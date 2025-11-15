Thanh Hóa – Đà Nẵng kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác đa ngành

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 15/11/2025
Nguyễn Thuấn
15/11/2025, 15:23
Hơn 100 doanh nghiệp của Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng đã tham dự hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến thương mại do VCCI tổ chức chiều 14/11, mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư – kinh doanh trong giai đoạn tới.
Chiều 14/11, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên phối hợp VCCI chi nhánh Thanh Hóa – Ninh Bình tổ chức hội nghị kết nối giao thương và xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng năm 2025. Sự kiện thu hút hơn 100 doanh nghiệp của hai địa phương, tạo diễn đàn đối thoại, mở rộng hợp tác và chia sẻ định hướng phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới.
Phát biểu khai mạc, Giám đốc VCCI Thanh Hóa – Ninh Bình Đỗ Đình Hiệu nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương tiếp cận thông tin, giao lưu kinh tế và tìm kiếm đối tác tin cậy. Hội nghị đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp trưng bày, quảng bá và kết nối các sản phẩm có thế mạnh, góp phần thúc đẩy sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hóa.
Đại diện VCCI Thanh Hóa – Ninh Bình cho biết đơn vị mong muốn lắng nghe các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp và cơ quan liên quan nhằm hoàn thiện giải pháp tăng cường hợp tác đầu tư, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu. Những thông tin này sẽ là cơ sở để hai địa phương cùng VCCI có thêm công cụ hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn.
Tại hội nghị, doanh nghiệp và đại biểu được giới thiệu tổng quan về tiềm năng, lợi thế, cơ chế chính sách và danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư của Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng. Các lĩnh vực có nhiều khả năng mở rộng liên kết gồm công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Đây là nền tảng để hai địa phương xây dựng hệ sinh thái thương mại – công nghiệp – dịch vụ năng động, tạo thêm động lực cho sản xuất, đầu tư và xuất khẩu.
Trên tinh thần chia sẻ, đại diện các doanh nghiệp cùng thảo luận về ứng phó biến động thương mại, phát triển sản phẩm, quản trị – nhân lực, đổi mới sáng tạo và những chính sách thúc đẩy kinh tế tư nhân. Các nội dung trao đổi giúp cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương tăng cường liên kết, chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư – kinh doanh và đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội.
Điểm nhấn của hội nghị là hoạt động ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng về tiêu thụ sản phẩm, liên kết sản xuất, phân phối và mở rộng đầu tư. Một số thỏa thuận được ký kết giữa: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn và Công ty Tân Khang Group; Công ty TNHH May Huệ Anh và Công ty TNHH Đức Anh Cosmetic; Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch An Nam Nature và Công ty Cổ phần Leaf Farm Group; Công ty TNHH Thương mại và Lữ hành Quốc tế Star Travel và Công ty Cổ phần Thiên đường Cổ Cò; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hồng Quyết và Công ty TNHH Thịnh Minh An.
Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng bố trí không gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của doanh nghiệp Đà Nẵng, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai địa phương tìm hiểu và kết nối trực tiếp.
Chương trình kết nối giao thương và xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng năm 2025 diễn ra từ 13 đến 15/11, kèm theo nhiều hoạt động đồng hành như tham quan thực địa tại một số doanh nghiệp lớn ở Đà Nẵng và giao lưu thể thao.
Tọa lạc bên bờ Hồ Tây, Sheraton Hanoi Hotel, khách sạn 5 sao biểu tượng của Thủ đô, tự hào ghi dấu thêm một cột mốc rực rỡ trong hành trình hơn hai thập kỷ phục vụ và cống hiến.
Thị trường bán lẻ Việt Nam bước vào những tháng cuối năm 2025 với nhiều biến động. Dù sức mua vẫn tăng mạnh, áp lực từ chi phí đầu vào, biến động thời tiết và tỷ giá khiến không ít doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán. Trong bối cảnh đó, nhiều đơn vị bán lẻ – đặc biệt ở nhóm hàng thực phẩm, nông sản – đang nỗ lực giữ giá, đảm bảo nguồn cung ổn định để hỗ trợ người tiêu dùng.
Ngày 13/11, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức đoàn công tác tới thăm hỏi, chia sẻ, trao hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế để góp phần giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.
Tập đoàn Hòa Phát là doanh nghiệp tư nhân lớn thứ 2 trong Top 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 4 Doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất, theo bảng xếp hạng VRN500 do Vietnam Report công bố ngày 12/11. Đặc biệt, Hòa Phát còn là doanh nghiệp sản xuất công nghiệp duy nhất đứng Top đầu bảng xếp hạng.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: