Thanh Hóa tăng trưởng mạnh, củng cố vị thế đầu tàu kinh tế Bắc Trung Bộ

Với nhiều chỉ số kinh tế tăng trưởng tích cực, Thanh Hoá trở thành một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó, GRDP ước đạt 333.617 tỷ đồng và tốc độ tăng trưởng 8,27%, công nghiệp, thương mại – dịch vụ, đầu tư và hạ tầng bứt phá rõ nét...

Tại kỳ họp thứ 37 HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII ngày 8/12, báo cáo của UBND tỉnh cho thấy công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực của tăng trưởng. Chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 15,8%, trong đó nhiều sản phẩm chủ lực như dầu nhiên liệu, xi măng, thép, may mặc, giày dép… tăng trưởng hai con số. Hàng loạt dự án mới đi vào vận hành, bổ sung đáng kể năng lực sản xuất; sản lượng điện sản xuất đạt 14,5 tỷ kWh và thương phẩm đạt 8,8 tỷ kWh, đáp ứng nhu cầu của cả sản xuất và đời sống.

CÔNG NGHIỆP – DỊCH VỤ DẪN DẮT ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét khi công nghiệp – xây dựng chiếm gần 48% quy mô GRDP, dịch vụ chiếm hơn 32%, nông nghiệp còn 13%. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 333.617 tỷ đồng – cao nhất vùng Bắc Trung Bộ; GRDP bình quân đầu người đạt 3.505 USD, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 66 triệu đồng.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá trình bày báo cáo tại kỳ họp

Khu vực nông nghiệp duy trì ổn định với sản lượng lương thực 1,5 triệu tấn; các vùng sản xuất tập trung theo VietGAP, hữu cơ tiếp tục được mở rộng. Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, quy mô lớn, tổng đàn gia súc gia cầm tăng hơn 5%; thủy sản vượt kế hoạch, duy trì đóng góp tích cực cho sản xuất.

Thương mại – dịch vụ sôi động với tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 226.664 tỷ đồng, tăng 16%. Xuất khẩu đạt 7,3 tỷ USD, tăng hơn 20% trong bối cảnh nhiều thị trường thay đổi chính sách thuế quan. Du lịch đón hơn 16,2 triệu lượt khách, tổng thu khoảng 45.600 tỷ đồng; vận tải hàng hóa và hành khách đều tăng, hàng hóa qua cảng Nghi Sơn đạt trên 50 triệu tấn.

Trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, tín dụng tăng trưởng ổn định, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi. Thu ngân sách đạt 54.952 tỷ đồng, vượt 21% dự toán, tiếp tục dẫn đầu Bắc Trung Bộ.

ĐẦU TƯ CÔNG, HẠ TẦNG VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CẢI THIỆN RÕ NÉT

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 16.025 tỷ đồng đến giữa tháng 11, tương đương 64% kế hoạch. Tỉnh triển khai chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ; đồng thời rà soát, xử lý hàng trăm dự án chậm triển khai, giúp giải phóng nguồn lực đầu tư.

Hoạt động thu hút đầu tư ghi nhận dấu hiệu khả quan với 119 dự án được chấp thuận, tổng vốn hơn 18.000 tỷ đồng và khoảng 440 triệu USD; vốn FDI tăng thêm ở nhiều dự án lớn. Vốn đầu tư toàn xã hội đạt 148.500 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm.

Đại biểu tham dự kỳ họp

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng lên vị trí 21 toàn quốc và đứng thứ 2 trong vùng, phản ánh nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh. Khu vực doanh nghiệp tư nhân tiếp tục phát triển mạnh với 3.510 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 11%; vốn đăng ký tăng hơn 32%. Gần 820 doanh nghiệp quay lại hoạt động, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường tỉnh.

Hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư đồng bộ. Năm 2025, nhiều dự án giao thông hoàn thành và đưa vào khai thác như tuyến Vạn Thiện – Bến En, tuyến nối Quốc lộ 1A – Quốc lộ 45, cầu Cẩm Vân, cầu vượt đường sắt Bắc – Nam. Các dự án lớn như vành đai 3, tuyến kết nối Thanh Hoá – Hòa Bình, nạo vét luồng tàu vào cảng Nghi Sơn tiếp tục được nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư.

Hệ thống viễn thông – công nghệ thông tin phát triển nhanh với mạng BTS phủ sóng hơn 4.300 thôn, bản; trung tâm điều hành IOC vận hành ổn định, hỗ trợ chuyển đổi số trong quản lý nhà nước.

Ở lĩnh vực năng lượng, ngoài 19 nhà máy điện đang vận hành với tổng công suất hơn 2.480 MW, nhiều dự án lưới điện 110 kV và 220 kV được tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh thi công, đảm bảo an ninh năng lượng cho sản xuất.

Thanh Hoá bước vào năm 2026 với định hướng phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 3.920 USD; giá trị xuất khẩu 8,5 tỷ USD; vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 168.000 tỷ đồng; kinh tế số chiếm 22% GRDP; thành lập ít nhất 3.000 doanh nghiệp; tích tụ thêm 10.000 ha đất nông nghiệp, phát triển 2.000 ha nông nghiệp công nghệ cao; đô thị hóa tối thiểu 42% và hoàn thành xây dựng 900 căn nhà ở xã hội.