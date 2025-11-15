Thứ Bảy, 15/11/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Thanh Hóa – Đà Nẵng kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác đa ngành

Nguyễn Thuấn

15/11/2025, 15:23

Hơn 100 doanh nghiệp của Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng đã tham dự hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến thương mại do VCCI tổ chức chiều 14/11, mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư – kinh doanh trong giai đoạn tới.

Đại diện các doanh nghiệp trao biên bản hợp tác tại hội nghị. Ảnh: Mai Quế
Đại diện các doanh nghiệp trao biên bản hợp tác tại hội nghị. Ảnh: Mai Quế

Chiều 14/11, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên phối hợp VCCI chi nhánh Thanh Hóa – Ninh Bình tổ chức hội nghị kết nối giao thương và xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng năm 2025. Sự kiện thu hút hơn 100 doanh nghiệp của hai địa phương, tạo diễn đàn đối thoại, mở rộng hợp tác và chia sẻ định hướng phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc VCCI Thanh Hóa – Ninh Bình Đỗ Đình Hiệu nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương tiếp cận thông tin, giao lưu kinh tế và tìm kiếm đối tác tin cậy. Hội nghị đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp trưng bày, quảng bá và kết nối các sản phẩm có thế mạnh, góp phần thúc đẩy sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hóa.

Ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình phát biểu khai mạc. Ảnh: Hồng Ngọc
Ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình phát biểu khai mạc. Ảnh: Hồng Ngọc

Đại diện VCCI Thanh Hóa – Ninh Bình cho biết đơn vị mong muốn lắng nghe các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp và cơ quan liên quan nhằm hoàn thiện giải pháp tăng cường hợp tác đầu tư, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu. Những thông tin này sẽ là cơ sở để hai địa phương cùng VCCI có thêm công cụ hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, doanh nghiệp và đại biểu được giới thiệu tổng quan về tiềm năng, lợi thế, cơ chế chính sách và danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư của Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng. Các lĩnh vực có nhiều khả năng mở rộng liên kết gồm công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Đây là nền tảng để hai địa phương xây dựng hệ sinh thái thương mại – công nghiệp – dịch vụ năng động, tạo thêm động lực cho sản xuất, đầu tư và xuất khẩu.

Sự kiện thu hút hơn 100 doanh nghiệp Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng tham gia. Ảnh: Hồng Ngọc
Sự kiện thu hút hơn 100 doanh nghiệp Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng tham gia. Ảnh: Hồng Ngọc

Trên tinh thần chia sẻ, đại diện các doanh nghiệp cùng thảo luận về ứng phó biến động thương mại, phát triển sản phẩm, quản trị – nhân lực, đổi mới sáng tạo và những chính sách thúc đẩy kinh tế tư nhân. Các nội dung trao đổi giúp cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương tăng cường liên kết, chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư – kinh doanh và đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội.

Đại diện các doanh nghiệp trao đổi, tham quan sản phẩm của nhau trong khuôn khổ hội nghị. Ảnh: Mai Quế
Đại diện các doanh nghiệp trao đổi, tham quan sản phẩm của nhau trong khuôn khổ hội nghị. Ảnh: Mai Quế

Điểm nhấn của hội nghị là hoạt động ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng về tiêu thụ sản phẩm, liên kết sản xuất, phân phối và mở rộng đầu tư. Một số thỏa thuận được ký kết giữa: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn và Công ty Tân Khang Group; Công ty TNHH May Huệ Anh và Công ty TNHH Đức Anh Cosmetic; Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch An Nam Nature và Công ty Cổ phần Leaf Farm Group; Công ty TNHH Thương mại và Lữ hành Quốc tế Star Travel và Công ty Cổ phần Thiên đường Cổ Cò; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hồng Quyết và Công ty TNHH Thịnh Minh An.

Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp. Ảnh: Hồng Ngọc
Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp. Ảnh: Hồng Ngọc

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng bố trí không gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của doanh nghiệp Đà Nẵng, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai địa phương tìm hiểu và kết nối trực tiếp.

Chương trình kết nối giao thương và xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng năm 2025 diễn ra từ 13 đến 15/11, kèm theo nhiều hoạt động đồng hành như tham quan thực địa tại một số doanh nghiệp lớn ở Đà Nẵng và giao lưu thể thao.

Biên bản ghi nhớ hợp tác doanh nghiệp Thanh Hóa hội nghị kết nối giao thương hợp tác đầu tư năm 2025 tiềm năng kinh tế VCCI miền Trung xúc tiến thương mại

