Thanh Hóa: Khẩn trương dọn bùn đất, khôi phục cuộc sống sau mưa lũ

Tại xã Nông Cống, ngay khi nước lũ bắt đầu rút, Trường THCS Nông Cống, phân hiệu Vạn Thiện đã huy động cán bộ, giáo viên khẩn trương vệ sinh, thu dọn khuôn viên trường, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
Do nước rút chậm, công tác vệ sinh gặp không ít khó khăn. Nhà trường chủ động bố trí cán bộ, giáo viên làm việc theo từng ca, tranh thủ nước rút đến đâu vệ sinh đến đó, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện.
Khuôn viên, phòng học và các khu vực bị ảnh hưởng đang được cán bộ, giáo viên khẩn trương làm sạch, từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm ổn định hoạt động dạy và học.
Tại xã Kim Tân, với phương châm “nước rút đến đâu, dọn vệ sinh môi trường đến đó”, các thôn và người dân vùng ngập nhanh chóng bắt tay khắc phục hậu quả thiên tai.
Từ nhà cửa, đường làng, ngõ xóm đến nhà văn hóa, người dân tích cực thu gom rác thải, bùn đất, kê lại đồ đạc, quét dọn và lau rửa những khu vực bị ngập, từng bước đưa sinh hoạt trở lại bình thường.
Cùng với việc vệ sinh môi trường, Trạm Y tế xã Kim Tân huy động cán bộ xuống các thôn hướng dẫn người dân thau rửa giếng, khử khuẩn nguồn nước bằng hóa chất Cloramin B, góp phần bảo đảm nguồn nước sạch, chủ động phòng ngừa dịch bệnh có thể phát sinh sau mưa lũ.
Trong những ngày khó khăn, sự chủ động của chính quyền, lực lượng chức năng và người dân đang góp phần rút ngắn thời gian khắc phục hậu quả, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và sớm ổn định đời sống.
Không chỉ dọn dẹp nhà cửa, trường học, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương còn trực tiếp xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa sau khi nước rút.
Tại xã Cẩm Tú, tranh thủ thời tiết thuận lợi, Công an xã đã huy động cán bộ, chiến sĩ xuống những cánh đồng vừa rút nước, hỗ trợ người dân thu hoạch 2,5 ha lúa có nguy cơ bị hư hỏng.
Tại xã Điền Quang, mưa lớn khiến nước từ các khe, suối dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực. Đất đá từ các điểm sạt lở tràn xuống đường, vào nhà dân; nhiều diện tích lúa, hoa màu đến kỳ thu hoạch bị ngập, vùi lấp.
Theo thống kê của địa phương, có 24 hộ bị đất đá, bùn đất từ taluy dương tràn vào nhà, phải di dời tài sản; 9 hộ phải di dời vật nuôi, chuồng trại đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng gây 16 điểm sạt lở, chia cắt cục bộ; 5 tuyến mương bị hư hỏng, 2 thân đập bị nứt, vỡ. Đến nay, các điểm sạt lở gây cô lập đã được địa phương khắc phục tạm thời.
Ở mỗi địa bàn, phần việc có thể khác nhau, nhưng đều hướng đến những nhu cầu thiết thực nhất của người dân lúc này: bảo đảm an toàn, giảm thiểu thiệt hại, vệ sinh môi trường và nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại bình thường.
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