểm tra, giám sát, Thành phố chú trọng hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tạo thuận lợi cho các thương nhân trên địa bàn thực hiện hoạt động kinh doanh, cung ứng xăng dầu; bảo đảm các thương nhân tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Thường xuyên nắm bắt tình hình nguồn cung xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn Hà Nội; rà soát, tổng hợp các vấn đề vướng mắc phát sinh về nguồn cung xăng dầu để có phương án điều tiết hợp lý, kịp thời.

UBND Thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nhằm duy trì trật tự tại các điểm bán lẻ. Cụ thể, UBND các xã, phường phối hợp với lực lượng quản lý thị trường thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, đóng mở cửa của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã, phường.

Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường hỗ trợ việc phân luồng, giảm ùn tắc giao thông tại khu vực có cửa hàng xăng dầu tập trung đông người mua; giải quyết triệt để hoạt động bán xăng dầu bằng chai, lọ trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, không để xảy ra tình trạng kinh doanh trái phép để trục lợi, gây mất trật tự an ninh, không đảm bảo chất lượng...

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an Thành phố kiểm tra, hướng dẫn, thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định cho các phương tiện vận chuyển xăng dầu, đảm bảo cung cấp xăng dầu kịp thời phục vụ nhu cầu nhân dân.

Công an Thành phố tăng cường quản lý, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC, an ninh trật tự tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố; phối hợp kiểm tra, hướng dẫn cho các phương tiện vận chuyển xăng dầu được cấp phép lưu thông trên địa bàn Thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông; các cơ quan báo, đài thông tin đến người dân về công tác đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn Thành phố; đồng thời khuyến khích người dân sử dụng tiết kiệm nhiên liệu xăng, dầu, ưu tiên sử dụng các phương tiện công cộng (như xe buýt, tàu điện) để góp phần giảm áp lực lên nguồn cung xăng dầu trong tình hình hiện nay.

Tại văn bản này, UBND Thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường; đảm bảo nguồn xăng dầu đầy đủ, liên tục cho hệ thống phân phối của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, không để đứt gãy chuỗi cung ứng phục vụ nhân dân Thủ đô.

Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nghiêm túc thực hiện các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, Nghị định số 80/2023/NĐ-CP; tuân thủ quy định về đo lường, chất lượng xăng dầu bán ra, thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, đảm bảo đúng thời gian đăng ký mở cửa bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.